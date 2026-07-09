Longas entrevista do jornal *La Repubblica* com Paolo Di Canio, comentarista da Sky Sport. Entre os assuntos abordados, o futuro da Seleção Nacional: “Malagò é a pessoa certa. Ele tem laços institucionais importantes e excelente capacidade de comunicação. Fiquei emocionado com seu discurso durante a cerimônia de abertura dos Jogos de Milão-Cortina: ele falou em inglês, exaltando nossa história, cultura e costumes, com a postura de um verdadeiro líder”.
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Di Canio: “Sim ao Mancini. Damos uma segunda chance aos condenados à prisão perpétua e, com ele, ficamos exigentes?”
MALDINI E O NOVO TÉCNICO
"Malagò está esperando por Maldini, e gosto das reflexões de Paolo: é uma demonstração de seriedade, ele quer saber qual será seu campo de ação. Malagò e Maldini juntos seriam a combinação perfeita. Como técnico, tanto Mancini quanto Conte me pareceriam bem, mas não vamos além desses nomes".
MANCINI E CONTE
"Mancini, neste momento, me parece a escolha mais adequada. Ele trabalha bem com os jovens e descobre talentos. Conte é excelente, mas precisa do dia a dia. Alguns guardam rancor do Mancio pela maneira como ele se despediu em 2023, mas ele já pediu desculpas: até aos condenados à prisão perpétua damos uma segunda chance, e agora vamos ser exigentes com ele?"
CASO BALOGUN
"Uma vergonha. Inaceitável, um escândalo. O futebol se baseia em regras claras: se você foi expulso, a suspensão é automática. Não se pode abrir exceções. Estou revoltado, criou-se um precedente grave. Copa do Mundo fraudulenta? Em geral, sim, esse episódio abalou a credibilidade do torneio. Eu nunca torço contra, mas é justo que os Estados Unidos tenham sido eliminados pela Bélgica. Teria sido engraçado se Balogun tivesse marcado um gol contra, um troco para quem tentou ser esperto”.
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