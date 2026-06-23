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Didier Deschamps pede aos críticos de Ousmane Dembélé que “deixem o jogador em paz” depois de ver o ponta da França marcar seu primeiro gol na Copa do Mundo
Deschamps rebate as críticas a Dembélé
Após uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Iraque na terça-feira, o técnico Deschamps saiu em defesa de seu craque da ponta. Deschamps brincou com os repórteres após a partida sobre o tratamento severo que Dembélé recebeu após a vitória anterior por 3 a 1 contra o Senegal, em 16 de junho.
Durante aquela partida, o ponta jogou 80 minutos antes de ser substituído por Bradley Barcola, sem conseguir completar um único drible nem registrar um chute a gol. O técnico afirmou: “Talvez agora vocês [jornalistas] deixem ele em paz e encontrem outro alvo. Não houve nenhum problema com ele, ele só está se adaptando a um sistema no qual não está acostumado a jogar durante o resto do ano. Assim que estiver em boa forma física, será apenas uma questão de fazer ajustes.”
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O técnico da França fala sobre sua confiança total
Deschamps continuou sua coletiva de imprensa destacando exatamente por que Dembélé continua sendo uma peça fundamental do quebra-cabeça. O campeão da Copa do Mundo de 2018 já disputou 61 partidas pela França, marcando oito gols ao longo dessa trajetória. O técnico elogiou a mentalidade do atacante, garantindo que a confiança mútua entre eles permaneça inabalável, apesar de qualquer ruído externo.
Deschamps explicou: “Ele tem a minha confiança e sabe disso. Não é o tipo de jogador que duvida de si mesmo, mas é importante que tenha feito o que fez hoje, pois é um jogador decisivo. Ele tem essa capacidade e, se ainda não a demonstrou até agora, é porque passou por alguns períodos de afastamento. Está na seleção desde 2018, mas muitas vezes entrava como reserva. [Seu desempenho hoje] é bom para ele e, acima de tudo, para a seleção.”
Um marco histórico para o astro do Paris Saint-Germain
Dembélé alcançou esse marco histórico durante 68 minutos de grande produtividade contra o Iraque, antes de ser substituído por Desire Doue. O atacante deu três passes decisivos, incluindo uma assistência crucial para Kylian Mbappé, ao interceptar com inteligência um primeiro toque errado de Ahmed Basil. Cerca de 10 minutos depois, Dembele finalmente balançou as redes. Após receber um passe de Michael Olise, ele converteu uma chance de um contra um. Essa finalização brilhante, resultante de quatro chutes ao todo, marcou seu primeiro gol em um grande torneio. O Paris Saint-Germain comemorou recentemente dois títulos da Liga dos Campeões, em 2025 e 2026, sob sua liderança, e ele deu a resposta perfeita às críticas no cenário mundial.
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O que vem a seguir para a França e Dembélé?
A França agora se preparará para um confronto decisivo na fase de grupos contra a Noruega. Ambas as seleções apresentam, atualmente, um histórico perfeito, tendo somado seis pontos nas duas primeiras partidas. Esse confronto que se aproxima decidirá, em última instância, quem garantirá a liderança do grupo. Dembélé, agora livre da pressão de marcar gols, deve desempenhar um papel de destaque na tentativa da França de encerrar a fase de grupos com um desempenho impecável.