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Diego Forlán, ícone do Manchester United, deve substituir Marcelo Bielsa como novo técnico da seleção uruguaia
Começa uma nova era para a Celeste
O técnico argentino renunciou ao cargo após não ter atendido às expectativas, deixando a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) em busca de um líder capaz de restaurar o orgulho futebolístico do país. O presidente da AUF, Ignacio Alonso, traçou um caminho claro a seguir, que envolve uma das lendas mais condecoradas do país.
Forlán, o homem que inspirou o Uruguai a chegar às semifinais da Copa do Mundo de 2010 e a conquistar o título da Copa América de 2011, é a figura escolhida para estabilizar o time. Está marcada uma reunião entre Forlán e o Conselho Executivo da AUF para finalizar um acordo que prevê uma dupla função. O plano é que Forlán comande a seleção sub-20 durante a próxima Copa do Mundo no Azerbaijão e no Uzbequistão, ao mesmo tempo em que atua como técnico interino da seleção principal até março de 2027.
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Alonso explica a visão de Forlán
Alonso confirmou as negociações em andamento, expressando seu entusiasmo em trazer a imensa experiência de Forlán de volta ao complexo da seleção nacional. Em entrevista ao programa “Polideportivo”, da Teledoce, Alonso destacou que a carreira internacional de Forlán o torna um recurso único para o desenvolvimento do futebol uruguaio neste período de transição.
“Temos a oportunidade de incorporá-lo, neste caso, à Seleção Sub-20. Ter Diego dentro do complexo, com a experiência que ele tem, tendo jogado pelos melhores times do mundo, tendo sido exposto a todos os tipos de metodologias, tendo a sua própria, sendo um jogador da seleção nacional e com experiência como técnico da Primeira Divisão... Acho que foi uma ótima oportunidade. Ele está animado”, explicou Alonso.
Situação provisória com um futuro permanente
Embora o contrato inicial se concentre no ciclo sub-20 e em um período interino com a seleção principal, a AUF deixou a porta aberta para que Forlán assuma o cargo de forma permanente, dependendo do desempenho. A transição é vista como uma forma de avaliar se o herói cult do United está pronto para lidar com as pressões dos grandes palcos em tempo integral. O presidente afirmou claramente que a dupla função é um campo de testes para o que está por vir para o lendário atacante.
Embora outros candidatos, como Marcelo Broli — que levou a seleção sub-20 à glória na Copa do Mundo de 2023 —, continuem na disputa, o momento atual favorece Forlán. “Estamos contratando um técnico da seleção sub-20 que comandará as partidas da seleção principal. Depois, a situação determinará como serão as avaliações”, admitiu Alonso.
- AFP
O plano de Scaloni para o sucesso
Muitos em Montevidéu estão traçando paralelos entre a nomeação de Forlán e a ascensão de Lionel Scaloni na Argentina. Scaloni, assim como Forlán, foi inicialmente nomeado como uma solução provisória após um fraco desempenho na Copa do Mundo de 2018. Ele começou comandando as seleções de base em torneios como o L’Alcudia antes de conquistar a confiança dos jogadores e da federação, levando, por fim, seu país a um título da Copa do Mundo e a dois títulos da Copa América. Forlán espera repetir essa trajetória; a experiência anterior do ex-atacante do Atlético de Madrid como técnico principal vem dos clubes uruguaios Peñarol e Atenas.
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