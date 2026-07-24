Em entrevista à ESPN, Paredes falou inicialmente sobre o desgaste físico da campanha, detalhando como lidou com uma fratura na costela para se manter à disposição da seleção: “Os primeiros dias foram difíceis porque eu tinha uma pequena fratura, mas agora estou me sentindo melhor. A dor mais forte ocorreu nos primeiros dias após a partida contra o Egito, e conseguimos lidar bem com isso, com a ajuda de especialistas ortopédicos e da equipe técnica, para que eu pudesse aguentar o máximo possível.”

O experiente meio-campista passou então a desmentir rumores externos e teorias da conspiração em torno da trajetória da Argentina, ao mesmo tempo em que reconheceu abertamente a superioridade da Espanha na final e refletiu sobre o ciclo de oito anos de seu país: “Se eu desse ouvidos a tudo o que se diz por aí, já estaria enlouquecendo.

“Tudo o que foi dito antes, durante e depois da Copa do Mundo... Fizemos uma ótima Copa do Mundo. A Espanha foi superior a nós na final, eles são vencedores merecidos, e tudo o que nos resta é valorizar o que conquistamos ao longo desses oito anos. Foi um ciclo espetacular, um prazer fazer parte dele, e com certeza vou assimilar tudo isso mais tarde.”