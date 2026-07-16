“Diego está adorando isso lá de cima” - Lionel Messi diz que a vitória da Argentina foi “um presente” para Maradona, em uma homenagem comovente após garantir a vaga na final da Copa do Mundo

A Argentina garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo de 2026 após virar o jogo e derrotar a Inglaterra por 2 a 1 em uma semifinal dramática em Atlanta. Após a partida, Messi desviou o foco de si mesmo e prestou homenagem a Maradona, cujo legado continua a definir uma das rivalidades mais acirradas do futebol.

O atacante do Inter Miami recebeu uma réplica da camisa que Maradona usou durante a famosa vitória da Argentina sobre a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986. O gesto aconteceu logo após outra vitória memorável sobre o mesmo adversário, que garantiu à Argentina a vaga na final deste domingo.