Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Tottenham 2025-26 RicharlisonGetty
Muhammad Zaki

Traduzido por

"Deviam ter vergonha!" – Gary Neville critica duramente os jogadores do Tottenham por uma temporada "patética" e zomba do lema do clube

Tottenham
Premier League
G. Neville
Tottenham x Everton

Gary Neville fez uma avaliação contundente da desastrosa campanha do Tottenham na Premier League, classificando o desempenho do clube como “patético” depois que a equipe escapou por pouco do rebaixamento na última rodada. Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Everton, que garantiu a permanência na primeira divisão, o ex-capitão do Manchester United insistiu que o time do norte de Londres deveria ter “vergonha” de seu recente declínio.

  • Neville não mede palavras ao se referir ao "patético" Spurs

    O Tottenham conseguiu manter-se na Premier League por um triz, terminando apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. No entanto, o alívio pela permanência não os poupou de críticas ferrenhas, com Neville liderando o ataque contra um elenco que teve um desempenho abaixo do esperado em relação aos seus vastos recursos. A lenda do United não mediu palavras quando questionado se achava que o Spurs havia atingido o fundo do poço nesta temporada.

    “É exagero dizer que eles têm sido patéticos? Que deveriam ter vergonha de si mesmos? Provavelmente não”, disse Neville à Sky Sports. “Este é o Tottenham Hotspur. Sei que às vezes sou ridicularizado por dizer que este é o Manchester United, mas este é um clube de futebol com tradições incríveis.

    "Agora, eles não ganham títulos regularmente há muito tempo, mesmo tendo conquistado a Liga Europa no ano passado, o que foi fantástico. Foi ótimo para a torcida comemorar um título. Mas eles vêm apresentando um desempenho abaixo do esperado há muito tempo. Este é outro nível de desempenho abaixo do esperado e de atingir novos níveis baixos. Os últimos dois anos na Premier League."



    • Publicidade
  • Aston Villa v Sheffield United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Questionando o lema “Ousar é fazer”

    Neville foi particularmente crítico em relação à cultura do vestiário do clube do norte de Londres, sugerindo que muitos dos jogadores atuais não merecem vestir a camisa. “Os torcedores estavam comemorando porque, para eles, isso é real”, disse ele. “Para os jogadores, tenho certeza de que para alguns deles é real, mas para outros, não parece que eles queiram estar no time, e é isso que Roberto De Zerbi vai ter que resolver. Ele provavelmente já resolveu isso.”

    Zombando do lema icônico do clube, Neville acrescentou: “As ações em campo falam muito mais alto do que as palavras. Ousar é fazer — será que esses jogadores ousam fazer? Acho que não. Eles estão sempre unidos? Não, acho que não.”


  • Proprietários são criticados por falta de orientação

    As críticas não se limitaram aos jogadores, já que Neville voltou sua atenção para a diretoria e para as caóticas mudanças na comissão técnica que marcaram a temporada. Desde a saída de Ange Postecoglou até os mandatos de curta duração de Thomas Frank e Igor Tudor, o comentarista acredita que a diretoria perdeu a confiança dos torcedores devido a decisões inconsistentes.

    “Existe uma conexão em todo o clube? Não, ouvimos dizer que os proprietários vêm tentando vender este clube há dois, três ou quatro anos, tentando obter o preço mais alto possível”, afirmou Neville. “Eles fizeram um ótimo trabalho em certos aspectos com algumas coisas que construíram, em termos de infraestrutura, mas decepcionaram os torcedores em campo — isso é o mais importante. É preciso haver uma grande reformulação; é preciso haver uma análise profunda, que abranja todo o clube.

    "Quando você é proprietário de um clube de futebol — e eu sou proprietário de um clube de futebol —, às vezes é preciso começar olhando para si mesmo no espelho. O sucesso às vezes não vem em um clube de futebol por causa das decisões que você [o proprietário] toma, por causa do que você faz. Não por causa do que os torcedores, os jogadores ou os treinadores fazem.

    "Quero dizer, nomear Igor Tudor e ter que demiti-lo em poucas semanas — ele não parecia certo; aquela nomeação, desde o primeiro dia, não foi, né? Simplesmente não deu certo. Demitir Ange Postecoglou e trazer Thomas Frank, alguém muito respeitado, trazer Igor Tudor, agora trazer De Zerbi.

    "Que temporada de montanha-russa. [Os proprietários] perderam muita credibilidade e confiança. Dá para ver os cartazes contra os proprietários, e não estou surpreso."

  • Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    De Zerbi enfrenta uma batalha difícil

    Com De Zerbi agora encarregado de liderar a reconstrução, o italiano enfrenta um desafio monumental para se livrar dos jogadores que não contribuem e incutir uma mentalidade vencedora. Neville acredita que o técnico deve ser implacável no mercado de transferências se quiser transformar a visão de um time dos sonhos em realidade, sugerindo que o elenco atual precisa de uma reformulação total para voltar a ser competitivo.

    “Não vencer um jogo aqui (em casa) desde o Natal é absolutamente chocante para um grupo de jogadores que foi montado a um custo elevado e para um clube de tal prestígio, mas eles são frágeis, são fracos, são vulneráveis e a autópsia realmente precisa começar”, concluiu Neville. “Agora eles sabem de verdade, depois de terem escapado hoje, que podem basicamente passar um trator por aquele vestiário, porque é isso que precisam fazer.”