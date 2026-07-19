Vingegaard caiu de cabeça na clavícula e ficou imediatamente claro que ele havia se machucado gravemente. Poucos instantes depois, o vencedor do Tour de 2022 e 2023 foi retirado da pista com o braço imobilizado em uma tipoia e apoiado pela equipe médica. A corrida chegou ao fim para o maior adversário do líder geral e dominador do Tour, Tadej Pogacar.

“É realmente triste ver que Jonas está fora”, disse Pogacar, visivelmente abalado, após o término da etapa. “Desde 2021, disputamos a vitória no Tour entre nós todos os anos. No início, talvez não tivéssemos a melhor relação, mas nos últimos dois anos nos tornamos rivais realmente muito bons e respeitosos; sim, de certa forma, até mesmo amigos. O Tour não será mais o mesmo sem ele.”

Pogacar também observou que um controle antidoping noturno realizado nele e em Vingegaard na noite anterior à 15ª etapa certamente não foi o ideal. “Passamos por um controle antidoping às 2 da manhã. Quando seu sono é prejudicado durante a noite, você pode ficar um pouco menos concentrado na descida. O Tour dele está arruinado. Não estou dizendo que essa foi a causa da queda, mas pode estar relacionada a isso”, afirmou Pogacar.

Vingegaard e companhia estavam, na etapa de 183,9 quilômetros, justamente se aproximando da subida final (Plateau de Solaison). A equipe Visma Lease A Bike ditava o ritmo para levar seu capitão o mais perto possível dos fugitivos.

Com Isaac Del Toro, o importante gregário de Pogacar, mais um grande nome foi atingido na queda. O mexicano, porém, se saiu muito melhor do que Vingegaard e conseguiu retomar a corrida após alguns instantes.