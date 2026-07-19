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Oliver Maywurm

Traduzido por

Diagnóstico amargamente decepcionante após o dramático acidente de Jonas Vingegaard! O segundo colocado na classificação geral é obrigado a abandonar o Tour de France 2026 antes do tempo - declaração comovente de Tadej Pogacar

O segundo colocado na classificação geral do Tour de France de 2026 está fora da competição. Jonas Vingegaard foi obrigado a abandonar a prova após uma queda violenta.

O acidente ocorreu na 15ª etapa, no domingo, a cerca de 25 quilômetros da linha de chegada. Em uma curva, Vingegaard bateu em um meio-fio, aparentemente depois de ter derrapado com a roda dianteira logo antes.

Conforme informou sua equipe, a Visma Lease A Bike, na noite de domingo, o ciclista de 29 anos sofreu uma fratura na clavícula. Vingegaard deve ser operado nos próximos dias.

  • Vingegaard caiu de cabeça na clavícula e ficou imediatamente claro que ele havia se machucado gravemente. Poucos instantes depois, o vencedor do Tour de 2022 e 2023 foi retirado da pista com o braço imobilizado em uma tipoia e apoiado pela equipe médica. A corrida chegou ao fim para o maior adversário do líder geral e dominador do Tour, Tadej Pogacar.

    “É realmente triste ver que Jonas está fora”, disse Pogacar, visivelmente abalado, após o término da etapa. “Desde 2021, disputamos a vitória no Tour entre nós todos os anos. No início, talvez não tivéssemos a melhor relação, mas nos últimos dois anos nos tornamos rivais realmente muito bons e respeitosos; sim, de certa forma, até mesmo amigos. O Tour não será mais o mesmo sem ele.”

    Pogacar também observou que um controle antidoping noturno realizado nele e em Vingegaard na noite anterior à 15ª etapa certamente não foi o ideal. “Passamos por um controle antidoping às 2 da manhã. Quando seu sono é prejudicado durante a noite, você pode ficar um pouco menos concentrado na descida. O Tour dele está arruinado. Não estou dizendo que essa foi a causa da queda, mas pode estar relacionada a isso”, afirmou Pogacar.

    Vingegaard e companhia estavam, na etapa de 183,9 quilômetros, justamente se aproximando da subida final (Plateau de Solaison). A equipe Visma Lease A Bike ditava o ritmo para levar seu capitão o mais perto possível dos fugitivos.

    Com Isaac Del Toro, o importante gregário de Pogacar, mais um grande nome foi atingido na queda. O mexicano, porém, se saiu muito melhor do que Vingegaard e conseguiu retomar a corrida após alguns instantes.

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  • Vingegaard PogacaarGetty Images

    Tour de France 2026: Jonas Vingegaard é obrigado a abandonar um Grande Circuito antes do tempo pela primeira vez

    Embora Vingegaard, assim como todos os outros, não tivesse tido chance contra o imbatível Pogacar nas duas primeiras semanas do Tour de 2026, ele estava a caminho de ficar em segundo lugar na classificação geral. Nessa posição, a diferença de Vingegaard para o esloveno era exatamente de quatro minutos e meio antes da 15ª etapa.

    A disputa pelo segundo lugar, entretanto, recomeçou após a amarga desistência de Vingegaard, que teve que abandonar um Grande Tour antes do tempo pela primeira vez. Remco Evenepoel, da equipe alemã Red Bull – Bora Hansgrohe, tornou-se no domingo o principal perseguidor de Pogacar com uma excelente atuação. O belga conseguiu garantir a vitória de etapa no duelo com o tetracampeão do Tour e agora ocupa o segundo lugar na classificação geral. No entanto, a diferença de Evenepoel já é de cinco minutos.

    Seu companheiro de equipe, Florian Lipowitz, o melhor alemão na competição, também luta por um lugar no pódio. O terceiro lugar está ao alcance do ciclista de 25 anos, que ficou em quinto lugar na 15ª etapa.

  • Jonas Vingegaard desiste do Tour de France de 2026: os 10 primeiros colocados na classificação geral


    Posição

    Pilotos

    País

    Tempo

    1

    Tadej Pogacar

    Eslovênia

    55:41:31 h

    2

    Remco Evenepoel

    Bélgica

    05:00 min

    3

    Isaac Del Toro

    México

    05:58 min

    4

    Paul Seixas

    França

    06:23 min

    5

    Florian Lipowitz

    Alemanha

    06:48 min

    6

    Juan Ayuso

    Espanha

    07:28 min

    7

    Mattias Skjelmose

    Dinamarca

    09:38 min

    8

    Lenny Martinez

    França

    10:28 min

    9

    Tom Pidcock

    Reino Unido

    11:19 min

    10

    Jordan Jegat

    França

    19:26 min


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