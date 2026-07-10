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Didier Deschamps confirma o receio de lesão de Kylian Mbappé ao explicar, como técnico da França, a substituição do craque contra o Marrocos
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Os Bleus garantem a classificação
A França garantiu com sucesso sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo após derrotar o Marrocos por 2 a 0 em Boston. A equipe de Deschamps ficou inicialmente frustrada no primeiro tempo, quando o pênalti de Mbappé foi brilhantemente defendido por Yassine Bounou. Embora o atacante tenha acabado se redimindo ao abrir o placar aos 60 minutos, antes de Ousmane Dembélé ampliar a vantagem, o capitão causou grande preocupação ao ser substituído aos 77 minutos com gelo no tornozelo direito.
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Deschamps explica as substituições no final da partida
Em entrevista à imprensa após a partida, Deschamps deu explicações detalhadas sobre a condição física de seu capitão — que já levou a França a três semifinais consecutivas da Copa do Mundo — e sobre os motivos por trás de suas substituições no final da partida. O técnico confirmou um pequeno problema no tornozelo do seu atacante estrela, ao mesmo tempo em que elogiou a prontidão dos jogadores reservas para causar um impacto imediato em campo.
O técnico campeão da Copa do Mundo de 2018 disse ao canal M6: “Kylian teve um pequeno problema no tornozelo; ele estava sentindo um pouco de dor. Manu [Kone] levou uma pancada no joelho e teve cãibras. Mas Warren [Zaire-Emery] causou um impacto muito, muito bom quando entrou em campo, o que é ótimo. Todos precisam se sentir prontos. E aqueles que não estão jogando continuam apoiando totalmente o resto do grupo.”
Questionado sobre sua opinião a respeito da vitória, ele acrescentou: “Acho que três semifinais consecutivas já é bom, mas parece lógico e natural. Tenho ótimos jogadores. É bom. Hoje foi complicado. Perder o pênalti e as chances que não convertemos torna as coisas difíceis. Kylian reagiu bem e marcou. Estamos exatamente onde queríamos estar. Vamos nos recuperar bem e acompanhar nosso próximo adversário [na sexta-feira, seja a Espanha ou a Bélgica].”
Técnico francês elogia a emoção
Chegar às semifinais pelo terceiro torneio consecutivo foi reconhecido por Deschamps como um momento extraordinário e emocionante para o público francês. O técnico enfatizou a importância vital de manter o foco coletivo dentro do elenco para cumprir sua missão final neste grande torneio.
O ex-meio-campista defensivo acrescentou: “Essa é a beleza do esporte e do futebol: criamos emoções e as compartilhamos. Imagino que haja muita paixão lá na França, mesmo que estejamos aqui dentro da nossa própria bolha. Os jogadores têm o dever de fazer tudo o que puderem para chegar o mais longe possível. Este é um passo importante, e estamos nas semifinais mais uma vez.”
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Os favoritos se preparam para as semifinais
A França agora volta toda a sua atenção para o confronto decisivo das semifinais, na terça-feira, em Dallas, onde enfrentará o vencedor do confronto de pesos pesados entre Espanha e Bélgica. O susto com a condição física de Mbappé pareceu longe de ser grave, já que o astro foi visto mais tarde pulando de alegria para comemorar a sexta vitória consecutiva dos Bleus no torneio. Como a equipe mais prolífica da competição, com 16 gols, os gigantes europeus continuam sendo os favoritos absolutos para levantar o troféu.
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