Didier Deschamps não está preocupado com a dor nas costas de William Saliba, apesar de o astro da França ter faltado aos treinos

Deschamps falou com a imprensa em Nova York para esclarecer a situação em torno de Saliba, que ficou de fora da última partida da fase de grupos contra a Noruega. Saliba já havia admitido que um problema persistente nas costas o impedia de jogar em plena forma.

No entanto, Deschamps deu notícias tranquilizadoras sobre o jogador do Arsenal antes da partida decisiva das oitavas de final, na terça-feira. “William está bem”, explicou Deschamps. “Se ele não está a 100%, sim, mas se está a 99%, tudo bem. Não é algo que o prejudique ou o impeça de jogar com liberdade, como ele tem conseguido fazer nas duas primeiras partidas.”