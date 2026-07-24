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Adhe Makayasa

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“Devo estar ficando louco!” - Leandro Paredes admite que pode deixar a seleção argentina após a decepção na Copa do Mundo, enquanto o polêmico jogador critica as teorias da conspiração

L. Paredes
Argentina
Boca Juniors
Copa Sul-Americana
Espanha
Copa do Mundo
L. Scaloni

O capitão do Boca Juniors, Leandro Paredes, colocou em dúvida seu futuro na seleção argentina após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo. O meio-campista revelou que o elenco enfrenta decisões cruciais quanto à sua continuidade, ao mesmo tempo em que rejeitou as teorias da conspiração externas em torno da dolorosa derrota.

  • Paredes dá a entender que pode deixar a seleção argentina

    Apenas quatro dias após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, Paredes fez uma declaração surpreendente sobre seu futuro na seleção. Ao retornar à La Bombonera após comandar o Boca Juniors na vitória por 1 a 0 sobre o O’Higgins, o capitão do Xeneize admitiu não ter certeza se continuará jogando pela Albiceleste. O jogador de 32 anos também revelou que jogou mesmo com uma costela fraturada, lesão sofrida durante a partida contra o Egito.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campista nega alegações de conspiração

    Em entrevista à ESPN, Paredes falou inicialmente sobre o desgaste físico da campanha, detalhando como lidou com uma fratura na costela para se manter à disposição da seleção: “Os primeiros dias foram difíceis porque eu tinha uma pequena fratura, mas agora estou me sentindo melhor. A dor mais forte ocorreu nos primeiros dias após a partida contra o Egito, e conseguimos lidar bem com isso, com a ajuda de especialistas ortopédicos e da equipe técnica, para que eu pudesse aguentar o máximo possível.”

    O experiente meio-campista passou então a desmentir rumores externos e teorias da conspiração em torno da trajetória da Argentina, ao mesmo tempo em que reconheceu abertamente a superioridade da Espanha na final e refletiu sobre o ciclo de oito anos de seu país: “Se eu desse ouvidos a tudo o que se diz por aí, já estaria enlouquecendo.

    “Tudo o que foi dito antes, durante e depois da Copa do Mundo... Fizemos uma ótima Copa do Mundo. A Espanha foi superior a nós na final, eles são vencedores merecidos, e tudo o que nos resta é valorizar o que conquistamos ao longo desses oito anos. Foi um ciclo espetacular, um prazer fazer parte dele, e com certeza vou assimilar tudo isso mais tarde.”

  • Paredes reflete sobre o desgosto amoroso

    Espera-se que o processo de recuperação emocional após a decepção na Copa do Mundo leve algum tempo, mesmo que a Albiceleste tenha mantido um nível excepcionalmente alto no cenário internacional. Ele continuou: “Vai ser um longo processo superar o que vivemos. Mesmo tendo conquistado coisas importantes, perder a final da Copa do Mundo vai doer por muito tempo, porque estivemos tão perto mais uma vez.

    “Temos que nos orgulhar disso, porque manter o nível que mantivemos por tanto tempo não é fácil. Apesar de termos perdido a final, os torcedores se sentiram representados por nós, o que é profundamente gratificante, e por isso estou feliz.”

    Ao abordar o futuro incerto do técnico Lionel Scaloni e do capitão Lionel Messi, o ex-jogador da Roma sugeriu que o ciclo atual da seleção está em jogo, dizendo: “Para muitos, será uma questão de decidir se continuam ou não.

    “Foi um ciclo lindo e espetacular, e conquistamos grandes feitos. Vai ser muito difícil manter esse nível e fazer com que o grupo continue funcionando dessa maneira. Muitas coisas precisam ser avaliadas, e precisamos conversar com o técnico e tomar decisões com calma.”

    Sobre seu próprio futuro na seleção, Paredes acrescentou: “Não sei. É um processo: é preciso assimilar tudo, refletir bem, evitar tomar decisões precipitadas, e certamente é algo que precisa ser discutido.”

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  • Scaloni enfrenta uma reformulação do elenco

    Paredes agora se concentrará em suas obrigações no Boca, enquanto se recupera totalmente da lesão nas costelas. No âmbito internacional, seu futuro a curto prazo com a Argentina também permanece incerto, já que ele aguarda possíveis sanções da FIFA devido à sua conduta após a derrota na final.

    Scaloni e sua comissão técnica devem traçar rapidamente os rumos da seleção antes das próximas eliminatórias, sendo fundamental esclarecer a situação de figuras-chave como Paredes e Messi para decidir se a Albiceleste está pronta para uma reformulação gradual.