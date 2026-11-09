A Inter vence o Como por 2 a 0 e, após semanas complicadas e de muitas críticas, sobretudo depois da derrota no clássico, muda mais uma vez a narrativa a seu respeito. Pelo menos na Itália, onde a perseguição à líder Lazio recomeçou com a diferença de um ponto registrada antes da pausa.
E foi justamente a vitória convincente sobre o Como, que vive um conto de fadas e domina a Champions League após aplicar 9 a 1 no Lens, resultado que reescreveu a história do clube e do futebol italiano, que levou até nomes históricos da TV e comentaristas, como Paolo Di Canio, nos estúdios da Sky Sport, a se posicionarem enfaticamente a favor do domínio da Inter.