Dhorasoo: “Itália x França, 2006: achávamos que os italianos estavam acabados. Zidane pediu desculpas pela cabeçada em Materazzi”

"Em Berlim, a organização deixou a desejar. Estávamos em um hotel com outros hóspedes e usávamos os elevadores de serviço para subir aos quartos. No saguão, havia muita gente. Lembro-me de Spike Lee conversando com Henry e Thuram. Os convites para as famílias não foram bem administrados, o que gerou tensões, estresse e distrações. Era impossível isolar-se e concentrar-se. Antes do jogo, foi o presidente da federação quem falou primeiro com a equipe: não foi o ideal. Domenech falou depois, mas não disse coisas do tipo ‘vamos devorar pizza e macarrão’”.