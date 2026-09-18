Falando dos nomes em que se deve confiar nesta partida entre os jogadores das duas equipes, de acordo com o desempenho em todas as rodadas anteriores de La Liga e a quantidade de pontos, a classificação ficou da seguinte forma:

1 - Kylian Mbappé, 79 pontos

2 - Jude Bellingham, 66 pontos

3 - Arda Güler, 61 pontos

4 - Álex Baena, 49 pontos

5 - Vinícius Júnior, 48 pontos

6 - Lee Kang-in, 47 pontos

7 - Jan Oblak, 42 pontos

8 - David Hancko, 39 pontos

9 - Álex Grimaldo, 39 pontos

10 - Marcos Llorente, 38 pontos

Analisando as duas equipes de forma geral, veremos que o Atlético de Madrid se destaca no aspecto defensivo, com a equipe do treinador Diego Simeone contando com 4 dos 5 melhores defensores do dérbi, sendo eles "Hancko, Grimaldo, Marcos Llorente, Le Normand", já que todos eles superam Dean Huijsen, defensor do Real Madrid, "30 pontos".

Quanto à posição de goleiro, veremos que Thibaut Courtois vem atrás de Jan Oblak, tendo somado 37 pontos até agora, contra 42 do esloveno que defenderá o gol do Atlético no dérbi.

No aspecto ofensivo, era natural que o Real Madrid dominasse sob o comando do seu treinador José Mourinho, contando com 3 dos 5 melhores atacantes do dérbi, sendo eles Mbappé, Vinícius e Yan Diomande, além de Giuliano Simeone e Ademola Lookman.

Já no meio-campo, também estão presentes 3 jogadores do Merengue, sendo eles "Bellingham, 66 pontos", Arda Güler "61 pontos" e Federico Valverde "30 pontos", contra apenas dois jogadores do Atlético, que são Álex Baena "49 pontos" e Lee Kang-in "47 pontos".