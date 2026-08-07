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Diego Forlán é nomeado técnico interino do Uruguai, enquanto a seleção uruguaia segue em frente após o desastre na Copa do Mundo sob o comando de Marcelo Bielsa
Atacante lendário aceita cargo
Forlán assumiu como técnico interino do Uruguai após a saída de Bielsa, na esteira de uma campanha desastrosa na Copa do Mundo. O ex-atacante de 47 anos vai acumular a função com suas atuais atribuições no comando da seleção sub-20 do país antes das próximas eliminatórias. Ele deve comandar o Uruguai em uma série de amistosos no outono enquanto a federação busca um sucessor permanente, que deve assumir o cargo no fim de 2026 ou no início de 2027.
- AFP
Campanha decepcionante provoca mudança
A decisão da federação de nomear Forlan acontece depois de o Uruguai sofrer uma melancólica eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo, somando apenas dois pontos contra Cabo Verde e Arábia Saudita. O resultado marcou a segunda vez que Bielsa não conseguiu chegar ao mata-mata em suas três participações em Copas do Mundo como técnico. Embora o Uruguai tenha tido média de 55 por cento de posse de bola durante o torneio, essa estatística não foi suficiente para salvar a posição de Bielsa no comando.
Experiência limitada testa credenciais
Forlan assume o cargo de treinador com experiência limitada na função, tendo comandado apenas o Penarol e o Atenas desde que se aposentou do futebol. No entanto, ele segue sendo muito reverenciado no Uruguai após uma carreira brilhante como jogador, na qual marcou 36 gols em 112 partidas pela seleção, além de ter conquistado a Bola de Ouro na Copa do Mundo de 2010. Agora, o ídolo nacional espera inspirar as estrelas europeias da equipe principal à beira do campo.
- ZUMA Press Wire
Período de testes no outono está por vir
O primeiro teste de Forlan com a equipe principal acontecerá quando o Uruguai enfrentar o Japão em um amistoso no dia 24 de setembro. Além de reconstruir a equipe principal, o treinador também precisará se concentrar em conduzir a seleção sub-20 à Copa do Mundo Sub-20 do próximo ano por meio das eliminatórias sul-americanas no início de 2027. Sua liderança será colocada à prova enquanto ele busca restaurar o orgulho da seleção nacional no cenário global.
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