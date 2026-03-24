Di Natale: “Pio Esposito é o rei dos nove napolitanos e o futuro da Itália nos próximos 15 anos; ele me lembra um pouco Van Basten”

Totò Di Natale elogia Pio Esposito. O ex-atacante da Udinese fala assim sobre o centroavante do Inter em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “Ele já marcou três gols em cinco partidas pela seleção principal? Estou convencido de que marcará muitos outros e que, nos próximos 15 anos, ele será o futuro da Itália. O Pio é bom e estou feliz pela temporada que ele está tendo. No primeiro ano na Série A, não era fácil mostrar logo essas qualidades, tornar-se titular na Inter e ser convocado para a Seleção Nacional”.





“Ele está sempre atento, trabalha para melhorar e tem muita vontade. Essas são as qualidades fundamentais para crescer e chegar longe. Tecnicamente, é forte de cabeça, tem um belo chute, protege muito bem a bola e é difícil de deslocar. Sabe jogar futebol e é inteligente na ocupação dos espaços na área. Para os zagueiros adversários, marcá-lo não é fácil: ele é bom no jogo de cabeça, sabe se posicionar nos cruzamentos e é rápido nos movimentos. Em Florença, além do gol do 1 a 0, ele me impressionou com a finalização de primeira com a qual quase marcou o segundo gol.”



