O Chelsea oficializou a contratação do goleiro de 33 anos por uma taxa reportada de £ 7,5 milhões, segundo o The Athletic. Martinez assinou um contrato inicial de dois anos em Stamford Bridge, que inclui uma opção do clube para estender sua permanência por uma terceira temporada.

A transferência avançou rapidamente depois que uma ida para a Juventus fracassou no início de agosto. Após esse colapso, os representantes do goleiro procuraram proativamente o clube do oeste de Londres para fechar um acordo.

Sua chegada traz concorrência imediata de nível de elite no gol após a vitória do Chelsea por 3 a 2 sobre o Fulham na segunda-feira, na abertura da temporada. O atual titular Robert Sanchez cometeu dois erros de grande repercussão naquela partida em Craven Cottage, o que levou a cúpula do Chelsea e Xabi Alonso a agirem rapidamente no mercado de transferências.



