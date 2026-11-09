Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Di Canio Sky ClubGetty
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Di Canio: "A Inter é impossível de enfrentar quando está assim. Spence joga de olhos vendados na Itália. Contra o Milan, derrota por uma escolha irresponsável"

Inter de Milão
P. Di Canio
Mercado da bola
Como
Milan
D. Spence
Campeonato Italiano

A vitória sobre o Como mudou a narrativa em torno da Inter

Casa Principal
Disney+ logo

Disney+

✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
Jogos Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00

A Inter vence o Como por 2 a 0 e, após semanas complicadas e de muitas críticas, sobretudo depois da derrota no clássico, muda mais uma vez a narrativa a seu respeito. Pelo menos na Itália, onde a perseguição à líder Lazio recomeçou com a diferença de um ponto registrada antes da pausa.

E foi justamente a vitória convincente sobre o Como, que vive um conto de fadas e domina a Champions League após aplicar 9 a 1 no Lens, resultado que reescreveu a história do clube e do futebol italiano, que levou até nomes históricos da TV e comentaristas, como Paolo Di Canio, nos estúdios da Sky Sport, a se posicionarem enfaticamente a favor do domínio da Inter.

  • A ausência de Lautaro é um fator? Thuram está fazendo a diferença

    "A ausência de Lautaro pesa: ele é um líder e, mesmo a 60%, sobretudo em certas partidas, tem qualidade técnica para se livrar da marcação e sabe finalizar como poucos... Mas Thuram está fazendo a diferença: mesmo nos últimos jogos, quando a Inter não criava, ele se movimentava, se desdobrava, ia buscar a bola e aparecia por todo o setor ofensivo. É o time que muda, e hoje vimos a verdadeira Inter."

  • NO CLUBE HÁ ANTICORPOS SÓLIDOS

    "Podemos perder o rumo por um momento porque nos aburguesamos, porque tudo parece fácil. Mas e quando as coisas deixam de dar certo? Já não somos mais os mesmos? O bom da Inter é que há anticorpos no clube, por isso não podem arruinar o que construíram nesses seis anos: absorvem as diretrizes do clube, de um ambiente sério"

  • Inter imparável

    "Nas primeiras 6 partidas, falamos de domínio, de uma Inter impossível de enfrentar, que é o que penso quando a vejo jogar como hoje. Se os jogadores se perdem, depois se reencontram, porque há um ambiente saudável e sério. As intervenções de Akanji foram feitas com uma perna firme, e eles jogaram durante a semana: é apenas uma questão mental, apesar de alguns defeitos que a equipe pode ter, como tantas outras".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google

  • MUDOU A ABORDAGEM

    "Esse frescor, essa capacidade de reação não são fruto do acaso, assim como não era por acaso que a Inter sofria gols. Aquela postura era um problema: lentidão, falta de agilidade mental e na circulação da bola, recuperação de bola no momento errado. Essa é a Inter: quando pressiona, vai atrás do adversário. Não é que as outras equipes sejam excepcionais na defesa. A mudança de esquema contra o Milan me pareceu uma decisão descabida, porque faz o time perder a identidade. Isso acontece até com os melhores treinadores do mundo"

  • SPENCE COM A FAIXA

    "Diouf, um canhoto, um meio-campista driblador que passa a jogar como ala, desatento, que não tem o pé direito como dominante... Spence? Joga de olhos vendados na Itália... joga de olhos vendados. Mas foi titular na Copa do Mundo pela terceira melhor seleção do mundo. Não estamos falando de um qualquer... ele tem perna, tem técnica.

    A bola que ele manda é uma assistência de Premier League: uma bola forte, ou você faz gol contra ou meu companheiro marca. Mas ele também tem qualidade técnica na saída de bola. Às vezes, vai se desligar, porque é meio assim, mas, se tirarem esse defeito dele, será mais fácil que ele jogue como ala, com aquele porte atlético, aquela qualidade e aquela técnica".