Paolo Di Canio, comentarista da Sky, elogia a Lazio no Sky Calcio Club: “Uma torcida assim é devastadora, encheu o ânimo dos jogadores. Pela atitude, parecia uma final, com aquela vontade renovada de estar juntos e lutar. A Lazio jogou um futebol intenso, em preparação para a partida de volta da Coppa Italia, porque, em uma temporada como esta, conseguir chegar à final de uma competição é algo e tanto”.
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Di Canio critica duramente o Milan: “Time sem personalidade. Leão anda sem rumo, Pulisic faz-se de ofendido”
CRÍTICA A LEAO
Di Canio critica Leão: “O Milan sempre teve dificuldades contra times até menos talentosos que a Lazio, principalmente quando precisa construir jogadas. Leão fica parado, só oferecendo a solução do contra-ataque. Não dá para ver um jogador parado por 70 minutos enquanto os outros se sacrificam e ele fica bravo porque não recebem passes. Isso é algo que o Allegri precisa resolver. Hoje, o Max fica furioso porque vê essa confusão: um se esforça e tenta organizar o jogo (Pulisic, ndr), mas não o fazem com ele (Leão, ndr)… você me irritou. Eu o teria tirado.”
SEM PERSONALIDADE
Di Canio continua seu discurso: “O Milan é um time sem personalidade. Deixemos de lado o Modric, que me impressiona. O De Winter, o Leão assim, o Pulisic que fica ofendido e não recebe a bola. É um time sem personalidade em geral”.