Alessandro Diamanti, técnico e ex-jogador da Série A, conversou com o site gianlucadimarzio.com após o anúncio da saída de Mohamed Salah do Liverpool. Os dois foram companheiros de vestiário em Florença na temporada 2014/15, a partir de janeiro, quando o egípcio chegou vindo do Chelsea. “Chega-se a um ponto na carreira em que é legítimo fazer escolhas diferentes: depois de todos esses anos, dos gols, dos recordes e do que ele fez pelos Reds, acho que isso também é normal”
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Diamanti: “Na Fiorentina, o Salah estava sempre com um cappuccino na mão; eu dizia a ele que, mais cedo ou mais tarde, ele ia se borrar todo”
DÚVIDAS INICIAIS
"Sempre tive uma ótima relação com o Momo, também porque eu falava inglês, enquanto ele, recém-chegado do Chelsea, não falava italiano; assim, como era meio que o elo de ligação entre todos no vestiário, acabei por acolhê-lo. Ele tinha vindo da Premier League e sabíamos que era bom, mas nos treinos, inicialmente, duvidamos disso porque, embora já fosse muito rápido, tecnicamente não era tão impressionante como agora. Quando ficou em forma, ele mostrou ser de outro nível, com uma velocidade impressionante. Em gols, porém, ele perdia muitos; era melhor criando oportunidades.”
CAPPUCCINI À FLORENTINA
"Foi um prazer jogar com ele: como eu sou um meia-atacante, procurava-o nos espaços e ele tinha uma energia incrível, então era fácil encontrá-lo. Um cara incrível, de quem guardo sinceramente uma lembrança maravilhosa. Anedotas? Eu sempre ficava tirando sarro dele porque ele estava sempre com um cappuccino na mão, nem se sabe quantos ele bebia. Antes do treino, no vestiário, tinha o cappuccino; depois do treino, cappuccino. Então, eu sempre dizia a ele: ‘Um dia desses você vai se borrar todo’. Era divertido vê-lo sempre andando por aí com aquela xícara enorme na mão. Estamos falando de um rapaz acessível, muito simpático e, sem dúvida, um campeão absoluto; havia uma grande estima mútua.”
Futuro
"Não acredito que ele volte para a Série A; na minha opinião, ele nunca mais voltará para a Itália. Certamente encontrará uma maneira de continuar jogando em alto nível no exterior ou irá aproveitar a vida para encerrar a carreira com tranquilidade, sem pressões. O próximo destino? Sinceramente, não saberia responder, baseio-me nas minhas impressões. Não tenho mais notícias dele, mas me lembro dele com muito carinho; se eu o encontrar por aí, com certeza tomaremos um drinque juntos.”