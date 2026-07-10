Em entrevista à imprensa após a partida, Deschamps deu explicações detalhadas sobre a condição física de seu capitão — que já levou a França a três semifinais consecutivas da Copa do Mundo — e sobre os motivos por trás de suas substituições no final da partida. O técnico confirmou um pequeno problema no tornozelo do seu atacante estrela, ao mesmo tempo em que elogiou a prontidão dos jogadores reservas para causar um impacto imediato em campo.

O técnico campeão da Copa do Mundo de 2018 disse ao canal M6: “Kylian teve um pequeno problema no tornozelo; ele estava sentindo um pouco de dor. Manu [Kone] levou uma pancada no joelho e teve cãibras. Mas Warren [Zaire-Emery] causou um impacto muito, muito bom quando entrou em campo, o que é ótimo. Todos precisam se sentir prontos. E aqueles que não estão jogando continuam apoiando totalmente o resto do grupo.”

Questionado sobre sua opinião a respeito da vitória, ele acrescentou: “Acho que três semifinais consecutivas já é bom, mas parece lógico e natural. Tenho ótimos jogadores. É bom. Hoje foi complicado. Perder o pênalti e as chances que não convertemos torna as coisas difíceis. Kylian reagiu bem e marcou. Estamos exatamente onde queríamos estar. Vamos nos recuperar bem e acompanhar nosso próximo adversário [na sexta-feira, seja a Espanha ou a Bélgica].”