Isso é o que consta de uma reportagem da Ran. Após meses de debates e várias negativas, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, convocou Neuer, de 40 anos, pouco antes do início da Copa do Mundo. Com isso, ele deixou de lado Oliver Baumann (36), que havia sido escalado nas eliminatórias e a quem Nagelsmann e o treinador de goleiros, Andreas Kronenberg, haviam prometido, em uníssono, uma vaga como titular na Copa do Mundo.
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Devido à atitude independente de Julian Nagelsmann na seleção alemã: o assistente técnico teria pensado em se demitir antes da Copa do Mundo
Segundo a reportagem, Kronenberg não teria sido informado sobre as considerações de Nagelsmann a respeito de um retorno de Neuer. A decisão unilateral de Nagelsmann e a forma como lidou com Baumann o teriam irritado a tal ponto que, por um momento, ele chegou a pensar em renunciar. Kronenberg assumiu a seleção nacional em 2021, sob o comando do técnico Hansi Flick, portanto, esteve no cargo por mais tempo do que Nagelsmann.
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Parece que Manuel Neuer pressionou para que Jonas Urbig fosse convocado para a Copa do Mundo
Enquanto isso, o próprio Neuer teria, no contexto de seu retorno, querido ter voz ativa na escolha da equipe de goleiros para a Copa do Mundo. Segundo relatos, ele teria estabelecido a condição de que Jonas Urbig (22), seu reserva no FC Bayern, assumisse o posto de terceiro goleiro na Copa do Mundo no lugar de Alexander Nübel (29). No fim das contas, Nagelsmann e Neuer chegaram a um acordo incomum: Urbig viajaria para a Copa do Mundo como o chamado “goleiro de treino”, sem vaga no elenco e sem direito a jogar. Nübel manteve seu status de terceiro goleiro.
Nübel havia perdido o Euro 2024, disputado em casa, em circunstâncias infelizes. Na época, Nagelsmann havia convocado Neuer, Baumann, Marc-André ter Stegen e Nübel para a lista preliminar. Inicialmente, ele também planejava levar os quatro para o Euro. Supostamente por insistência de Neuer, Nübel acabou sendo retirado da lista.
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Alexander Nübel se transfere para o Besiktas, em Istambul
Neuer e Nübel mantêm há muitos anos uma relação complicada; Ran chega a falar, nesse contexto, de “assédio moral” por parte de Neuer. Nübel, que na época tinha 23 anos, foi transferido em 2020 do FC Schalke 04 para Munique sem custo de transferência, mas, apesar das supostas promessas de escalação feitas pelo diretor esportivo Hasan Salihamidzic, quase não teve tempo de jogo. Após apenas quatro partidas, Nübel partiu por empréstimo em 2021. Primeiro, por dois anos para o AS Monaco; depois, por três para o VfB Stuttgart.
Na quarta-feira, o FC Bayern pôs fim ao grande mal-entendido e anunciou a transferência de Nübel para o Beşiktaş, em Istambul. O contrato atual de Neuer vai até 2027; Urbig é considerado em Munique seu sucessor designado e também tem boas chances de conquistar a vaga de titular agora disponível na seleção alemã. Neuer teve uma Copa do Mundo decepcionante. A Alemanha foi eliminada já nas oitavas de final, nos pênaltis, pelo Paraguai.
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