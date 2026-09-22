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Diego Forlan inicia passagem interina pelo Uruguai enquanto o lesionado Federico Valverde desfalca turnê pela Ásia
Forlán assume protagonismo no início da nova era do Uruguai sem Valverde
Diego Forlán iniciou oficialmente sua passagem como técnico interino do Uruguai, assumindo o comando da seleção uruguaia para uma próxima turnê de amistosos de três jogos pela Ásia. No entanto, o lendário ex-atacante enfrenta seu primeiro teste sem o meio-campista estrela Federico Valverde.
O meio-campista do Real Madrid foi cortado da viagem após sofrer uma grave lesão no tornozelo durante o clássico contra o Atlético de Madrid.
Forlán confirmou que uma viagem de longa distância pode agravar o inchaço, o que tornou necessária a exclusão de Valverde para que ele permaneça na Espanha em reabilitação.
- Getty Images Sport
Forlán explica decisão médica e convoca Martínez
Falando sobre a situação, Forlan revelou que a equipe médica monitorou a condição de Valverde até o último momento antes de decidir não correr nenhum risco físico. O treinador de 47 anos enfatizou a necessidade de proteger a saúde de longo prazo do jogador acima da disponibilidade no curto prazo.
Para preencher a vaga no meio-campo central, Forlan convocou o meio-campista do Palmeiras Emiliano Martinez como substituto direto.
"O médico falou com Fede e, obviamente, ele está sentindo algum desconforto", explicou Forlan. "Entendemos as circunstâncias e temos que entender que a lesão pode inchar, especialmente com a viagem."
Reformulação do elenco traz caras novas e retornos importantes
Com Martinez viajando diretamente para se juntar ao elenco, Forlan integrou uma mistura de novos talentos e nomes experientes para reconstruir o embalo após uma decepcionante campanha na Copa do Mundo de 2026. Os jogadores ainda sem convocações Thiago Cardozo, Juan Rodriguez e Facundo Bernal ganharam suas primeiras inclusões.
O elenco também conta com os retornos de líderes experientes, incluindo Nahitan Nandez, Lucas Torreira e o zagueiro do Barcelona Ronald Araujo.
Forlan pretende avaliar o desempenho coletivo e incutir maior disciplina tática nos próximos compromissos.
- AFP
Turnê de três jogos testa as credenciais de Forlan para técnico a longo prazo
O Uruguai inicia sua turnê na quinta-feira, 24 de setembro, contra o Japão, no Q&A Stadium Miyagi, em Rifu. A equipe de Forlan depois viaja para enfrentar a Coreia do Sul em Seul quatro dias depois, antes de encerrar a janela internacional contra a Índia, em Calcutá, em 6 de outubro.
Resultados positivos podem consolidar a posição de Forlan enquanto o Uruguai se prepara para a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.
O técnico interino busca estabelecer uma base vencedora a partir do jogo no Japão.
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