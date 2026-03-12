No início da sua gala, Valverde deu uma assistência ao seu goleiro: após um passe longo do goleiro Thibaut Courtois, o uruguaio deixou seu marcador para trás com o primeiro toque na bola e, com o segundo, fez o goleiro do City, Gianluigi Donnarumma, deslizar para o vazio. Após um passe de Vinicius Junior, ele aumentou para 2 a 0 com um chute certeiro e, pouco antes do intervalo, fez mais uma jogada espetacular. Valverde levantou a bola na área sobre o zagueiro do City Marc Guéhi após um passe de Brahim Diaz e finalizou de voleio. Vinicius ainda perdeu um pênalti (57').

A disputa contra o campeão alemão parece agora apenas uma formalidade. Na terça-feira à noite, o Bayern venceu por 6 a 1 (3 a 0) o Atalanta Bergamo. As quartas de final serão disputadas nos dias 7/8 e 14/15 de abril.

Mas Valverde alertou para não se deixar levar pelo excesso de confiança. “Os jogos em Manchester são muito difíceis. Temos que entrar em campo como se o placar estivesse 0 a 0 e trabalhar duro”, exigiu. Mas ele admitiu abertamente: “Mostramos que podemos alcançar grandes conquistas quando a equipe trabalha em conjunto”.