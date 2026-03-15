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Leao Allegri MilanDAZN
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Di Canio: "Leão deu o que falar! Allegri ficou furioso. Pulisic se esforça, ele só anda por aí"

O ex-atacante da Lazio e atual comentarista de TV Paolo Di Canio falou no programa “Club” dos estúdios da Sky Sport após a derrota do Milan por 1 a 0 para a Lazio, resultado que não só não reabriu a disputa pelo Scudetto, aproveitando o empate de 1 a 1 do Inter contra a Atalanta, como também permitiu que os nerazzurri abrissem uma vantagem de +8 pontos. 

Di Canio apontou o dedo para Rafael Leão que, segundo ele, faz muito pouco para justificar o espaço que ocupa nesta equipe e, além disso, se permite discutir com Allegri no momento da substituição.

Veja o que ele disse.

  • CAMINHE POR 70 MINUTOS

    "Não dá para ficar 70 minutos vendo um jogador andando sem fazer nada enquanto os outros se esforçam. Não é que um jogador fique ali só para receber duas bolas, porque ele faz dois movimentos e depois não se esforça mais. Pulisic foi substituído em Cremona e ficou irritado porque ele estava correndo e não estava bem, mas o outro jogador desperdiçou quatro contra-ataques. Allegri está tentando encontrar o equilíbrio para dar uma oportunidade maior a um ou a outro.”

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  • ALLEGRI FICA FURIOSO COMO UM ANIMAL

    "Ele faz o mesmo jogo, ou melhor, pior ainda, contra a Cremonese e decide deixar Leão em campo. E nem sequer estava perto de reabrir a disputa pelo Scudetto. Hoje, o Max está furioso porque — mesmo que ele diga "não, temos que manter o foco no objetivo da Champions" — um treinador é assim mesmo."

  • "QUEBROU"

    "Hoje você vê que há essa discussão com o Pulisic, mas quando alguém se esforça na fase de não posse de bola, vem ajudar a organizar o jogo, e ele não faz isso... então eu digo: 'Chega, você me irritou'."

  • DEVIA TER SIDO RETIRADO

    "Eu o teria tirado. Se eu vir espaços, posso até deixá-lo, mas se tiver que colocar dois atacantes, não é como se eu pudesse simplesmente bagunçar tudo. Faltam 25 minutos para o fim e o objetivo era, no mínimo, empatar."

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