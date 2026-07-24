AFP
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“Devo estar ficando louco!” - Leandro Paredes admite que pode deixar a seleção argentina após a decepção na Copa do Mundo, enquanto o polêmico jogador critica as teorias da conspiração
Paredes dá a entender que pode deixar a seleção argentina
Apenas quatro dias após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, Paredes fez uma declaração surpreendente sobre seu futuro na seleção. Ao retornar à La Bombonera após comandar o Boca Juniors na vitória por 1 a 0 sobre o O’Higgins, o capitão do Xeneize admitiu não ter certeza se continuará jogando pela Albiceleste. O jogador de 32 anos também revelou que jogou mesmo com uma costela fraturada, lesão sofrida durante a partida contra o Egito.
- Getty Images Sport
Meio-campista nega alegações de conspiração
Em entrevista à ESPN, Paredes falou inicialmente sobre o desgaste físico da campanha, detalhando como lidou com uma fratura na costela para se manter à disposição da seleção: “Os primeiros dias foram difíceis porque eu tinha uma pequena fratura, mas agora estou me sentindo melhor. A dor mais forte ocorreu nos primeiros dias após a partida contra o Egito, e conseguimos lidar bem com isso, com a ajuda de especialistas ortopédicos e da equipe técnica, para que eu pudesse aguentar o máximo possível.”
O experiente meio-campista passou então a desmentir rumores externos e teorias da conspiração em torno da trajetória da Argentina, ao mesmo tempo em que reconheceu abertamente a superioridade da Espanha na final e refletiu sobre o ciclo de oito anos de seu país: “Se eu desse ouvidos a tudo o que se diz por aí, já estaria enlouquecendo.
“Tudo o que foi dito antes, durante e depois da Copa do Mundo... Fizemos uma ótima Copa do Mundo. A Espanha foi superior a nós na final, eles são vencedores merecidos, e tudo o que nos resta é valorizar o que conquistamos ao longo desses oito anos. Foi um ciclo espetacular, um prazer fazer parte dele, e com certeza vou assimilar tudo isso mais tarde.”
Paredes reflete sobre o desgosto amoroso
Espera-se que o processo de recuperação emocional após a decepção na Copa do Mundo leve algum tempo, mesmo que a Albiceleste tenha mantido um nível excepcionalmente alto no cenário internacional. Ele continuou: “Vai ser um longo processo superar o que vivemos. Mesmo tendo conquistado coisas importantes, perder a final da Copa do Mundo vai doer por muito tempo, porque estivemos tão perto mais uma vez.
“Temos que nos orgulhar disso, porque manter o nível que mantivemos por tanto tempo não é fácil. Apesar de termos perdido a final, os torcedores se sentiram representados por nós, o que é profundamente gratificante, e por isso estou feliz.”
Ao abordar o futuro incerto do técnico Lionel Scaloni e do capitão Lionel Messi, o ex-jogador da Roma sugeriu que o ciclo atual da seleção está em jogo, dizendo: “Para muitos, será uma questão de decidir se continuam ou não.
“Foi um ciclo lindo e espetacular, e conquistamos grandes feitos. Vai ser muito difícil manter esse nível e fazer com que o grupo continue funcionando dessa maneira. Muitas coisas precisam ser avaliadas, e precisamos conversar com o técnico e tomar decisões com calma.”
Sobre seu próprio futuro na seleção, Paredes acrescentou: “Não sei. É um processo: é preciso assimilar tudo, refletir bem, evitar tomar decisões precipitadas, e certamente é algo que precisa ser discutido.”
Scaloni enfrenta uma reformulação do elenco
Paredes agora se concentrará em suas obrigações no Boca, enquanto se recupera totalmente da lesão nas costelas. No âmbito internacional, seu futuro a curto prazo com a Argentina também permanece incerto, já que ele aguarda possíveis sanções da FIFA devido à sua conduta após a derrota na final.
Scaloni e sua comissão técnica devem traçar rapidamente os rumos da seleção antes das próximas eliminatórias, sendo fundamental esclarecer a situação de figuras-chave como Paredes e Messi para decidir se a Albiceleste está pronta para uma reformulação gradual.
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