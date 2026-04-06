Didier Deschamps explica por que treinar Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise é uma tarefa fácil, já que os heróis da França “não se iludem”

Embora muitos observadores sugiram que equilibrar as personalidades de ícones globais como Mbappé, Dembélé e Michael Olise seria uma dor de cabeça, Deschamps vê as coisas de maneira diferente. O técnico dos Bleus acredita que a qualidade excepcional desses jogadores torna seu trabalho significativamente mais simples do que o daqueles que atuam nas divisões inferiores do futebol francês.

Falando dias depois de Mbappé e Dembélé combinarem para abrir o placar contra o Brasil no amistoso internacional da semana passada, antes de Olise dar assistência para Hugo Ekitike selar a vitória da França por 2 a 1, Deschamps abordou o equívoco comum sobre seu papel.

“Muitas vezes me perguntam: ‘Uau, não deve ser fácil lidar com Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé…’ Acho que é muito mais difícil para vocês lidar com jovens ou mesmo com treinadores da Ligue 1, da Ligue 2 ou do Championnat National, porque não são os mesmos problemas”, explicou.



