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Dick Advocaat deve retornar de surpresa como técnico de Curaçao três meses após sua demissão, enquanto a ex-seleção holandesa está prestes a quebrar um recorde na Copa do Mundo
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Uma reviravolta dramática para o Pequeno General
Em uma reviravolta surpreendente, Advocaat está prestes a retornar ao banco de reservas como técnico da seleção de Curaçao, assumindo o cargo imediatamente. O técnico de 78 anos havia renunciado ao cargo em fevereiro devido a motivos familiares, mas notícias positivas sobre a saúde de sua filha abriram caminho para um retorno sensacional.
Ele substitui Fred Rutten, que se afastou para permitir que o ex-técnico da Holanda retome seu projeto.
A decisão vem após forte pressão do elenco e de patrocinadores influentes, que estavam ansiosos para ver o homem que garantiu a classificação liderá-los na fase final. Advocaat estará no banco em 14 de junho, em Houston, quando Curaçao fará sua estreia histórica no cenário mundial contra a Alemanha, garantindo que ele acompanhe a culminação do trabalho que iniciou durante a campanha de qualificação.
O poder dos jogadores e a influência dos patrocinadores
O retorno do “Pequeno General” foi fortemente influenciado pelos jogadores da seleção de Curaçao. Após duas derrotas em amistosos em março contra a China e a Austrália, o conselho de jogadores da equipe realizou uma conversa emocionante com o presidente da federação, Gilbert Martina, deixando claro que preferiam os métodos de Advocaat aos de Rutten.
Os jogadores teriam considerado difícil a transição para a equipe técnica ampliada de Rutten, que incluía vários novos assistentes e profissionais da área médica.
A pressão financeira também influenciou o processo de tomada de decisão da federação. Atilay Uslu, proprietário da Corendon, principal patrocinadora, apoiou as exigências dos jogadores e ameaçou retirar quase € 1 milhão em financiamento anual caso a mudança de treinador não fosse realizada.
Embora a FFK inicialmente insistisse que Rutten permaneceria no cargo, a combinação da insatisfação dos jogadores com a potencial perda de um apoio comercial vital acabou tornando a posição de Rutten insustentável.
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Fred Rutten deixa o cargo
Diante de um ambiente insustentável a poucas semanas do início do torneio, Rutten confirmou sua saída no fim de semana. O ex-técnico do PSV e do Schalke reconheceu que o clima já não era propício para o sucesso profissional.
Rutten deveria apresentar a seleção definitiva para a Copa do Mundo em Willemstad nesta semana, mas não embarcou no voo de Amsterdã assim que a decisão foi tomada.
Em uma declaração de despedida, Rutten expressou seu pesar pela situação, mas insistiu que se afastar era a única atitude lógica para o bem da equipe. “Não deve haver um clima que prejudique as relações profissionais saudáveis dentro da equipe ou da comissão técnica”, explicou. “Portanto, renunciar é a decisão certa. O tempo é essencial e Curaçao precisa seguir em frente. Lamento como as coisas acabaram, mas desejo o melhor a todos.”
Uma Copa do Mundo que promete bater recordes nos espera
Ao voltar ao comando, Advocaat está agora a caminho de garantir um lugar único na história do futebol. Aos 78 anos, ele se tornará o técnico mais velho a comandar uma seleção em uma fase final da Copa do Mundo, superando o recorde atualmente detido por Otto Rehhagel.
Advocaat sempre afirmou que estaria à disposição caso a nação precisasse dele, ressaltando que a iniciativa de seu retorno partiu inteiramente dos jogadores que ele havia levado à classificação anteriormente.