Diamanti: “Na Fiorentina, o Salah estava sempre com um cappuccino na mão; eu dizia a ele que, mais cedo ou mais tarde, ele ia se borrar todo”

"Foi um prazer jogar com ele: como eu sou um meia-atacante, procurava-o nos espaços e ele tinha uma energia incrível, então era fácil encontrá-lo. Um cara incrível, de quem guardo sinceramente uma lembrança maravilhosa. Anedotas? Eu sempre ficava tirando sarro dele porque ele estava sempre com um cappuccino na mão, nem se sabe quantos ele bebia. Antes do treino, no vestiário, tinha o cappuccino; depois do treino, cappuccino. Então, eu sempre dizia a ele: ‘Um dia desses você vai se borrar todo’. Era divertido vê-lo sempre andando por aí com aquela xícara enorme na mão. Estamos falando de um rapaz acessível, muito simpático e, sem dúvida, um campeão absoluto; havia uma grande estima mútua.”