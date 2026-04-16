Dia Mundial da Solidariedade no Futebol: Tudo o que você precisa saber sobre o mais novo "Coração Global" do esporte

O futebol é frequentemente chamado de “o jogo bonito”, mas, no dia 26 de maio, pretende ser o mais generoso.

Aproveitando o impulso do Dia Mundial do Futebol da ONU e com vistas à Copa do Mundo da FIFA de 2026, surgiu uma nova e grandiosa iniciativa beneficente: o World Football Giving Day. Apoiado por alguns dos maiores nomes do esporte e liderado pelo movimento de impacto social Common Goal, o dia foi criado para unir toda a família global do futebol em apoio às comunidades carentes.

Mas o que exatamente é a iniciativa, quem está participando e como você pode se envolver? A GOAL explica tudo.