O Inter tropeça em Florença, desacelera na corrida pelo título e o Milan se aproxima, ficando agora a seis pontos; por outro lado, há uma Fiorentina que conquistou um ponto importante, para a classificação e, sobretudo, para o moral; por trás do 1 a 1 contra a equipe de Cristian Chivu, há uma mensagem clara para todas as adversárias: os viola estão vivos, continuam afastados da zona de rebaixamento e somam o terceiro resultado positivo no campeonato (uma vitória e dois empates). Os nerazzurri abriram o placar com um gol de Pio Esposito logo no primeiro minuto da partida; no segundo tempo, Cher Ndour, aos 77', marcou o gol de empate.
Getty Images
Traduzido por
Di Canio após Fiorentina x Inter: “O Inter tem medo do pesadelo. Nunca vi Thuram tão desanimado; que erro do Barella”
"ELES TEMEM O PESADELO DO ANO PASSADO"
Nos estúdios da Sky Sport, Paolo Di Canio comentou assim sobre o momento negativo dos nerazzurri: “No passado, a gestão podia parecer um pouco presunçosa; desta vez, parece uma mistura de medo de não conseguir. Acho que a dupla derrota na Liga dos Campeões contra o Bodo/Glimt foi grave. Já faz três semanas que não jogam na Europa, então, fisicamente, não há desculpas; acredito que haja algo do ponto de vista mental, eles têm medo de que o pesadelo do ano passado se repita. Agora vem o Milan e o Napoli também está voltando, o que pode pressionar uma equipe em dificuldades em seus pontos-chave. Nunca vi Thuram tão desanimado, Barella cometeu um grave erro na jogada do gol de Ndour”.
Publicidade