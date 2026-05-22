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"Devo a vida a ele!" - Meio-campista do Barcelona "agradece" a Hansi Flick pela ascensão ao estrelato na La Liga, enquanto aguarda ansiosamente notícias sobre uma convocação para a seleção espanhola
Prodigy mantém esperança na Copa do Mundo
Bernal teve uma temporada de destaque no Barcelona, somando 21 partidas na La Liga e três participações em gols, após superar uma lesão devastadora no ligamento cruzado. Tendo recuperado sua vaga de titular em fevereiro devido à ausência de Frenkie de Jong, o jovem espera se beneficiar da ausência de Fermin López na seleção, já que o meio-campista ficou de fora da próxima Copa do Mundo devido a uma fratura na perna. Em entrevista à Catalunya Radio, o jovem astro nascido em Berga admitiu que continua otimista quanto à sua inclusão na próxima convocação de Luis de la Fuente.
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Bernal revela seu maior sonho internacional
Refletindo sobre sua rápida integração tática e sua relutância em planejar férias de verão antes do anúncio oficial da diretoria na segunda-feira, Bernal disse: “É claro que eu gostaria de ir; representar um país é o máximo para um jogador de futebol e ainda não descartei essa possibilidade. No momento, não estou fazendo planos para o verão; por enquanto, só me resta esperar.”
O meio-campista também elogiou imensamente Flick, que lhe deu a chance de estrear na seleção principal com apenas 17 anos e depois administrou cuidadosamente sua recuperação. Bernal acrescentou: “Devo minha vida a ele. Ele confiou em mim quando eu tinha apenas 17 anos, e sempre serei grato a ele.”
A saída iminente de uma lenda se aproxima
Enquanto o clube se prepara para a saída de Robert Lewandowski no próximo verão, Bernal refletiu sobre o impacto que o atacante polonês teve ao ajudar o time a conquistar dois títulos consecutivos do campeonato nacional. Ao falar sobre o legado do atacante, Bernal disse: “Ele ajudou muito o Barça a conquistar títulos novamente. Ele é uma lenda e sempre seremos gratos a ele.”
Olhando para os seus próprios objetivos após a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões, em uma disputa acirrada contra o Atlético de Madrid, Bernal acrescentou: “Continuar conquistando títulos, é isso que faz você se sentir melhor. Estamos felizes. A Liga dos Campeões escapou por pequenos detalhes em uma disputa de alto nível, mas no ano que vem nosso objetivo é conquistar mais.”
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A campanha para a Copa do Mundo se aproxima
O conceituado volante enfrenta um momento decisivo na segunda-feira, quando a Espanha definir sua seleção para a Copa do Mundo. Caso seja convocado, Bernal terá a oportunidade de ajudar a La Roja a conquistar seu segundo título, após o triunfo de 2010. A Espanha estreia no Grupo H contra Cabo Verde no dia 15 de junho, antes de enfrentar a Arábia Saudita e o Uruguai nas partidas seguintes.