Di Gennaro: “Os jogadores tiraram Spalletti da Seleção; ele não sabe controlar o próprio ego”

"No nosso campeonato fala-se muito mais dos árbitros, em parte porque nos últimos três meses houve um pouco de confusão. Em geral, seria necessário sentar-se à mesa, conversar de forma concreta, aproveitar a experiência de pessoas competentes e implementar uma série de reformas. Em primeiro lugar, seria preciso reduzir o número de estrangeiros, que chegam a quase 70%. E seria preciso fazer uma análise muito aprofundada, mas acredito que nunca faremos uma análise desse tipo. Posso te dar um dado incrível? Na Eccellenza, a quinta divisão italiana, 80% dos atacantes são estrangeiros. Não tenho nada contra os estrangeiros; pelo contrário, repito, já disse isso muitas vezes: se chegam jogadores como Modric e De Bruyne, é bom para todo o futebol italiano. Modric está fazendo coisas excepcionais com o Milan; me disseram que ele é extraordinário até mesmo nos treinos. E você vai ver que, se De Bruyne ficar — espero que sim —, ele será ainda mais forte no futuro com o Napoli”.