A decisão da federação de nomear Forlan acontece depois de o Uruguai sofrer uma melancólica eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo, somando apenas dois pontos contra Cabo Verde e Arábia Saudita. O resultado marcou a segunda vez que Bielsa não conseguiu chegar ao mata-mata em suas três participações em Copas do Mundo como técnico. Embora o Uruguai tenha tido média de 55 por cento de posse de bola durante o torneio, essa estatística não foi suficiente para salvar a posição de Bielsa no comando.