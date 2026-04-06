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Didier Deschamps explica por que treinar Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise é uma tarefa fácil, já que os heróis da França “não se iludem”
As superestrelas são mais fáceis de lidar do que os amadores
Embora muitos observadores sugiram que equilibrar as personalidades de ícones globais como Mbappé, Dembélé e Michael Olise seria uma dor de cabeça, Deschamps vê as coisas de maneira diferente. O técnico dos Bleus acredita que a qualidade excepcional desses jogadores torna seu trabalho significativamente mais simples do que o daqueles que atuam nas divisões inferiores do futebol francês.
Falando dias depois de Mbappé e Dembélé combinarem para abrir o placar contra o Brasil no amistoso internacional da semana passada, antes de Olise dar assistência para Hugo Ekitike selar a vitória da França por 2 a 1, Deschamps abordou o equívoco comum sobre seu papel.
“Muitas vezes me perguntam: ‘Uau, não deve ser fácil lidar com Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé…’ Acho que é muito mais difícil para vocês lidar com jovens ou mesmo com treinadores da Ligue 1, da Ligue 2 ou do Championnat National, porque não são os mesmos problemas”, explicou.
- AFP
A vantagem de contar com talentos genuínos de nível internacional
Deschamps argumentou que a principal dificuldade na gestão reside em lidar com jogadores que superestimam suas próprias habilidades. Segundo o técnico de 57 anos, o alto nível de autoconsciência do trio de ataque da França garante que eles permaneçam focados em seus objetivos, em vez de causar atritos internos.
Em um vídeo divulgado pelo L'Equipe, Deschamps destacou a clara distinção entre jogadores de elite e aqueles que lutam para encontrar seu nível. “Tenho uma vantagem: eles são bons... o problema é gerenciar jogadores que se acham bons, mas não são tão bons assim”, observou sem rodeios o ex-meio-campista do Chelsea e da Juventus.
Desfazendo o mito do ego de Mbappé
Um tema recorrente na mídia francesa é o suposto individualismo de Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid. No entanto, Deschamps saiu em defesa do seu capitão, insistindo que aqueles que o rotulam de egoísta não estão enxergando o panorama geral de como a seleção nacional funciona como uma unidade coesa.
“Posso garantir que todos eles, e Kylian Mbappé em primeiro lugar — mesmo que possamos pensar que ele só pensa em si mesmo ou algo do tipo —, acreditam que fazem parte de um coletivo. Mesmo que ele, assim como outros jogadores, possa fazer a diferença, há aqueles que fazem a diferença, mas que precisam de um coletivo”, continuou Deschamps
- AFP
Realismo em vez de vaidade no vestiário
O segredo da harmonia no elenco da França, segundo Deschamps, é a ausência de ilusões entre suas principais estrelas. Ao saberem exatamente do que são capazes, eles evitam as armadilhas da vaidade que podem prejudicar equipes com menos talento e mais insegurança.
Deschamps concluiu elogiando a lucidez mental de suas armas ofensivas. “Eles não se iludem e sabem que são bons, que estão entre os melhores. O problema é lidar com jogadores que se acham bons ou muito bons, e que talvez não sejam tão bons assim”, acrescentou Deschamps.
À medida que a Copa do Mundo se aproxima, Deschamps espera que o trio consiga manter a harmonia em campo, já que o técnico busca se despedir do cargo com mais um título.