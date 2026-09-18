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Dicas do fantasy do Campeonato Espanhol para o dérbi de Madri: Real supera no ataque, defesa do Atlético domina e 5 nomes são os mais preparados

Real Madrid
Atlético de Madrid
La Liga
Atlético de Madrid x Real Madrid
K. Mbappe
J. Bellingham
Vinicius Junior
D. Hancko
J. Oblak
D. Huijsen
K. Lee
F. Valverde
A. Grimaldo
G. Simeone
A. Baena

As principais escolhas sugeridas antes do dérbi de domingo

Antes do aguardado confronto no dérbi da capital espanhola entre Real Madrid e Atlético, decidimos apresentar as principais dicas para a partida no que diz respeito ao "Fantasy do Campeonato Espanhol".

Todos os olhos estarão voltados, depois de amanhã, no domingo, para o estádio Riyadh Air Metropolitano, para acompanhar o esperado embate entre os dois gigantes de Madri pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, e, com toda a certeza, os fãs do jogo de fantasia o assistirão com outros olhos.


  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Este é o melhor grupo

    Falando dos nomes em que se deve confiar nesta partida entre os jogadores das duas equipes, de acordo com o desempenho em todas as rodadas anteriores de La Liga e a quantidade de pontos, a classificação ficou da seguinte forma:

    1 - Kylian Mbappé, 79 pontos

    2 - Jude Bellingham, 66 pontos

    3 - Arda Güler, 61 pontos

    4 - Álex Baena, 49 pontos

    5 - Vinícius Júnior, 48 pontos

    6 - Lee Kang-in, 47 pontos

    7 - Jan Oblak, 42 pontos

    8 - David Hancko, 39 pontos

    9 - Álex Grimaldo, 39 pontos

    10 - Marcos Llorente, 38 pontos

    Analisando as duas equipes de forma geral, veremos que o Atlético de Madrid se destaca no aspecto defensivo, com a equipe do treinador Diego Simeone contando com 4 dos 5 melhores defensores do dérbi, sendo eles "Hancko, Grimaldo, Marcos Llorente, Le Normand", já que todos eles superam Dean Huijsen, defensor do Real Madrid, "30 pontos".

    Quanto à posição de goleiro, veremos que Thibaut Courtois vem atrás de Jan Oblak, tendo somado 37 pontos até agora, contra 42 do esloveno que defenderá o gol do Atlético no dérbi.

    No aspecto ofensivo, era natural que o Real Madrid dominasse sob o comando do seu treinador José Mourinho, contando com 3 dos 5 melhores atacantes do dérbi, sendo eles Mbappé, Vinícius e Yan Diomande, além de Giuliano Simeone e Ademola Lookman.

    Já no meio-campo, também estão presentes 3 jogadores do Merengue, sendo eles "Bellingham, 66 pontos", Arda Güler "61 pontos" e Federico Valverde "30 pontos", contra apenas dois jogadores do Atlético, que são Álex Baena "49 pontos" e Lee Kang-in "47 pontos".

    • Publicidade
  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    A escalação ideal do dérbi

    Goleiro: Jan Oblak "42 pontos"

    Linha defensiva: Hancko "39 pontos", Grimaldo "39 pontos", Marcos Llorente "38 pontos", Dean Huijsen "30 pontos"

    Meio-campo: Jude Bellingham "66 pontos", Arda Güler "61 pontos", Álex Baena "49 pontos"

    Ataque: Kylian Mbappé "79 pontos", Vinícius Júnior "48 pontos" e Giuliano Simeone "32 pontos".



  • MbappeGetty Images

    Os mais preparados

    Ao falar das atuações mais recentes das estrelas do dérbi, encontraremos 5 nomes que lideram o cenário de acordo com os pontos conquistados nas últimas 3 rodadas de La Liga:

    1 - Mbappé "somou 38 pontos nas últimas 3 rodadas"

    2 - Arda Güler "34 pontos"

    3 - Grimaldo "33 pontos"

    4 - Jude Bellingham "22 pontos"

    5 - Lee Kang-in "21 pontos"

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