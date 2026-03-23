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CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Simone Gervasio

Traduzido por

Di Canio: “Sem Leão, o Milan é mais sólido. Ele fica bravo comigo? Que me importa, não é meu primo. Pio Esposito? É outra história completamente diferente”

Entrevista com o ex-jogador da Lazio, que volta a falar sobre o Leão.

Paolo Di Canio fala abertamente sobre o panorama atual do futebol italiano e sobre o que está acontecendo na Série A. Estas foram suas palavras em um evento de padel.

  • O Leão

    “Com toda a franqueza, é preciso dizer que, na Itália, se se quer crescer, é preciso olhar para a Espanha ou para a França: nenhum time tem um jogador sobre o qual a opinião pública tenha sempre que dizer ‘sim, mas se ele fizesse’. Um ‘mas’, no grande futebol, já é demais: com ele, você usa sempre 5 ou 6. Só na Itália, talvez porque tenhamos pouco talento, estamos nos acostumando a tolerar: depois, são assuntos do Milan, mas se quer crescer, não pode ter um jogador que não sabe como se levantar, e ‘mas, mas, mas’. Quanto custa? Um euro, tudo bem, vamos tentar. Oito milhões, se tiver que renovar, não sei”.


    Tare? Penso na atitude no Olimpico, me parece claro. Ele é um dirigente sério, que jogou futebol e fez futebol, que construiu a Lazio e a levou a ter um bom desempenho, que quer construir uma nova dimensão para o Milan, não pode aceitar essa atitude. Um deslize pode acontecer, mas o problema é a conduta geral de um jogador que teria todo o potencial, mas tem 27 anos. Se ele era melhor aos 22 anos do que aos 27, isso significa que vale menos: não olho para os números, penso nos gols que importam. Se a diferença sem o Leão é perceptível, é uma coisa, mas se ele não joga, o Milan é mais sólido: em oito partidas, vinte e um gols marcados e dois sofridos”.


    “Ele vai ficar bravo comigo? Mas o que me importa, se ele é meu irmão ou meu primo? Falo bem de muitos outros jogadores, o Yildiz é confiável e sério. Quando falo, falo de grandes jogadores, não no meu bar de bairro no Quarticciolo”.


    “Posição de atacante? Certamente é melhor para ele, porque na Itália ele marca mais gols. O problema é o que você faz, o que você produz durante a partida além do gol. Porque, se eu tivesse um jogador desmotivado e ele marcasse três gols, eu aceitaria, mas isso nem acontece em outras categorias. O Milan, porém, não pode se dar ao luxo disso. Não tenho nada contra o Leão, mas também estou irritado com ele porque, no fim das contas, eu também penso: 188 centímetros, muita qualidade. Mas muitas vezes você se pergunta o que ele está pensando; me dá a impressão de que, às vezes, o futebol, por ele ter um talento inato, é algo normal, mas que a verdadeira diversão é o estúdio de gravação ou o desfile. De peito nu, como há um mês, no inverno. Não digo isso por uma questão estética, mas me pergunto se isso é aceitável no nível profissional. Exceto por um acordo com as marcas, porque é uma questão de interesse: se te dão dinheiro por 20 minutos de fotos, tudo bem. Mas o desfile… Os tempos mudaram, é verdade, mas a disciplina não mudou. Antigamente, podiam-se fazer certas coisas, agora a abordagem é diferente. Mas as regras são as mesmas. Não estou dizendo que ele deva vender isso, talvez ele dê uma guinada e eu seja o primeiro a mudar de ideia. Estou pronto para apreciar esse talento em sua máxima expressão, como Yildiz, que nunca decepciona e os resultados são visíveis”.

    • Publicidade

  • PIO ESPOSITO

    “É completamente diferente. Dá para ver que ele tem motivação interior.Parece-me o jogador de antigamente. Não que os jogadores de hoje não tenham vontade, basta ver o Yildiz. Mas ele me parece mesmo um jogador de outra época; o único defeito é que ele não tem velocidade na área, mas me deixa louco. Ver esse garoto se esforçando, dando a última volta, ficando lá porque puxaram a camisa dele: vamos segurá-lo bem firme, porque ele é realmente uma força da natureza. Acima de tudo pela atitude: precisamos de alguém como ele. Agora nos espera uma batalha. Não quero incitar nada: o País de Gales quer fazer história, assim como a Bósnia. Gosto muito do Pio, a dificuldade é entender se ele pode ser o atacante indiscutível da Inter pelos próximos dez anos: ele pode se tornar uma espécie de Luca Toni”.

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