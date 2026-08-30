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Dibu é do Chelsea! Chelsea conclui a contratação do campeão da Copa do Mundo Emiliano Martinez, do Aston Villa, enquanto Xabi Alonso reorganiza suas opções no gol
Martinez acerta transferência para Stamford Bridge
O Chelsea oficializou a contratação do goleiro de 33 anos por uma taxa reportada de £ 7,5 milhões, segundo o The Athletic. Martinez assinou um contrato inicial de dois anos em Stamford Bridge, que inclui uma opção do clube para estender sua permanência por uma terceira temporada.
A transferência avançou rapidamente depois que uma ida para a Juventus fracassou no início de agosto. Após esse colapso, os representantes do goleiro procuraram proativamente o clube do oeste de Londres para fechar um acordo.
Sua chegada traz concorrência imediata de nível de elite no gol após a vitória do Chelsea por 3 a 2 sobre o Fulham na segunda-feira, na abertura da temporada. O atual titular Robert Sanchez cometeu dois erros de grande repercussão naquela partida em Craven Cottage, o que levou a cúpula do Chelsea e Xabi Alonso a agirem rapidamente no mercado de transferências.
- AFP
Martinez quer mais títulos
Em entrevista aos canais oficiais de mídia do Chelsea, Martinez expressou imenso orgulho por concluir a transferência. O experiente goleiro explicou que se mudar para o oeste de Londres pareceu um passo natural e sem esforço tanto para sua carreira quanto para sua família.
"Estou muito feliz por estar neste clube de futebol", afirmou o internacional argentino na manhã de domingo. "Vir para o Chelsea, para mim e minha família, foi uma decisão fácil de tomar e estou nas nuvens. Mal posso esperar para começar."
Martinez também destacou seu forte desejo de continuar conquistando grandes títulos com seu novo clube. "Quero ser bem-sucedido aqui", acrescentou. "Sou alguém que quer vencer em tudo o que faz e quero trazer isso para este clube de futebol, porque é um clube de futebol que ganha títulos, então acho que combina muito bem."
Ele concluiu prometendo esforço máximo à torcida do Chelsea. "Sou pura paixão e jogo com o coração", declarou Martinez. "Vou dar 100 por cento em cada jogo, em cada treino, para deixar o clube, meus companheiros de equipe e os torcedores orgulhosos."
- Imagn
O fim de uma impressionante era no Villa
Martinez deixa o Villa Park como um ídolo do clube, após ter feito 256 jogos ao longo de seis temporadas marcantes em Midlands. Sob o comando do técnico Unai Emery, ele foi fundamental para garantir dois G-4 e levantou de forma memorável a Liga Europa da UEFA em maio.
No entanto, sua passagem pelo clube praticamente chegou ao fim quando o Villa contratou Zion Suzuki, de 24 anos, junto ao Parma para ser seu novo dono absoluto da camisa 1. Após a chegada de Suzuki, Martinez havia sido forçado a treinar separado do elenco principal.
Antes de sua passagem pelo Villa, o goleiro passou uma década vinculado ao Arsenal, onde se firmou e conquistou a Copa da Inglaterra em 2020. No cenário internacional, o bicampeão do Troféu Yashin segue no auge, sendo a base da recente era dourada da Argentina, que rendeu dois títulos da Copa América e a Copa do Mundo de 2022.
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Pressão imediata sobre Sanchez
A chegada de Martinez lança dúvidas imediatas sobre o futuro de Sanchez como goleiro principal do Chelsea. O espanhol de 28 anos está prestes a entrar em sua quarta temporada em Stamford Bridge e soma 112 jogos, mas sua recente atuação pouco convincente contra o Fulham deixou sua vaga entre os titulares altamente vulnerável.
Com o muito bem avaliado Mike Penders, de 21 anos, também aguardando sua chance após um empréstimo bem-sucedido ao Strasbourg na temporada passada, a disputa pela posição está mais acirrada do que nunca. Martinez agora tentará rapidamente tomar o lugar de Sanchez e se firmar como o camisa 1 incontestável, oferecendo a estabilidade de alto nível necessária para ajudar o Chelsea a se recuperar do decepcionante 10º lugar da temporada passada e recolocar o clube nas competições europeias.
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