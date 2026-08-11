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Di Canio Leao Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Di Canio: "Allegri tem um Napoli esgotado por Conte. Leao precisa se divertir em campo? Ah, vamos parar com isso"

Campeonato Italiano
Milan
Napoli

O ex-atacante fala dos protagonistas da Serie A

Paolo Di Canio, ex-atacante e atual comentarista da Sky, em entrevista ao Corriere della Sera, faz um panorama dos principais times do campeonato italiano e de alguns jogadores, a menos de duas semanas do início da Serie A.


LEAO E O MILAN

"Estamos sempre nos perguntando por que ele faz quatro boas partidas e depois para. É um falatório constante sobre se fica ou vai embora. Ele passou de um treinador para outro e tem sempre a mesma atitude. Amorim diz que ele precisa se divertir. Mas vamos parar com isso: em campo, quem é que se diverte? Você sua, trabalha, corre e, acima de tudo, se sacrifica. Se vence, pode comemorar, mas diversão é outra coisa. O futebol é um trabalho, não duas ou três horas por dia de treino. É uma cultura feita de muitas coisas, antes de tudo por um clube que é bom em dar regras e fazê-las ser respeitadas. O futebol não é um mundo à parte, e o dinheiro não tem nada a ver com isso".


AMORIM

"Sem dúvida, está entre os melhores técnicos emergentes, mas terá muito trabalho. O que me chamou a atenção foi a postura dele no ano passado no Manchester United. Logo de cara, por motivos disciplinares, tirou Rashford do elenco. Quis bancar o durão, bateu de frente com um clube que tem uma história importante. Depois afastou Mainoo, não achei correto. Agora diz que Leao precisa se divertir... Não entendo. Música, desfiles, isso também está incluído?".


  • A HIERARQUIA

    "Inter disparada, depois Juventus e Napoli, e na sequência Milan e Roma".


    INTER

    "Tem mais consciência, o time é forte. O valor da Inter é o clube: papéis bem definidos, cada um faz o seu dentro das funções que lhe cabem. Chivu larga como favorito também porque os grandes mudaram de técnico, precisam encontrar o equilíbrio. Ele já tem isso".


    ALLEGRI E O NAPOLI

    "Ele pega uma equipe extenuada pelo método Conte, sabe gerir, é aberto ao diálogo. Trabalha sem gritar. Ainda falta alguma coisa para a disputa em duas frentes".


    O COMO

    "Fabregas faz um futebol desgastante: verticalidade, posse de bola. A Champions rouba energias, é a primeira vez para ele também. Jogar entre os oito primeiros (pela classificação) é um belo teste. Uma novidade para todos".


    SPALLETTI

    "Tomou as medidas, agora também é protagonista no mercado. Parte como anti-Inter, assim como o Napoli".


    MANCINI TÉCNICO DA ITÁLIA

    "Me expressei a favor dele em tempos não suspeitos. Sabe como se vence. Fiquei incomodado ao ouvir falarem em alta traição, mas estamos brincando? No nosso país se pede recuperação para assaltantes, assassinos, e depois Mancini não pode ser reabilitado porque foi para a Arábia? A questão é outra: não ouço mais falar em senso de pertencimento. Contra a Bósnia tinha que ser o jogo da vida, fomos lá só para bater o ponto".


    • Publicidade

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