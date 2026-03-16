Di Canio critica duramente o Milan: “Time sem personalidade. Leão anda sem rumo, Pulisic faz-se de ofendido”

Di Canio critica Leão: “O Milan sempre teve dificuldades contra times até menos talentosos que a Lazio, principalmente quando precisa construir jogadas. Leão fica parado, só oferecendo a solução do contra-ataque. Não dá para ver um jogador parado por 70 minutos enquanto os outros se sacrificam e ele fica bravo porque não recebem passes. Isso é algo que o Allegri precisa resolver. Hoje, o Max fica furioso porque vê essa confusão: um se esforça e tenta organizar o jogo (Pulisic, ndr), mas não o fazem com ele (Leão, ndr)… você me irritou. Eu o teria tirado.”