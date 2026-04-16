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Dia Mundial da Solidariedade no Futebol: Tudo o que você precisa saber sobre o mais novo "Coração Global" do esporte

CULTURE
J. Mata
J. Klopp

Jürgen Klopp, Vivianne Miedema e Juan Mata estão liderando a iniciativa do primeiro dia mundial de caridade da história do futebol. Aqui está tudo o que você precisa saber.

O futebol é frequentemente chamado de “o jogo bonito”, mas, no dia 26 de maio, pretende ser o mais generoso.

Aproveitando o impulso do Dia Mundial do Futebol da ONU e com vistas à Copa do Mundo da FIFA de 2026, surgiu uma nova e grandiosa iniciativa beneficente: o World Football Giving Day. Apoiado por alguns dos maiores nomes do esporte e liderado pelo movimento de impacto social Common Goal, o dia foi criado para unir toda a família global do futebol em apoio às comunidades carentes.

Mas o que exatamente é a iniciativa, quem está participando e como você pode se envolver? A GOAL explica tudo.

  • O que é o Dia Mundial da Doação no Futebol?

    Pense nisso como o equivalente no futebol ao “Giving Tuesday”. É um momento global anual dedicado a todos os envolvidos no esporte — desde atletas superestrelas e grandes marcas até clubes de base e torcedores comuns — para se mobilizarem e retribuírem à comunidade.

    A iniciativa se baseia na famosa “promessa de 1%” lançada pela Common Goal em 2017, na qual jogadores e treinadores doam 1% de seus salários a organizações comunitárias de alto impacto. Agora, o World Football Giving Day está abrindo essas portas para que todos possam participar, apoiando mais de 80 organizações sem fins lucrativos registradas que lidam com questões como igualdade de gênero, saúde mental e coesão social.

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  • Quando é o Dia Mundial da Doação no Futebol?

    O evento será realizado anualmente no dia 26 de maio.

    A data foi escolhida especificamente para seguir o Dia Mundial do Futebol oficial das Nações Unidas (25 de maio). A ideia é simples: o dia 25 de maio é para reconhecer a cultura global do esporte, e o dia 26 de maio é para agir com o objetivo de melhorar a sociedade por meio dele.

  • Quais jogadores e treinadores estão envolvidos?

    O movimento já conta com uma lista repleta de estrelas entre seus defensores.

    O ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, é uma voz importante da campanha, afirmando: “O World Football Giving Day é um lembrete de que o esporte que amamos também pode criar oportunidades e esperança. Trata-se de mostrar que o futebol tem coração e que, juntos, podemos fazer uma diferença real.”

    A ele se juntam o pioneiro do Common Goal, Juan Mata; a lenda do Arsenal e da WSL, Vivianne Miedema; o jogador da seleção espanhola Dani Olmo; Irene Paredes; Sofie Junge Pedersen; e Jessie Fleming. Grandes marcas globais, como a adidas, também estão apoiando a iniciativa.

  • O que é o gesto do coração com as mãos e o #WeAreIn?

    No centro da campanha está o gesto das mãos em forma de coração. É provável que você veja jogadores, treinadores e torcedores fazendo esse gesto em fotos e nas redes sociais para demonstrar sua conexão e apoio ao movimento.

    Isso é acompanhado pela hashtag oficial #WeAreIn, criando um grito de guerra coletivo para que o mundo do futebol se posicione por algo maior do que os 90 minutos em campo.


    Common GoalCommon Goal



  • Como os fãs podem participar?

    A participação foi concebida para ser totalmente aberta e flexível. Veja como você pode se juntar ao movimento no dia 26 de maio:

    Faça uma doação: Acesse o site oficial em www.worldfootballgivingday.org. Você pode optar por doar diretamente para qualquer uma das mais de 80 organizações sem fins lucrativos registradas.

    Aja localmente: Se você não puder doar online, a iniciativa incentiva os torcedores a encontrarem suas próprias maneiras de retribuir às suas comunidades locais ou clubes de base.

    Divulgue: Publique uma foto fazendo o gesto de coração com as mãos nas redes sociais, marque seus amigos ou companheiros de equipe e use a hashtag #WeAreIn para manter o movimento vivo.