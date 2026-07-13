Diego Forlán, ícone do Manchester United, deve substituir Marcelo Bielsa como novo técnico da seleção uruguaia

O técnico argentino renunciou ao cargo após não ter atendido às expectativas, deixando a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) em busca de um líder capaz de restaurar o orgulho futebolístico do país. O presidente da AUF, Ignacio Alonso, traçou um caminho claro a seguir, que envolve uma das lendas mais condecoradas do país.

Forlán, o homem que inspirou o Uruguai a chegar às semifinais da Copa do Mundo de 2010 e a conquistar o título da Copa América de 2011, é a figura escolhida para estabilizar o time. Está marcada uma reunião entre Forlán e o Conselho Executivo da AUF para finalizar um acordo que prevê uma dupla função. O plano é que Forlán comande a seleção sub-20 durante a próxima Copa do Mundo no Azerbaijão e no Uzbequistão, ao mesmo tempo em que atua como técnico interino da seleção principal até março de 2027.