Didier Deschamps x Rayan Cherki! O técnico da França reage a mais um confronto na Copa do Mundo - com o técnico que está de saída se recusando a “acertar contas” com o frustrado astro do Manchester City

No que acabou sendo um final caótico de seu reinado de 14 anos como técnico da seleção francesa, Deschamps viu sua equipe ser derrotada por uma Inglaterra avassaladora em um jogo emocionante com dez gols. Os Três Leões abriram uma vantagem de quatro gols ainda no primeiro tempo, aproveitando-se de uma atuação lenta e desorganizada da França. Embora os Bleus tenham montado uma reação animada no segundo tempo com gols de Kylian Mbappé e Bradley Barcola, o hat-trick de Bukayo Saka e um gol individual de Jude Bellingham no final da partida garantiram uma vitória decisiva por 6 a 4 para a Inglaterra.

A partida foi marcada por uma visível falta de disciplina nas fileiras francesas, especialmente durante o intervalo para hidratação no primeiro tempo. Deschamps, visivelmente irritado com o fraco desempenho de sua equipe, tentou passar instruções táticas a Cherki na linha lateral. No entanto, o meio-campista de 22 anos, que fazia sua primeira partida como titular no torneio, reagiu com desafio aberto.



