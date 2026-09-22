Diego Forlán iniciou oficialmente sua passagem como técnico interino do Uruguai, assumindo o comando da seleção uruguaia para uma próxima turnê de amistosos de três jogos pela Ásia. No entanto, o lendário ex-atacante enfrenta seu primeiro teste sem o meio-campista estrela Federico Valverde.

O meio-campista do Real Madrid foi cortado da viagem após sofrer uma grave lesão no tornozelo durante o clássico contra o Atlético de Madrid.

Forlán confirmou que uma viagem de longa distância pode agravar o inchaço, o que tornou necessária a exclusão de Valverde para que ele permaneça na Espanha em reabilitação.