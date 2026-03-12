O herói do Real Madrid, Federico Valverde, não se conteve com falsa modéstia após sua atuação brilhante na Liga dos Campeões. “Foi incrível, é o tipo de noite com que se sonha”, disse o orgulhoso autor de três gols após sua atuação avassaladora na vitória por 3 a 0 (3 a 0) sobre o Manchester City na Movistar. Desarmes na defesa, disputas pelo meio-campo, três gols no ataque: Valverde esteve em toda parte na partida de ida das oitavas de final no Estádio Santiago Bernabeu.
Traduzido por
“Di Stefano, Kroos, Ronaldo e Mbappé em uma única pessoa”: Federico Valverde, do Real Madrid, está “muito feliz” após uma atuação incrível contra o Manchester City
“Há muito tempo que não desfrutava de um jogo como este. Estou muito feliz, mas principalmente porque a equipe venceu”, disse o capitão. A equipe deve a vitória principalmente a ele. Na ausência dos astros Kylian Mbappé e Jude Bellingham, o uruguaio deixou sua marca no emocionante confronto, abrindo caminho para as quartas de final contra o Bayern de Munique.
“Ele é o padrão”, elogiou o técnico do Real, Álvaro Arbeloa: “Tudo o que um jogador do Real Madrid deve ser é Fede Valverde.” A imprensa espanhola o cobriu de elogios. “Ele foi Alfredo Di Stefano, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé em uma única pessoa”, escreveu o Marca.
- (C)Getty Images
Federico Valverde, do Real Madrid, adverte para a partida de volta, apesar da excelente exibição: “Em Manchester é muito difícil”.
No início da sua gala, Valverde deu uma assistência ao seu goleiro: após um passe longo do goleiro Thibaut Courtois, o uruguaio deixou seu marcador para trás com o primeiro toque na bola e, com o segundo, fez o goleiro do City, Gianluigi Donnarumma, deslizar para o vazio. Após um passe de Vinicius Junior, ele aumentou para 2 a 0 com um chute certeiro e, pouco antes do intervalo, fez mais uma jogada espetacular. Valverde levantou a bola na área sobre o zagueiro do City Marc Guéhi após um passe de Brahim Diaz e finalizou de voleio. Vinicius ainda perdeu um pênalti (57').
A disputa contra o campeão alemão parece agora apenas uma formalidade. Na terça-feira à noite, o Bayern venceu por 6 a 1 (3 a 0) o Atalanta Bergamo. As quartas de final serão disputadas nos dias 7/8 e 14/15 de abril.
Mas Valverde alertou para não se deixar levar pelo excesso de confiança. “Os jogos em Manchester são muito difíceis. Temos que entrar em campo como se o placar estivesse 0 a 0 e trabalhar duro”, exigiu. Mas ele admitiu abertamente: “Mostramos que podemos alcançar grandes conquistas quando a equipe trabalha em conjunto”.
Federico Valverde: seus números nesta temporada
Intervenções 39 Gols 6 Assistências 12