Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Spain v Italy - Group C: UEFA EURO 2012Getty Images Sport

Traduzido por

Di Natale: “Pio Esposito é o rei dos nove napolitanos e o futuro da Itália nos próximos 15 anos; ele me lembra um pouco Van Basten”

O ex-atacante da Seleção torce pelo jovem centroavante do Inter.

Totò Di Natale elogia Pio Esposito. O ex-atacante da Udinese fala assim sobre o centroavante do Inter em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: “Ele já marcou três gols em cinco partidas pela seleção principal? Estou convencido de que marcará muitos outros e que, nos próximos 15 anos, ele será o futuro da Itália. O Pio é bom e estou feliz pela temporada que ele está tendo. No primeiro ano na Série A, não era fácil mostrar logo essas qualidades, tornar-se titular na Inter e ser convocado para a Seleção Nacional”.


“Ele está sempre atento, trabalha para melhorar e tem muita vontade. Essas são as qualidades fundamentais para crescer e chegar longe. Tecnicamente, é forte de cabeça, tem um belo chute, protege muito bem a bola e é difícil de deslocar. Sabe jogar futebol e é inteligente na ocupação dos espaços na área. Para os zagueiros adversários, marcá-lo não é fácil: ele é bom no jogo de cabeça, sabe se posicionar nos cruzamentos e é rápido nos movimentos. Em Florença, além do gol do 1 a 0, ele me impressionou com a finalização de primeira com a qual quase marcou o segundo gol.”


  • NÁPOLES AZUL ITÁLIA

    "Pio Esposito é o digno sucessor de Montella, de mim e de Immobile? Sinceramente, torço por ele e desejo que se saia ainda melhor do que todos nós, napolitanos, que vestimos a camisa azul. Para mim, ele pode superar os 17 gols de Immobile, tem muitos anos pela frente. Em Nápoles, o futebol é vivido com paixão, mas depois vêm as qualidades individuais, e Pio tem qualidades realmente excepcionais".


    "Conheci-o em La Spezia quando, no ano passado, fui visitar o diretor-geral Andrea Gazzoli e tanto ele quanto o irmão Salvatore jogavam lá. Além de ser um excelente atacante, posso garantir que o Pio também é um rapaz sensato e com os pés no chão. Já naquela época dava para ver que ele estava destinado a vestir a camisa de um grande clube. Nós trocamos mensagens e, quando o Inter jogou em Pisa, minha filha Diletta foi com o namorado, torcedor do Inter, tirar uma foto com ele.”


    • Publicidade

  • COMPARAÇÃO ILUSTRE

    "Pio Esposito se parece com o Toni? Em comparação com o Luca, na minha opinião, ele é diferente. Pelas jogadas que faz, e digo isso com muito respeito, ele me lembra um pouco o Van Basten".


    Gattuso? Fomos companheiros na Seleção e o admiro como homem e como técnico; ele é a pessoa certa para nos levar de volta à Copa do Mundo, um evento do qual a Itália não pode ficar de fora. Merecemos a classificação para a Copa do Mundo e estou convencido de que vamos conseguir, mesmo que a Irlanda do Norte não tenha nada a perder. Somos mais fortes; a Itália terá que ser a Itália.”


Eliminatórias Europeias
Itália crest
Itália
ITÁ
Irlanda do Norte crest
Irlanda do Norte
NIR