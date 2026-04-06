Quando questionado sobre quem foi o herói da vitória apertada por 3 a 2 contra o SC Freiburg no fim de semana, após uma recuperação espetacular, houve um momento interessante na coletiva de imprensa do FC Bayern de Munique. Kompany, de repente, apontou o dedo indicador na direção do porta-voz Dieter Nickles.
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Dica de Vincent Kompany! Estrela do FC Bayern de Munique recebe elogios especiais — e desperta uma lembrança especial em Joshua Kimmich
"Último assunto", disse Kompany após uma longa resposta sobre os dois gols de Bischof, e continuou: "No início da temporada, falamos muito sobre o elenco reduzido. Isso é compreensível quando não se consegue avaliar corretamente o Bischof no início da temporada. Ou quando não se consegue avaliar corretamente o Lennart Karl no início da temporada. Quando os dois mostram esse nível, de repente temos um elenco que parece maior. Tudo isso aconteceu naturalmente e nos ajudou muito.”
Lembrete: no verão, surgiu de fato um debate sobre a possibilidade de o Bayern não ter profundidade suficiente no elenco em caso de necessidade. Entretanto, isso já não é mais um problema. Claro que também porque os resultados estão bons e os recordes não param de cair. Mas também porque Kompany já depositou sua confiança em inúmeros talentos e jogadores formados no clube, que mantiveram as preocupações com lesões dentro de limites e vêm convencendo em todos os setores.
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Kompany: “Tivemos sorte de tudo ter dado certo com o Tom e o Lenny”
Pouco antes de apontar o dedo, Kompany já havia elogiado Bischof e Karl. Primeiramente, o técnico do Bayern destacou o bom trabalho do diretor esportivo Max Eberl e de Christoph Freund, que contrataram Bischof no meio do ano, sem custo de transferência, vindo do TSG 1899 Hoffenheim, e deram confiança a Karl, que nesta temporada finalmente conseguiu subir do centro de formação do FCB para o time profissional. “Não é fácil, porque é preciso ter muito talento. Não basta ter talento, é preciso também ter paciência e inteligência para entender qual é o papel e como posso crescer nele”, explicou Kompany: “Tivemos sorte de que tudo tenha dado certo com Tom e Lenny. Não só em termos de qualidade, mas também de mentalidade.”
No caso de Bischof, Kompany está convencido de que ele irá provar seu valor para o clube nos próximos “meses e anos” e “escrever sua própria história”. Ao mesmo tempo, ele admitiu: “No momento, ainda estou tranquilo, mas considero isso uma história positiva para o nosso elenco.”
Bispo lembra a Kimmich de suas origens no FC Bayern
Poucos minutos antes, Joshua Kimmich, também presente no pódio da coletiva de imprensa no Bernabéu, só tinha elogios para Bischof. “De modo geral, a situação do Tom me lembra um pouco a minha própria situação de onze anos atrás”, disse o capitão da seleção alemã, que se transferiu do VfB Stuttgart para o Bayern de Munique em 2015 e, antes disso, havia adquirido experiência apenas no RB Leipzig, clube para o qual foi emprestado, na 3ª e na 2ª divisão. “Na minha opinião, ninguém acreditava antes da temporada que ele pudesse ser importante para um time como o Bayern de Munique. No caso do Tom, percebeu-se logo que ele tem uma boa mentalidade. Que está disposto a aprender e a evoluir. Isso fica evidente nele todos os dias nos treinos.”
Embora Bischof já tivesse adquirido experiência na Bundesliga em Sinsheim antes de sua transferência para o Bayern, há sobretudo um paralelo na atribuição de funções com Kimmich após a chegada deste: o jogador de 31 anos era então utilizado principalmente como lateral-direito sob o comando de Pep Guardiola e só mais tarde passou a atuar no meio-campo. Bischof, por sua vez, precisa frequentemente ajudar na lateral esquerda, como aconteceu contra o Freiburg.
Kimmich elogiou: “Ele está pronto para jogar em qualquer posição. Isso também é muito importante. Outros jogadores diriam: ‘Nossa, eu sou meio-campista, afinal. Quero jogar no meio-campo’. Mas o Tom assume a posição de lateral-esquerdo e tenta colocar seus pontos fortes em campo também nessa função.”
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Kimmich elogia Bischof: "O melhor chute, junto com Kane"
Depois dos dois gols de longa distância que marcou no sábado, Bischof revelou que Kimmich o incentivou a chutar a gol, apesar de sua função. “Jo me disse: ‘Você pode chutar pro gol agora, por favor?’. Porque eu sempre faço isso nos treinos – mas no jogo não encontro a situação certa, não consigo entrar na jogada ou perco o momento. E hoje eu simplesmente fiz isso. Foi uma sensação incrível e, claro, muito bom ajudar os rapazes a conquistarem a vitória.”
Kimmich confirmou a conversa e fez mais um elogio. “Junto com o Harry (Kane; nota do editor), o Tom tem, sem dúvida, o melhor chute do time. Tanto pela esquerda quanto pela direita – e ele ainda não conseguiu marcar nenhum gol contra a gente. Por isso, ele falou sobre o que eu disse: ‘Você também precisa ter confiança de que vamos te colocar em posição ou que você mesmo vai se colocar em posição para, então, chutar a gol’."
Kimmich também destacou a importância da vitória, que provavelmente não terá grande impacto no resultado final do campeonato. “Isso nos ajudou muito, o fato de ele ter feito isso duas vezes. Porque, claro, isso muda o ímpeto. Talvez não tivesse acontecido muita coisa agora se tivéssemos perdido por 0 a 2. Aí todo mundo teria dito: ‘Eles já estão com a cabeça em Madri.’ Talvez também não tivesse mudado muita coisa na abordagem para amanhã. Mas, mesmo assim, isso nos mostra, como equipe: mesmo quando temos um jogo que não está indo tão bem, que sempre temos a mentalidade de vencer esses jogos”, enfatizou ele, acrescentando: “Não se trata apenas de Harry Kane, Michael (Olise) ou Lucho. Temos também outros jogadores capazes de decidir o jogo — e, nesse caso, foi o Tom. Isso é muito importante para a nossa confiança nas próprias forças.”
Contra o Real, Bischof provavelmente começará no banco. Como lateral-esquerdo, Konrad Laimer deverá enfrentar Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e companhia. No meio-campo, Leon Goretzka ou Aleksandar Pavlovic começarão ao lado de Kimmich. Bischof, no entanto, não pode reclamar do tempo de jogo em sua primeira temporada no Bayern. No total, ele entrou em campo 33 vezes nesta temporada e, além de seus dois gols, contribuiu com três assistências. A propósito, disputou 17 dessas partidas como lateral-esquerdo.
FC Bayern de Munique: resumo dos próximos jogos
Data Hora Encontro Terça-feira, 7 de abril 21h Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões) Sábado, 11 de abril 18h30 FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga) Quarta-feira, 15 de abril 21h FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)