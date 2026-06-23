Didier Deschamps pede aos críticos de Ousmane Dembélé que “deixem o jogador em paz” depois de ver o ponta da França marcar seu primeiro gol na Copa do Mundo

Após uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Iraque na terça-feira, o técnico Deschamps saiu em defesa de seu craque da ponta. Deschamps brincou com os repórteres após a partida sobre o tratamento severo que Dembélé recebeu após a vitória anterior por 3 a 1 contra o Senegal, em 16 de junho.

Durante aquela partida, o ponta jogou 80 minutos antes de ser substituído por Bradley Barcola, sem conseguir completar um único drible nem registrar um chute a gol. O técnico afirmou: “Talvez agora vocês [jornalistas] deixem ele em paz e encontrem outro alvo. Não houve nenhum problema com ele, ele só está se adaptando a um sistema no qual não está acostumado a jogar durante o resto do ano. Assim que estiver em boa forma física, será apenas uma questão de fazer ajustes.”