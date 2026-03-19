Segundo informações do jornal Bild, uma possível volta do jogador ao Borussia Dortmund estaria associada a uma enorme redução salarial por parte do ala inglês.
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Dez milhões de euros a menos no salário? Revelados detalhes interessantes sobre o possível retorno de Jadon Sancho ao BVB
Assim, Sancho teria que abrir mão do seu salário atual no Manchester United, estimado em 16 milhões de euros. Os dirigentes do BVB lhe ofereceriam, em troca, um salário-base entre cinco e seis milhões de euros, que poderia aumentar ainda mais por meio de bônus fortemente vinculados ao desempenho.
O Sport Bild já havia noticiado na quarta-feira que, internamente no BVB, o apoio ao retorno de Sancho estaria crescendo. O diretor esportivo Sebastian Kehl é considerado um claro defensor da ideia, e o diretor-geral esportivo Lars Ricken também se mostra cada vez mais aberto. Nas discussões em andamento, os argumentos a favor parecem prevalecer.
- AFP
Jadon Sancho decepcionou na Premier League
Um acordo também não fracassaria por causa do técnico Niko Kovac, mas Sancho teria que se adaptar significativamente em termos de disciplina. Além disso, o técnico do BVB não precisaria necessariamente se afastar de seu esquema com uma linha de três zagueiros e sem alas definidas, já que o inglês já conseguiu convencer em Dortmund na função de meia-atacante.
Sancho está atualmente emprestado pelos Red Devils ao Aston Villa, mas ambos os contratos expiram no verão. Assim, o jogador de 25 anos estaria disponível sem custo de transferência. No entanto, ele mal conseguiu deixar sua marca no futebol inglês. Na temporada atual, após 29 partidas, ele registrou apenas duas participações em gols (um gol e uma assistência).
O primeiro regresso de Sancho ao BVB foi um sucesso
Em Dortmund, Sancho viveu, sem dúvida, sua melhor fase. Entre 2017 e 2021, ele se tornou um dos principais jogadores do clube; mais tarde, voltou por um breve período por empréstimo e chegou à final da Liga dos Campeões com a equipe.
Ainda não houve contato direto com a equipe de Sancho. No entanto, fontes próximas a ele indicam que ele considera um retorno uma possibilidade viável. Sancho também estaria disposto a aceitar as possíveis reduções salariais.
Jadon Sancho: Estatísticas e dados de desempenho no BVB
Jogos oficiais Gols Assistências Cartões amarelos 158 53 67 7
Perguntas frequentes
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".