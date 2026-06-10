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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Dibu Martinez escolheu a Juventus: o que falta para fechar o negócio, surge a avaliação do Aston Villa

Mercado da bola
E. Martinez
Juventus
Aston Villa

Qual é a situação atual das negociações que podem render um novo goleiro titular a Luciano Spalletti?

A Juventus escolheu Emiliano Dibu Martínez como futuro goleiro titular da equipe. A Velha Senhora decidiu acelerar as negociações para a contratação do goleiro argentino: o pedido do técnico Luciano Spalletti era aumentar o nível técnico entre os postes, contando com um goleiro de grande experiência e liderança, características que o goleiro titular da seleção de Scaloni possui e está pronto para demonstrar também no cenário do campeonato italiano.

Após os diversos contatos entre as partes registrados nos últimos dias e o acordo praticamente total sobre os termos contratuais, agora falta à Juventus apenas chegar a um acordo com o Aston Villa, clube detentor dos direitos do jogador.

O que falta, então, para chegar ao tão desejado acordo? A questão da avaliação do jogador está se tornando fundamental para o fechamento da negociação.

  • DIBU MARTÍNEZ ESCOLHEU A JUVENTUS

    Conforme relatado por Matteo Moretto no último vídeo publicado no canal do YouTube de Fabrizio Romano em italiano, o acordo entre Dibu Martinez e a Juventus está praticamente fechado: faltam apenas alguns pequenos detalhes relativos ao contrato que a “Vecchia Signora” está acertando com a equipe do jogador argentino, que disputará a próxima Copa do Mundo com a seleção de seupaís.

    Martinez já deu o aval à Juventus e manifestou seu desejo de se transferir para o time bianconero: há um acordo básico para um contrato de três anos.

    Agora, é preciso lidar com as negociações com o Aston Villa, partindo da avaliação feita do seu goleiro titular.

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  • O QUE FALTA PARA CONCLUIR

    O Aston Villa, lembra Moretto, está pronto para se separar de Martinez: há, portanto, indícios de que o clube pretende vender o jogador após tantas temporadas juntos.

    Agora, as negociações estão em andamento, pois é preciso chegar a um acordo entre os dois clubes interessados. Os Villans avaliam Martinez em cerca de 15 milhões de euros para tentar fechar a negociação e chegar a um acordo, mas a Juventus — graças ao trabalho do agente do jogador argentino — está tentando pressionar para reduzir a exigência financeira do clube inglês, buscando chegar a um valor abaixo ou, pelo menos, inferior a 10 milhões de euros.

    Ainda há uma diferença na avaliação, mas não tão grande assim: a Juventus quer fechar o negócio com DibuMartinez e chegar a um acordo total o mais rápido possível.