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'Devo ter assistido várias vezes': Chema Andres não consegue parar de rever o deslumbrante primeiro gol pelo Brighton na vitória por 3 a 0 sobre o Arsenal
Meia causa impacto imediato no Amex
O meio-campista espanhol causou impacto imediato no futebol inglês após concluir uma transferência estimada em € 23 milhões do VfB Stuttgart em 1º de setembro. Depois de estrear em uma enfática vitória por 5 a 0 fora de casa sobre o Coventry City, o revelado pelo Real Madrid abriu sua contagem de gols com um golaço durante um triunfo por 3 a 0 em casa sobre o Arsenal. Exibições tão dominantes do jovem apelidado de 'Baby Rodri' levaram o Brighton à terceira colocação na tabela da Premier League.
- Getty Images Sport
Jovem promessa espanhola se delicia com a intensidade inglesa
Em entrevista ao MARCA, o volante explicou com que rapidez se adaptou às rigorosas exigências do futebol inglês em seu primeiro mês na costa sul. Ao refletir sobre um início agitado, que já rendeu estreia, gol e assistência, Chema explicou: "Bem, como você diz, muito rápido, mas com grande entusiasmo, muito feliz e, graças a Deus, até agora tudo está indo bem. Estou aqui há três semanas."
Ao comparar os estilos distintos entre a Premier League e a primeira divisão alemã, ele afirmou: "São duas ligas muito competitivas, mas, no fim das contas, a Premier League é a principal liga do mundo. O ritmo é dinâmico, fluido, com poucas paralisações; os árbitros deixam o jogo correr, e acredito que o nível físico é mais alto. É ótimo marcar nas duas, mas, sim, marcar na Premier League é realmente empolgante."
Grupos de conversa da família revivem momentos de genialidade
Uma onda de empolgação continua cercando o gol marcante do jogador de 21 anos, com as pessoas mais próximas dele compartilhando regularmente vídeos de sua atuação de destaque contra o Arsenal. Admitindo que não consegue resistir a assistir ao gol repetidas vezes, Chema explicou: "Eu já devo ter assistido várias vezes, porque meus amigos e minha família continuam mandando no grupo. E eu simplesmente digo: bom, vou assistir de novo. Isso me dá uma sensação muito boa, não vou mentir."
Ao falar sobre como conseguiu superar a barreira de comunicação em seu novo vestiário, ele acrescentou: "Agora estou bem, muito melhor agora. No fim das contas, todo mundo fala inglês. Na Alemanha, a maioria das pessoas também falava inglês, mas, gostando ou não, o alemão podia te atrapalhar um pouco. O inglês é melhor. No clube, tudo é em inglês. O treinador é alemão, mas, bem, eu já entendo um pouco as pessoas da Alemanha, então está tudo certo."
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Brighton visita o Stadium of Light
O Brighton leva para a pausa um embalo formidável no início da temporada, depois de somar dez pontos em seus cinco primeiros jogos para se firmar no G4. O time de Fabian Hurzeler volta a campo após a Data Fifa com uma difícil viagem para enfrentar o Sunderland em 10 de outubro. Garantir o máximo de pontos no Stadium of Light será vital se a equipe da costa sul quiser sustentar sua inesperada arrancada entre os líderes da divisão.
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