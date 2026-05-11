Dick Advocaat deve retornar de surpresa como técnico de Curaçao três meses após sua demissão, enquanto a ex-seleção holandesa está prestes a quebrar um recorde na Copa do Mundo

Em uma reviravolta surpreendente, Advocaat está prestes a retornar ao banco de reservas como técnico da seleção de Curaçao, assumindo o cargo imediatamente. O técnico de 78 anos havia renunciado ao cargo em fevereiro devido a motivos familiares, mas notícias positivas sobre a saúde de sua filha abriram caminho para um retorno sensacional.

Ele substitui Fred Rutten, que se afastou para permitir que o ex-técnico da Holanda retome seu projeto.

A decisão vem após forte pressão do elenco e de patrocinadores influentes, que estavam ansiosos para ver o homem que garantiu a classificação liderá-los na fase final. Advocaat estará no banco em 14 de junho, em Houston, quando Curaçao fará sua estreia histórica no cenário mundial contra a Alemanha, garantindo que ele acompanhe a culminação do trabalho que iniciou durante a campanha de qualificação.



