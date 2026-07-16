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Yosua Arya

Traduzido por

“Diego está adorando isso lá de cima” - Lionel Messi diz que a vitória da Argentina foi “um presente” para Maradona, em uma homenagem comovente após garantir a vaga na final da Copa do Mundo

L. Messi
Argentina
Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina
Inglaterra

Lionel Messi prestou uma homenagem emocionante a Diego Maradona depois que a Argentina virou o jogo contra a Inglaterra e garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo de 2026. O capitão disse que a vitória foi “um presente” para o falecido ícone, antes de voltar sua atenção para mais uma chance de fazer história no futebol.

  • Messi homenageia Maradona após vitória dramática

    A Argentina garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo de 2026 após virar o jogo e derrotar a Inglaterra por 2 a 1 em uma semifinal dramática em Atlanta. Após a partida, Messi desviou o foco de si mesmo e prestou homenagem a Maradona, cujo legado continua a definir uma das rivalidades mais acirradas do futebol.

    O atacante do Inter Miami recebeu uma réplica da camisa que Maradona usou durante a famosa vitória da Argentina sobre a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986. O gesto aconteceu logo após outra vitória memorável sobre o mesmo adversário, que garantiu à Argentina a vaga na final deste domingo.

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  • messi(C)Getty Images

    Messi reflete sobre o legado de Maradona

    O peso histórico do confronto não passou despercebido pela seleção argentina, especialmente devido às semelhanças com a Copa do Mundo de 1986, quando a “Mão de Deus” e o “Gol do Século” de Maradona eliminaram a Inglaterra. Em entrevista ao TyC Sports após a partida, Messi disse que o momento tinha um significado especial devido à ligação de Maradona com esse confronto.

    “Sem dúvida, Diego está curtindo isso imensamente de lá de cima, porque hoje foi um dia muito especial para ele; poder proporcionar essa alegria a ele e que ele a vivencie da maneira que quiser de lá de cima. Que ele aproveite, porque é um presente para ele também”, explicou Messi.

  • Controlando a emoção de uma rivalidade

    Messi observou que a intensidade começou assim que as primeiras notas dos hinos nacionais ecoaram pelo estádio, preparando o cenário para mais um capítulo histórico dessa rivalidade. O craque do Inter Miami admitiu que a ocasião tornou difícil separar o futebol da emoção.

    “Durante os hinos nacionais, algo especial aconteceu porque começamos a ouvir os murmúrios da torcida deles”, admitiu Messi. “Eles estavam cantando de um jeito especial, e a gente se contagiou. Mesmo sabendo que era uma partida de futebol, às vezes é difícil controlar as emoções. Vivemos isso dessa forma e jogamos assim também.”

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um passo final rumo a mais história

    A Argentina enfrentará agora a Espanha na final da Copa do Mundo, com Messi buscando conquistar seu segundo título mundial. A vitória acrescentaria mais uma conquista histórica a uma carreira internacional já notável e proporcionaria um final digno à mais recente trajetória da Argentina no maior palco do futebol.

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