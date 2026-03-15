O ex-atacante da Lazio e atual comentarista de TV Paolo Di Canio falou no programa “Club” dos estúdios da Sky Sport após a derrota do Milan por 1 a 0 para a Lazio, resultado que não só não reabriu a disputa pelo Scudetto, aproveitando o empate de 1 a 1 do Inter contra a Atalanta, como também permitiu que os nerazzurri abrissem uma vantagem de +8 pontos.

Di Canio apontou o dedo para Rafael Leão que, segundo ele, faz muito pouco para justificar o espaço que ocupa nesta equipe e, além disso, se permite discutir com Allegri no momento da substituição.

Veja o que ele disse.