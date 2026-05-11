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Mohamed Saeed

Traduzido por

Dick Advocaat deve retornar de surpresa como técnico de Curaçao três meses após sua demissão, enquanto a ex-seleção holandesa está prestes a quebrar um recorde na Copa do Mundo

Copa do Mundo
Curaçao
D. Advocaat
F. Rutten

Dick Advocaat deu uma reviravolta dramática ao aceitar voltar como técnico da seleção de Curaçao, poucos meses após ter deixado o cargo. O experiente treinador está agora pronto para comandar a seleção caribenha em sua primeira participação na Copa do Mundo neste verão.

  • Curacao World Cup qualify 2026Getty

    Uma reviravolta dramática para o Pequeno General

    Em uma reviravolta surpreendente, Advocaat está prestes a retornar ao banco de reservas como técnico da seleção de Curaçao, assumindo o cargo imediatamente. O técnico de 78 anos havia renunciado ao cargo em fevereiro devido a motivos familiares, mas notícias positivas sobre a saúde de sua filha abriram caminho para um retorno sensacional.

    Ele substitui Fred Rutten, que se afastou para permitir que o ex-técnico da Holanda retome seu projeto.

    A decisão vem após forte pressão do elenco e de patrocinadores influentes, que estavam ansiosos para ver o homem que garantiu a classificação liderá-los na fase final. Advocaat estará no banco em 14 de junho, em Houston, quando Curaçao fará sua estreia histórica no cenário mundial contra a Alemanha, garantindo que ele acompanhe a culminação do trabalho que iniciou durante a campanha de qualificação.


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  • O poder dos jogadores e a influência dos patrocinadores

    O retorno do “Pequeno General” foi fortemente influenciado pelos jogadores da seleção de Curaçao. Após duas derrotas em amistosos em março contra a China e a Austrália, o conselho de jogadores da equipe realizou uma conversa emocionante com o presidente da federação, Gilbert Martina, deixando claro que preferiam os métodos de Advocaat aos de Rutten.

    Os jogadores teriam considerado difícil a transição para a equipe técnica ampliada de Rutten, que incluía vários novos assistentes e profissionais da área médica.

    A pressão financeira também influenciou o processo de tomada de decisão da federação. Atilay Uslu, proprietário da Corendon, principal patrocinadora, apoiou as exigências dos jogadores e ameaçou retirar quase € 1 milhão em financiamento anual caso a mudança de treinador não fosse realizada.

    Embora a FFK inicialmente insistisse que Rutten permaneceria no cargo, a combinação da insatisfação dos jogadores com a potencial perda de um apoio comercial vital acabou tornando a posição de Rutten insustentável.


  • Fred RuttenGetty Images

    Fred Rutten deixa o cargo

    Diante de um ambiente insustentável a poucas semanas do início do torneio, Rutten confirmou sua saída no fim de semana. O ex-técnico do PSV e do Schalke reconheceu que o clima já não era propício para o sucesso profissional.

    Rutten deveria apresentar a seleção definitiva para a Copa do Mundo em Willemstad nesta semana, mas não embarcou no voo de Amsterdã assim que a decisão foi tomada.

    Em uma declaração de despedida, Rutten expressou seu pesar pela situação, mas insistiu que se afastar era a única atitude lógica para o bem da equipe. “Não deve haver um clima que prejudique as relações profissionais saudáveis dentro da equipe ou da comissão técnica”, explicou. “Portanto, renunciar é a decisão certa. O tempo é essencial e Curaçao precisa seguir em frente. Lamento como as coisas acabaram, mas desejo o melhor a todos.”

  • Uma Copa do Mundo que promete bater recordes nos espera

    Ao voltar ao comando, Advocaat está agora a caminho de garantir um lugar único na história do futebol. Aos 78 anos, ele se tornará o técnico mais velho a comandar uma seleção em uma fase final da Copa do Mundo, superando o recorde atualmente detido por Otto Rehhagel.

    Advocaat sempre afirmou que estaria à disposição caso a nação precisasse dele, ressaltando que a iniciativa de seu retorno partiu inteiramente dos jogadores que ele havia levado à classificação anteriormente.


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