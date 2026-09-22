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Alvino Hanafi
Traduzido por

Diego Forlan inicia passagem interina pelo Uruguai enquanto o lesionado Federico Valverde desfalca turnê pela Ásia

Uruguai
D. Forlan
Japão x Uruguai
Japão
Amistosos
República da Coreia x Uruguai
República da Coreia

Diego Forlan embarcou em sua primeira missão internacional como técnico interino do Uruguai sem o meio-campista-chave Federico Valverde. A estrela do Real Madrid foi cortada da turnê pela Ásia devido a uma grave lesão no tornozelo, o que levou Forlan a convocar o meio-campista do Palmeiras Emiliano Martinez.

  • Forlán assume protagonismo no início da nova era do Uruguai sem Valverde

    Diego Forlán iniciou oficialmente sua passagem como técnico interino do Uruguai, assumindo o comando da seleção uruguaia para uma próxima turnê de amistosos de três jogos pela Ásia. No entanto, o lendário ex-atacante enfrenta seu primeiro teste sem o meio-campista estrela Federico Valverde.

    O meio-campista do Real Madrid foi cortado da viagem após sofrer uma grave lesão no tornozelo durante o clássico contra o Atlético de Madrid.

    Forlán confirmou que uma viagem de longa distância pode agravar o inchaço, o que tornou necessária a exclusão de Valverde para que ele permaneça na Espanha em reabilitação.

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  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Forlán explica decisão médica e convoca Martínez

    Falando sobre a situação, Forlan revelou que a equipe médica monitorou a condição de Valverde até o último momento antes de decidir não correr nenhum risco físico. O treinador de 47 anos enfatizou a necessidade de proteger a saúde de longo prazo do jogador acima da disponibilidade no curto prazo.

    Para preencher a vaga no meio-campo central, Forlan convocou o meio-campista do Palmeiras Emiliano Martinez como substituto direto.

    "O médico falou com Fede e, obviamente, ele está sentindo algum desconforto", explicou Forlan. "Entendemos as circunstâncias e temos que entender que a lesão pode inchar, especialmente com a viagem."

  • Reformulação do elenco traz caras novas e retornos importantes

    Com Martinez viajando diretamente para se juntar ao elenco, Forlan integrou uma mistura de novos talentos e nomes experientes para reconstruir o embalo após uma decepcionante campanha na Copa do Mundo de 2026. Os jogadores ainda sem convocações Thiago Cardozo, Juan Rodriguez e Facundo Bernal ganharam suas primeiras inclusões.

    O elenco também conta com os retornos de líderes experientes, incluindo Nahitan Nandez, Lucas Torreira e o zagueiro do Barcelona Ronald Araujo.

    Forlan pretende avaliar o desempenho coletivo e incutir maior disciplina tática nos próximos compromissos.

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    Turnê de três jogos testa as credenciais de Forlan para técnico a longo prazo

    O Uruguai inicia sua turnê na quinta-feira, 24 de setembro, contra o Japão, no Q&A Stadium Miyagi, em Rifu. A equipe de Forlan depois viaja para enfrentar a Coreia do Sul em Seul quatro dias depois, antes de encerrar a janela internacional contra a Índia, em Calcutá, em 6 de outubro.

    Resultados positivos podem consolidar a posição de Forlan enquanto o Uruguai se prepara para a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.

    O técnico interino busca estabelecer uma base vencedora a partir do jogo no Japão.

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