AFP
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“Diego está adorando isso lá de cima” - Lionel Messi diz que a vitória da Argentina foi “um presente” para Maradona, em uma homenagem comovente após garantir a vaga na final da Copa do Mundo
Messi homenageia Maradona após vitória dramática
A Argentina garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo de 2026 após virar o jogo e derrotar a Inglaterra por 2 a 1 em uma semifinal dramática em Atlanta. Após a partida, Messi desviou o foco de si mesmo e prestou homenagem a Maradona, cujo legado continua a definir uma das rivalidades mais acirradas do futebol.
O atacante do Inter Miami recebeu uma réplica da camisa que Maradona usou durante a famosa vitória da Argentina sobre a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986. O gesto aconteceu logo após outra vitória memorável sobre o mesmo adversário, que garantiu à Argentina a vaga na final deste domingo.
- (C)Getty Images
Messi reflete sobre o legado de Maradona
O peso histórico do confronto não passou despercebido pela seleção argentina, especialmente devido às semelhanças com a Copa do Mundo de 1986, quando a “Mão de Deus” e o “Gol do Século” de Maradona eliminaram a Inglaterra. Em entrevista ao TyC Sports após a partida, Messi disse que o momento tinha um significado especial devido à ligação de Maradona com esse confronto.
“Sem dúvida, Diego está curtindo isso imensamente de lá de cima, porque hoje foi um dia muito especial para ele; poder proporcionar essa alegria a ele e que ele a vivencie da maneira que quiser de lá de cima. Que ele aproveite, porque é um presente para ele também”, explicou Messi.
Controlando a emoção de uma rivalidade
Messi observou que a intensidade começou assim que as primeiras notas dos hinos nacionais ecoaram pelo estádio, preparando o cenário para mais um capítulo histórico dessa rivalidade. O craque do Inter Miami admitiu que a ocasião tornou difícil separar o futebol da emoção.
“Durante os hinos nacionais, algo especial aconteceu porque começamos a ouvir os murmúrios da torcida deles”, admitiu Messi. “Eles estavam cantando de um jeito especial, e a gente se contagiou. Mesmo sabendo que era uma partida de futebol, às vezes é difícil controlar as emoções. Vivemos isso dessa forma e jogamos assim também.”
- Getty Images Sport
Um passo final rumo a mais história
A Argentina enfrentará agora a Espanha na final da Copa do Mundo, com Messi buscando conquistar seu segundo título mundial. A vitória acrescentaria mais uma conquista histórica a uma carreira internacional já notável e proporcionaria um final digno à mais recente trajetória da Argentina no maior palco do futebol.
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