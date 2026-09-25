Em entrevista ao MARCA, o volante explicou com que rapidez se adaptou às rigorosas exigências do futebol inglês em seu primeiro mês na costa sul. Ao refletir sobre um início agitado, que já rendeu estreia, gol e assistência, Chema explicou: "Bem, como você diz, muito rápido, mas com grande entusiasmo, muito feliz e, graças a Deus, até agora tudo está indo bem. Estou aqui há três semanas."

Ao comparar os estilos distintos entre a Premier League e a primeira divisão alemã, ele afirmou: "São duas ligas muito competitivas, mas, no fim das contas, a Premier League é a principal liga do mundo. O ritmo é dinâmico, fluido, com poucas paralisações; os árbitros deixam o jogo correr, e acredito que o nível físico é mais alto. É ótimo marcar nas duas, mas, sim, marcar na Premier League é realmente empolgante."