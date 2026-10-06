Mesmo parado por lesão, Kenan Yildiz segue dando o que falar, também no mercado da bola. Sobre o futuro da camisa 10 da Juventus falou Gianluca Di Marzio, em entrevista à Bet365 News: "Acho que uma possível surpresa nas próximas janelas de transferências pode estar ligada ao futuro de Yildiz - relata o TuttoJuve.com -, por quem já no verão passado haviam chegado propostas e pedidos de informação - que a Juventus nunca avaliou – na casa dos três dígitos, de clubes como Arsenal e também Tottenham".
Di Marzio: "Yildiz, se a Juventus decidir vendê-lo, seria por um valor próximo de 150 milhões de euros"
Di Marzio acrescenta: "A Juventus nunca abriu essa possibilidade, e é preciso entender se fará isso na próxima janela de transferências, tendo também contratado Alajbegović como seu possível herdeiro. Acho que o novo treinador, o jogador de 100 milhões ou, de qualquer forma, o novo jovem jogador acima de 100 milhões pode ser justamente Yildiz. Caso a Juventus venha a vendê-lo, certamente seria por uma cifra de três dígitos, e uma cifra de três dígitos também de um certo nível. Certamente não 110 ou 120 milhões, mas algo mais próximo de 150 milhões de euros. Então, se eu tivesse que dizer um nome que certamente superará os 100 milhões de euros em uma eventual saída, é Yildiz, da Juventus".
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