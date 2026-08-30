O Chelsea oficializou a contratação do goleiro de 33 anos por uma taxa de £7,5 milhões, segundo o The Athletic. Martinez assinou um contrato inicial de dois anos em Stamford Bridge, que inclui uma opção do clube para estender sua permanência por uma terceira temporada.

A transferência se concretizou rapidamente depois que uma proposta de ida para a Juventus fracassou no início de agosto. Após esse colapso, os representantes do goleiro procuraram de forma proativa o clube do oeste de Londres para fechar o acordo.

Sua chegada oferece competição imediata de nível de elite debaixo das traves após a vitória do Chelsea por 3 a 2 sobre o Fulham na segunda-feira, na abertura da temporada. O atual titular Robert Sanchez cometeu dois erros de grande repercussão naquele duelo em Craven Cottage, o que provocou uma ação rápida da cúpula do Chelsea e de Xabi Alonso no mercado de transferências.



