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Muhammad Zaki

Traduzido por

Dibu é do Chelsea! Chelsea conclui a contratação do campeão da Copa do Mundo Emiliano Martinez, do Aston Villa, enquanto Xabi Alonso reorganiza suas opções no gol

E. Martinez
Chelsea
Aston Villa
Premier League
Argentina
Copa do Mundo

O Chelsea confirmou a contratação do goleiro campeão da Copa do Mundo Emiliano Martinez, vindo do Aston Villa. O argentino de 33 anos chega a Stamford Bridge com contrato de dois anos, com opção por mais uma temporada, oferecendo experiência de elite ao sistema defensivo do Chelsea.

  • Martinez acerta transferência para Stamford Bridge

    O Chelsea oficializou a contratação do goleiro de 33 anos por uma taxa reportada de £ 7,5 milhões, segundo o The Athletic. Martinez assinou um contrato inicial de dois anos em Stamford Bridge, que inclui uma opção do clube para estender sua permanência por uma terceira temporada.

    A transferência avançou rapidamente depois que uma ida para a Juventus fracassou no início de agosto. Após esse colapso, os representantes do goleiro procuraram proativamente o clube do oeste de Londres para fechar um acordo.

    Sua chegada traz concorrência imediata de nível de elite no gol após a vitória do Chelsea por 3 a 2 sobre o Fulham na segunda-feira, na abertura da temporada. O atual titular Robert Sanchez cometeu dois erros de grande repercussão naquela partida em Craven Cottage, o que levou a cúpula do Chelsea e Xabi Alonso a agirem rapidamente no mercado de transferências.


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    Martinez quer mais títulos

    Em entrevista aos canais oficiais de mídia do Chelsea, Martinez expressou imenso orgulho por concluir a transferência. O experiente goleiro explicou que se mudar para o oeste de Londres pareceu um passo natural e sem esforço tanto para sua carreira quanto para sua família.

    "Estou muito feliz por estar neste clube de futebol", afirmou o internacional argentino na manhã de domingo. "Vir para o Chelsea, para mim e minha família, foi uma decisão fácil de tomar e estou nas nuvens. Mal posso esperar para começar."

    Martinez também destacou seu forte desejo de continuar conquistando grandes títulos com seu novo clube. "Quero ser bem-sucedido aqui", acrescentou. "Sou alguém que quer vencer em tudo o que faz e quero trazer isso para este clube de futebol, porque é um clube de futebol que ganha títulos, então acho que combina muito bem."

    Ele concluiu prometendo esforço máximo à torcida do Chelsea. "Sou pura paixão e jogo com o coração", declarou Martinez. "Vou dar 100 por cento em cada jogo, em cada treino, para deixar o clube, meus companheiros de equipe e os torcedores orgulhosos."


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    O fim de uma impressionante era no Villa

    Martinez deixa o Villa Park como um ídolo do clube, após ter feito 256 jogos ao longo de seis temporadas marcantes em Midlands. Sob o comando do técnico Unai Emery, ele foi fundamental para garantir dois G-4 e levantou de forma memorável a Liga Europa da UEFA em maio.

    No entanto, sua passagem pelo clube praticamente chegou ao fim quando o Villa contratou Zion Suzuki, de 24 anos, junto ao Parma para ser seu novo dono absoluto da camisa 1. Após a chegada de Suzuki, Martinez havia sido forçado a treinar separado do elenco principal.

    Antes de sua passagem pelo Villa, o goleiro passou uma década vinculado ao Arsenal, onde se firmou e conquistou a Copa da Inglaterra em 2020. No cenário internacional, o bicampeão do Troféu Yashin segue no auge, sendo a base da recente era dourada da Argentina, que rendeu dois títulos da Copa América e a Copa do Mundo de 2022.


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    Pressão imediata sobre Sanchez

    A chegada de Martinez lança dúvidas imediatas sobre o futuro de Sanchez como goleiro principal do Chelsea. O espanhol de 28 anos está prestes a entrar em sua quarta temporada em Stamford Bridge e soma 112 jogos, mas sua recente atuação pouco convincente contra o Fulham deixou sua vaga entre os titulares altamente vulnerável.

    Com o muito bem avaliado Mike Penders, de 21 anos, também aguardando sua chance após um empréstimo bem-sucedido ao Strasbourg na temporada passada, a disputa pela posição está mais acirrada do que nunca. Martinez agora tentará rapidamente tomar o lugar de Sanchez e se firmar como o camisa 1 incontestável, oferecendo a estabilidade de alto nível necessária para ajudar o Chelsea a se recuperar do decepcionante 10º lugar da temporada passada e recolocar o clube nas competições europeias.