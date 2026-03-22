Di Canio após Fiorentina x Inter: “O Inter tem medo do pesadelo. Nunca vi Thuram tão desanimado; que erro do Barella”

Nos estúdios da Sky Sport, Paolo Di Canio comentou assim sobre o momento negativo dos nerazzurri: “No passado, a gestão podia parecer um pouco presunçosa; desta vez, parece uma mistura de medo de não conseguir. Acho que a dupla derrota na Liga dos Campeões contra o Bodo/Glimt foi grave. Já faz três semanas que não jogam na Europa, então, fisicamente, não há desculpas; acredito que haja algo do ponto de vista mental, eles têm medo de que o pesadelo do ano passado se repita. Agora vem o Milan e o Napoli também está voltando, o que pode pressionar uma equipe em dificuldades em seus pontos-chave. Nunca vi Thuram tão desanimado, Barella cometeu um grave erro na jogada do gol de Ndour”.



