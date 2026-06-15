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Didier Deschamps é apontado como o "claro favorito" para vencer a Copa do Mundo, enquanto o técnico da França nega que os Bleus sejam os mais fortes
A Espanha é considerada a equipe a ser batida
Apesar de comandar a vice-campeã da Copa do Mundo de 2022 e contar com um dos elencos mais cotados do futebol internacional, Deschamps passou oficialmente o título de “favorita” para a Espanha. O técnico da França fez questão de moderar as expectativas em torno de sua equipe, agora que ela inicia sua busca por mais glórias mundiais, sugerindo que outra potência europeia é atualmente a referência para o resto do mundo.
Em declarações aos repórteres durante a coletiva de imprensa pré-jogo, Deschamps afirmou: “Se há uma seleção favorita, é a Espanha, embora a França aspire legitimamente a conquistar o título. Mas o caminho à frente é longo. A França tem potencial de alto nível, mesmo com uma renovação no elenco. Não vou considerar a seleção francesa mais forte do que as outras, mas a clara favorita é a Espanha, não tenho dúvidas disso.”
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Atualização sobre a condição física de Dembélé após a vitória na Liga dos Campeões
Um elemento fundamental do plano tático de Deschamps continua sendo Ousmane Dembélé. O detentor da Bola de Ouro vem de mais uma excelente temporada, na qual o Paris Saint-Germain conquistou a defesa do título da Liga dos Campeões. No entanto, seu histórico de problemas físicos continua sendo motivo de preocupação para a comissão técnica da seleção nacional, que enfrenta um calendário de torneios bastante apertado.
“É verdade que Ousmane começou cedo na seleção, mas ele sofreu inúmeras lesões”, explicou Deschamps. “No PSG, o seu Ballon d’Or o coloca no centro das atenções. Ele está muito concentrado, com o desejo de ser muito bom e decisivo, como costuma ser no clube, mesmo que seus problemas físicos o tenham levado a perder várias partidas. Deixamos que ele comemore a vitória na Liga dos Campeões. Obviamente, com um Ousmane em alto nível, será uma vantagem.”
Acabando com o fantasma de 2002 contra o Senegal
A França estreia contra o Senegal, um confronto que imediatamente traz à memória a Copa do Mundo de 2002, quando a seleção africana surpreendeu os então campeões mundiais na partida de abertura, vencendo por 1 a 0 contra os então detentores do título. Deschamps, no entanto, foi rápido em descartar qualquer conversa sobre uma missão de “vingança”, observando que a grande maioria de seu elenco atual nem sequer havia nascido quando aquela vitória histórica aconteceu em Seul.
“O Senegal é uma das melhores seleções; eles têm tudo em termos de qualidade, jogadores que atuam nos melhores clubes, um bom meio-campo, uma dimensão atlética e técnica”, observou Deschamps. “Sabemos o que esperar, e eles também. Será um confronto de alto nível. A maioria dos meus jogadores nem havia nascido em 2002. Não há vingança; isso foi há 24 anos. Há outra página a ser escrita. Faremos de tudo para que o resultado seja a nosso favor desta vez.”
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Um teste difícil para a estreia na Copa do Mundo
O técnico francês não tem ilusões quanto à dificuldade da tarefa que tem pela frente. Embora a Espanha seja sua favorita ao título, o obstáculo imediato é a seleção do Senegal, que Deschamps acredita merecer total respeito. O foco no elenco francês está em iniciar a fase de grupos com a máxima intensidade, em vez de olhar muito à frente para possíveis confrontos nas oitavas de final.
Reforçando seus elogios aos Leões da Teranga, Deschamps acrescentou: “O Senegal é uma grande nação do futebol, uma seleção sólida e respeitada. Sabemos que eles não têm nada a invejar a outras grandes seleções. Será uma partida difícil, um verdadeiro teste logo no início da competição. Teremos que estar prontos imediatamente.”