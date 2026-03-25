Antonio Di Gennaro, ex-jogador de futebol e agora comentarista de TV, falou ao Fanpage.it sobre a Seleção Nacional: "Estamos em dificuldades, é verdade, e estamos em declínio entre os cinco principais campeonatos. Certamente, aqui se trabalha muito o aspecto físico; além disso, temos dificuldade em encontrar jogadores que consigam driblar o adversário. Isso vale especialmente para os italianos. O ponto principal é que hoje, mesmo nas categorias de base, se trabalha muito a tática. Nosso futebol não pode melhorar se não houver uma decisão concreta de mudar”.
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Di Gennaro: “Os jogadores tiraram Spalletti da Seleção; ele não sabe controlar o próprio ego”
EXCESSO DE ESTRANGEIROS: COMO REAVIVAR O FUTEBOL ITALIANO
"No nosso campeonato fala-se muito mais dos árbitros, em parte porque nos últimos três meses houve um pouco de confusão. Em geral, seria necessário sentar-se à mesa, conversar de forma concreta, aproveitar a experiência de pessoas competentes e implementar uma série de reformas. Em primeiro lugar, seria preciso reduzir o número de estrangeiros, que chegam a quase 70%. E seria preciso fazer uma análise muito aprofundada, mas acredito que nunca faremos uma análise desse tipo. Posso te dar um dado incrível? Na Eccellenza, a quinta divisão italiana, 80% dos atacantes são estrangeiros. Não tenho nada contra os estrangeiros; pelo contrário, repito, já disse isso muitas vezes: se chegam jogadores como Modric e De Bruyne, é bom para todo o futebol italiano. Modric está fazendo coisas excepcionais com o Milan; me disseram que ele é extraordinário até mesmo nos treinos. E você vai ver que, se De Bruyne ficar — espero que sim —, ele será ainda mais forte no futuro com o Napoli”.
SPALLETTI FOI DEMITIDO
"Se você não se sair bem nos treinos, não vai se sair bem na partida. Uma coisa importante, vou te dizer, é que os jogadores precisam se divertir também nos treinos. Se você não se diverte, fica difícil. A Seleção que venceu o Europeu se divertia. Os jogadores da Seleção acabaram com o Spalletti. Porque o Spalletti é, sem dúvida, um grande treinador, mas precisa saber controlar o próprio ego e precisa saber lidar com os jogadores".
SPALLETTI QUER PARECER SIMPÁTICO, MAS...
"O Spalletti realmente o deixou de fora, né. Vou deixar isso por escrito aqui, eu estava na Alemanha (na Euro 2024, nota do editor). Ele meio que está pedindo por isso. O Spallettone é um grande treinador, quer ser simpático com essas piadas, mas nem sempre é compreendido pelos jogadores. Eu o conheço desde sempre, jogamos juntos nas categorias de base da Fiorentina. Em campo, ele é o número um; fora dele, em termos de comunicação, nem tanto. Mas na Juventus ele está fazendo um trabalho extraordinário. Se você olhar o elenco da Juventus e avaliar os jogadores, quantos você acha que estão à altura da Juve? Poucos, na minha opinião, Yildiz e Bremer.”