Longas declarações de Vikash Dhorasoo, ex-meio-campista do Milan e da seleção francesa, à La Gazzetta dello Sport sobre a final da Copa do Mundo de 2006 entre França e Itália: “Consegui rever sem problemas a final da Liga dos Campeões que perdemos com o Milan em 2005, em Istambul, porque foi um momento intenso. A da Copa do Mundo de 2006, porém, não consigo; gostaria de ter vencido aquela. Gostaria de voltar no tempo e jogá-la de novo. Não foi uma derrota agradável. Foi uma partida especial”.
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Dhorasoo: “Itália x França, 2006: achávamos que os italianos estavam acabados. Zidane pediu desculpas pela cabeçada em Materazzi”
A EXPULSÃO DE ZIDANE
"A expulsão de Zidane, com aquela cabeçada em Materazzi que ninguém viu, mudou tudo. Perder daquele jeito não foi nada bom; estávamos convencidos de que venceríamos. Tínhamos prometido isso a nós mesmos, desde que Zidane, Makelele e Thuram, ao voltarem à seleção, deram uma reviravolta nas eliminatórias. O que Zidane fez? Simplesmente pediu desculpas. Na presença do presidente Chirac, Domenech quis agradecer a Zidane: tentou iniciar uma salva de palmas, que foi bem tímida”.
A ITÁLIA SUBAVALIADA
"Tínhamos a sensação de que os italianos estavam acabados. Muitos afirmam que, se Zidane não tivesse sido expulso, teríamos vencido. Nada prova isso. De qualquer forma, não foi a expulsão dele — que, aliás, foi tardia — que nos fez perder. Mesmo que no futebol tudo se resuma aos detalhes”
O EXEMPLO DE MALDINI
“Foi uma atitude pouco esportiva da nossa parte não termos ficado todos em campo para a cerimônia de premiação. Nesse aspecto, Maldini foi muito mais elegante do que no ano anterior, quando, depois de perder a Liga dos Campeões para o Liverpool, nos obrigou a ficar até o fim. Já em Berlim, ficamos poucos. E, no vestiário, Zidane já estava vestido.”
ORGANIZAÇÃO SOB ACUSAÇÃO
"Em Berlim, a organização deixou a desejar. Estávamos em um hotel com outros hóspedes e usávamos os elevadores de serviço para subir aos quartos. No saguão, havia muita gente. Lembro-me de Spike Lee conversando com Henry e Thuram. Os convites para as famílias não foram bem administrados, o que gerou tensões, estresse e distrações. Era impossível isolar-se e concentrar-se. Antes do jogo, foi o presidente da federação quem falou primeiro com a equipe: não foi o ideal. Domenech falou depois, mas não disse coisas do tipo ‘vamos devorar pizza e macarrão’”.
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