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Didier Deschamps não está preocupado com a dor nas costas de William Saliba, apesar de o astro da França ter faltado aos treinos
Deschamps descarta receios quanto a lesões
Deschamps falou com a imprensa em Nova York para esclarecer a situação em torno de Saliba, que ficou de fora da última partida da fase de grupos contra a Noruega. Saliba já havia admitido que um problema persistente nas costas o impedia de jogar em plena forma.
No entanto, Deschamps deu notícias tranquilizadoras sobre o jogador do Arsenal antes da partida decisiva das oitavas de final, na terça-feira. “William está bem”, explicou Deschamps. “Se ele não está a 100%, sim, mas se está a 99%, tudo bem. Não é algo que o prejudique ou o impeça de jogar com liberdade, como ele tem conseguido fazer nas duas primeiras partidas.”
- AFP
Programa de recuperação personalizado em andamento
Apesar da perspectiva positiva de Deschamps, a equipe médica e técnica da França implementou um protocolo específico para gerenciar a carga de trabalho de Saliba.
O plano foi elaborado para aliviar certas exigências físicas, razão pela qual sempre esteve previsto que ele fosse poupado na terceira partida da fase de grupos, após a França ter garantido duas vitórias iniciais.
Adrien Rabiot destacou a importância dessa gestão cuidadosa, ressaltando o quanto Saliba se tornou essencial para o elenco. “Ele é essencial para a nossa equipe”, afirmou Rabiot. “Ele é obrigado a se controlar, a pular treinos para poder se recuperar. Espero que ele consiga acompanhar o ritmo do que foi estabelecido, porque sei que não é nada fácil.”
Um pilar defensivo indispensável
Saliba, sem dúvida, se consolidou como uma figura central sob o comando de Deschamps, garantindo sua vaga como titular ao lado de Dayot Upamecano desde a Euro 2024. Essa sólida dupla defensiva permaneceu inalterada enquanto a França conquistava vitórias contundentes contra o Senegal (3 a 1) e o Iraque (3 a 0) no início do torneio.
Deschamps elogiou efusivamente o zagueiro, confirmando que esse problema nas costas já vem se arrastando há algum tempo. “Ele tem esse problema que não é de hoje”, acrescentou Deschamps. “Ele é um verdadeiro zagueiro. É bom no duelo, é bastante rápido. Além disso, há a inteligência e o domínio que ele possui. Ele transmite segurança aos seus companheiros.” Saliba teve grande participação pelo Arsenal nesta temporada, disputando 50 partidas e ajudando o clube a conquistar o título da Premier League.
- AFP
E agora, o que vem a seguir?
A comissão técnica da França espera ansiosamente que Saliba consiga passar pelo restante da competição sem agravar a lesão nas costas que vem sofrendo. Após uma campanha exaustiva, manter sua condição física no nível exigido de 99% é fundamental. Espera-se que Saliba retorne à escalação titular contra a Suécia nas oitavas de final. Caso a França avance, enfrentará o Paraguai nas quartas de final, depois que a seleção sul-americana eliminou de forma surpreendente a Alemanha.