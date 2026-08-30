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Dibu é dos Blues! Chelsea conclui a contratação do campeão da Copa do Mundo Emiliano Martinez, do Aston Villa, enquanto Xabi Alonso reorganiza seu grupo de goleiros
Martinez fecha transferência para Stamford Bridge
O Chelsea oficializou a contratação do goleiro de 33 anos por uma taxa de £7,5 milhões, segundo o The Athletic. Martinez assinou um contrato inicial de dois anos em Stamford Bridge, que inclui uma opção do clube para estender sua permanência por uma terceira temporada.
A transferência se concretizou rapidamente depois que uma proposta de ida para a Juventus fracassou no início de agosto. Após esse colapso, os representantes do goleiro procuraram de forma proativa o clube do oeste de Londres para fechar o acordo.
Sua chegada oferece competição imediata de nível de elite debaixo das traves após a vitória do Chelsea por 3 a 2 sobre o Fulham na segunda-feira, na abertura da temporada. O atual titular Robert Sanchez cometeu dois erros de grande repercussão naquele duelo em Craven Cottage, o que provocou uma ação rápida da cúpula do Chelsea e de Xabi Alonso no mercado de transferências.
- AFP
Martinez quer mais títulos
Em entrevista aos canais oficiais de mídia do Chelsea, Martinez expressou enorme orgulho por concluir a transferência. O experiente goleiro explicou que se mudar para o oeste de Londres pareceu um passo natural e sem esforço tanto para sua carreira quanto para sua família.
"Estou muito feliz por estar neste clube de futebol", afirmou o internacional argentino na manhã de domingo. "Vir para o Chelsea, para mim e para a minha família, foi uma decisão fácil de tomar e estou simplesmente radiante, mal posso esperar para começar."
Martinez também destacou seu desejo ardente de continuar conquistando grandes títulos com seu novo clube. "Quero ter sucesso aqui", acrescentou. "Sou alguém que quer vencer em tudo o que faz e quero trazer isso para este clube de futebol porque é um clube de futebol que conquista títulos, então acho que é uma boa combinação."
Ele concluiu prometendo o máximo de esforço à torcida do Chelsea. "Sou pura paixão e jogo com o coração", declarou Martinez. "Vou dar 100 por cento em cada jogo, em cada treino, para deixar o clube, meus companheiros de equipe e os torcedores orgulhosos."
O fim de uma era impressionante no Villa
Martinez deixa o Villa Park como um ícone do clube, depois de ter feito 256 partidas ao longo de seis temporadas notáveis em Midlands. Sob o comando de Unai Emery, foi peça fundamental para garantir duas campanhas entre os quatro primeiros e levantou de forma memorável a Liga Europa da UEFA em maio.
No entanto, sua passagem pelo clube chegou efetivamente ao fim quando o Villa contratou Zion Suzuki, de 24 anos, junto ao Parma para ser seu novo titular absoluto. Após a chegada de Suzuki, Martinez foi forçado a treinar afastado do elenco principal.
Antes de sua passagem pelo Villa, o goleiro passou uma década vinculado ao Arsenal, onde se firmou e conquistou a FA Cup em 2020. No cenário internacional, o bicampeão do Troféu Yashin segue no auge, sendo a base da recente era de ouro da Argentina, que rendeu dois títulos da Copa América e a Copa do Mundo de 2022.
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Pressão imediata sobre Sanchez
A chegada de Martinez lança dúvidas imediatas sobre o futuro de Sanchez como principal goleiro do Chelsea. O espanhol de 28 anos entra agora em sua quarta temporada em Stamford Bridge e já fez 112 partidas, mas sua recente atuação pouco convincente contra o Fulham deixou sua vaga entre os titulares altamente ameaçada.
Com o muito bem avaliado Mike Penders, de 21 anos, também aguardando sua chance após um empréstimo bem-sucedido ao Strasbourg na última temporada, a disputa pela posição está mais acirrada do que nunca. Martinez agora tentará desbancar Sanchez rapidamente e se firmar como o camisa 1 incontestável, oferecendo a estabilidade de elite necessária para ajudar o Chelsea a se recuperar da decepcionante 10ª colocação da última temporada e recolocar o clube no futebol europeu.
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