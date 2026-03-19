Dez milhões de euros a menos no salário? Revelados detalhes interessantes sobre o possível retorno de Jadon Sancho ao BVB

Assim, Sancho teria que abrir mão do seu salário atual no Manchester United, estimado em 16 milhões de euros. Os dirigentes do BVB lhe ofereceriam, em troca, um salário-base entre cinco e seis milhões de euros, que poderia aumentar ainda mais por meio de bônus fortemente vinculados ao desempenho.

O Sport Bild já havia noticiado na quarta-feira que, internamente no BVB, o apoio ao retorno de Sancho estaria crescendo. O diretor esportivo Sebastian Kehl é considerado um claro defensor da ideia, e o diretor-geral esportivo Lars Ricken também se mostra cada vez mais aberto. Nas discussões em andamento, os argumentos a favor parecem prevalecer.