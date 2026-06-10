Dibu Martinez escolheu a Juventus: o que falta para fechar o negócio, surge a avaliação do Aston Villa

A Juventus escolheu Emiliano Dibu Martínez como futuro goleiro titular da equipe. A Velha Senhora decidiu acelerar as negociações para a contratação do goleiro argentino: o pedido do técnico Luciano Spalletti era aumentar o nível técnico entre os postes, contando com um goleiro de grande experiência e liderança, características que o goleiro titular da seleção de Scaloni possui e está pronto para demonstrar também no cenário do campeonato italiano.

Após os diversos contatos entre as partes registrados nos últimos dias e o acordo praticamente total sobre os termos contratuais, agora falta à Juventus apenas chegar a um acordo com o Aston Villa, clube detentor dos direitos do jogador.

O que falta, então, para chegar ao tão desejado acordo? A questão da avaliação do jogador está se tornando fundamental para o fechamento da negociação.