Didier Deschamps é apontado como o "claro favorito" para vencer a Copa do Mundo, enquanto o técnico da França nega que os Bleus sejam os mais fortes

Apesar de comandar a vice-campeã da Copa do Mundo de 2022 e contar com um dos elencos mais cotados do futebol internacional, Deschamps passou oficialmente o título de “favorita” para a Espanha. O técnico da França fez questão de moderar as expectativas em torno de sua equipe, agora que ela inicia sua busca por mais glórias mundiais, sugerindo que outra potência europeia é atualmente a referência para o resto do mundo.

Em declarações aos repórteres durante a coletiva de imprensa pré-jogo, Deschamps afirmou: “Se há uma seleção favorita, é a Espanha, embora a França aspire legitimamente a conquistar o título. Mas o caminho à frente é longo. A França tem potencial de alto nível, mesmo com uma renovação no elenco. Não vou considerar a seleção francesa mais forte do que as outras, mas a clara favorita é a Espanha, não tenho dúvidas disso.”