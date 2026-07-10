Enquanto isso, o próprio Neuer teria, no contexto de seu retorno, querido ter voz ativa na escolha da equipe de goleiros para a Copa do Mundo. Segundo relatos, ele teria estabelecido a condição de que Jonas Urbig (22), seu reserva no FC Bayern, assumisse o posto de terceiro goleiro na Copa do Mundo no lugar de Alexander Nübel (29). No fim das contas, Nagelsmann e Neuer chegaram a um acordo incomum: Urbig viajaria para a Copa do Mundo como o chamado “goleiro de treino”, sem vaga no elenco e sem direito a jogar. Nübel manteve seu status de terceiro goleiro.

Nübel havia perdido o Euro 2024, disputado em casa, em circunstâncias infelizes. Na época, Nagelsmann havia convocado Neuer, Baumann, Marc-André ter Stegen e Nübel para a lista preliminar. Inicialmente, ele também planejava levar os quatro para o Euro. Supostamente por insistência de Neuer, Nübel acabou sendo retirado da lista.