AFP
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Didier Deschamps x Rayan Cherki! O técnico da França reage a mais um confronto na Copa do Mundo - com o técnico que está de saída se recusando a “acertar contas” com o frustrado astro do Manchester City
Partida emocionante e cheia de gols em Miami
No que acabou sendo um final caótico de seu reinado de 14 anos como técnico da seleção francesa, Deschamps viu sua equipe ser derrotada por uma Inglaterra avassaladora em um jogo emocionante com dez gols. Os Três Leões abriram uma vantagem de quatro gols ainda no primeiro tempo, aproveitando-se de uma atuação lenta e desorganizada da França. Embora os Bleus tenham montado uma reação animada no segundo tempo com gols de Kylian Mbappé e Bradley Barcola, o hat-trick de Bukayo Saka e um gol individual de Jude Bellingham no final da partida garantiram uma vitória decisiva por 6 a 4 para a Inglaterra.
A partida foi marcada por uma visível falta de disciplina nas fileiras francesas, especialmente durante o intervalo para hidratação no primeiro tempo. Deschamps, visivelmente irritado com o fraco desempenho de sua equipe, tentou passar instruções táticas a Cherki na linha lateral. No entanto, o meio-campista de 22 anos, que fazia sua primeira partida como titular no torneio, reagiu com desafio aberto.
- Getty/GOAL
Deschamps se recusa a culpar ninguém
Ao abordar o incidente em sua última coletiva de imprensa pós-jogo, Deschamps optou por uma postura diplomática, apesar da clara falta de respeito demonstrada em campo.
“Não vou acertar contas hoje”, disse o técnico de 57 anos ao ser questionado sobre a atitude do meio-campista. “Os jogadores sabem muito bem. Não vou apontar o dedo.
“No entanto, eu sempre digo a eles... eles precisavam de tempo para assimilar isso, mas foi meu erro; eu deveria ter feito escolhas diferentes desde o início da partida, pode-se dizer isso, e talvez as coisas tivessem corrido melhor.
“Todos são julgados pelo seu desempenho. Obviamente, alguns jogadores poderiam ter se saído melhor. Desejo tudo de bom a todos eles.”
Uma história de encontros tensos
Esse último desentendimento esteve longe de ser um caso isolado durante o torneio na América do Norte. As tensões entre os dois já haviam aumentado muito antes na competição. Durante a vitória da França sobre a Suécia nas oitavas de final, o jogador do Manchester City pareceu ignorar seu técnico ao ser apresentado como substituto no final da partida.
A frustração de Cherki provavelmente decorre da falta de tempo de jogo consistente ao longo da Copa do Mundo. Apesar de ser um dos meias mais talentosos da Premier League, ele passou a maior parte do torneio como jogador reserva, enquanto Michael Olise e Bradley Barcola foram os preferidos nas posições de ataque.
- (C)Getty Images
Rabiot critica comportamento inaceitável
O atrito dentro do grupo não se limitou ao técnico e a Cherki, já que o experiente meio-campista Adrien Rabiot fez uma avaliação contundente do desempenho da equipe no primeiro tempo. Rabiot não mediu palavras ao comentar a atitude de seus companheiros durante os primeiros 45 minutos da partida pela medalha de bronze. “Começamos o primeiro tempo de forma vergonhosa”, disse Rabiot. “Vi em alguns jogadores um comportamento que nunca tinha visto antes. É decepcionante, era a última partida para darmos um bom espetáculo.
“Há muita decepção [após a derrota para a Espanha], mas havia trabalho a ser feito; não podemos simplesmente nos contentar com um jogo desleixado. No primeiro tempo, o comportamento foi totalmente inaceitável.”
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