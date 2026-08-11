Paolo Di Canio, ex-atacante e atual comentarista da Sky, em entrevista ao Corriere della Sera, faz um panorama dos principais times do campeonato italiano e de alguns jogadores, a menos de duas semanas do início da Serie A.





LEAO E O MILAN

"Estamos sempre nos perguntando por que ele faz quatro boas partidas e depois para. É um falatório constante sobre se fica ou vai embora. Ele passou de um treinador para outro e tem sempre a mesma atitude. Amorim diz que ele precisa se divertir. Mas vamos parar com isso: em campo, quem é que se diverte? Você sua, trabalha, corre e, acima de tudo, se sacrifica. Se vence, pode comemorar, mas diversão é outra coisa. O futebol é um trabalho, não duas ou três horas por dia de treino. É uma cultura feita de muitas coisas, antes de tudo por um clube que é bom em dar regras e fazê-las ser respeitadas. O futebol não é um mundo à parte, e o dinheiro não tem nada a ver com isso".





AMORIM

"Sem dúvida, está entre os melhores técnicos emergentes, mas terá muito trabalho. O que me chamou a atenção foi a postura dele no ano passado no Manchester United. Logo de cara, por motivos disciplinares, tirou Rashford do elenco. Quis bancar o durão, bateu de frente com um clube que tem uma história importante. Depois afastou Mainoo, não achei correto. Agora diz que Leao precisa se divertir... Não entendo. Música, desfiles, isso também está incluído?".



