Di Canio: “Sim ao Mancini. Damos uma segunda chance aos condenados à prisão perpétua e, com ele, ficamos exigentes?”

"Uma vergonha. Inaceitável, um escândalo. O futebol se baseia em regras claras: se você foi expulso, a suspensão é automática. Não se pode abrir exceções. Estou revoltado, criou-se um precedente grave. Copa do Mundo fraudulenta? Em geral, sim, esse episódio abalou a credibilidade do torneio. Eu nunca torço contra, mas é justo que os Estados Unidos tenham sido eliminados pela Bélgica. Teria sido engraçado se Balogun tivesse marcado um gol contra, um troco para quem tentou ser esperto”.