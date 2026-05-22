"Devo a vida a ele!" - Meio-campista do Barcelona "agradece" a Hansi Flick pela ascensão ao estrelato na La Liga, enquanto aguarda ansiosamente notícias sobre uma convocação para a seleção espanhola

Refletindo sobre sua rápida integração tática e sua relutância em planejar férias de verão antes do anúncio oficial da diretoria na segunda-feira, Bernal disse: “É claro que eu gostaria de ir; representar um país é o máximo para um jogador de futebol e ainda não descartei essa possibilidade. No momento, não estou fazendo planos para o verão; por enquanto, só me resta esperar.”

O meio-campista também elogiou imensamente Flick, que lhe deu a chance de estrear na seleção principal com apenas 17 anos e depois administrou cuidadosamente sua recuperação. Bernal acrescentou: “Devo minha vida a ele. Ele confiou em mim quando eu tinha apenas 17 anos, e sempre serei grato a ele.”