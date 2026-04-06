Dica de Vincent Kompany! Estrela do FC Bayern de Munique recebe elogios especiais — e desperta uma lembrança especial em Joshua Kimmich

Depois dos dois gols de longa distância que marcou no sábado, Bischof revelou que Kimmich o incentivou a chutar a gol, apesar de sua função. “Jo me disse: ‘Você pode chutar pro gol agora, por favor?’. Porque eu sempre faço isso nos treinos – mas no jogo não encontro a situação certa, não consigo entrar na jogada ou perco o momento. E hoje eu simplesmente fiz isso. Foi uma sensação incrível e, claro, muito bom ajudar os rapazes a conquistarem a vitória.”

Kimmich confirmou a conversa e fez mais um elogio. “Junto com o Harry (Kane; nota do editor), o Tom tem, sem dúvida, o melhor chute do time. Tanto pela esquerda quanto pela direita – e ele ainda não conseguiu marcar nenhum gol contra a gente. Por isso, ele falou sobre o que eu disse: ‘Você também precisa ter confiança de que vamos te colocar em posição ou que você mesmo vai se colocar em posição para, então, chutar a gol’."

Kimmich também destacou a importância da vitória, que provavelmente não terá grande impacto no resultado final do campeonato. “Isso nos ajudou muito, o fato de ele ter feito isso duas vezes. Porque, claro, isso muda o ímpeto. Talvez não tivesse acontecido muita coisa agora se tivéssemos perdido por 0 a 2. Aí todo mundo teria dito: ‘Eles já estão com a cabeça em Madri.’ Talvez também não tivesse mudado muita coisa na abordagem para amanhã. Mas, mesmo assim, isso nos mostra, como equipe: mesmo quando temos um jogo que não está indo tão bem, que sempre temos a mentalidade de vencer esses jogos”, enfatizou ele, acrescentando: “Não se trata apenas de Harry Kane, Michael (Olise) ou Lucho. Temos também outros jogadores capazes de decidir o jogo — e, nesse caso, foi o Tom. Isso é muito importante para a nossa confiança nas próprias forças.”

Contra o Real, Bischof provavelmente começará no banco. Como lateral-esquerdo, Konrad Laimer deverá enfrentar Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e companhia. No meio-campo, Leon Goretzka ou Aleksandar Pavlovic começarão ao lado de Kimmich. Bischof, no entanto, não pode reclamar do tempo de jogo em sua primeira temporada no Bayern. No total, ele entrou em campo 33 vezes nesta temporada e, além de seus dois gols, contribuiu com três assistências. A propósito, disputou 17 dessas partidas como lateral-esquerdo.