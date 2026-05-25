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"Deviam ter vergonha!" – Gary Neville critica duramente os jogadores do Tottenham por uma temporada "patética" e zomba do lema do clube
Neville não mede palavras ao se referir ao "patético" Spurs
O Tottenham conseguiu manter-se na Premier League por um triz, terminando apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. No entanto, o alívio pela permanência não os poupou de críticas ferrenhas, com Neville liderando o ataque contra um elenco que teve um desempenho abaixo do esperado em relação aos seus vastos recursos. A lenda do United não mediu palavras quando questionado se achava que o Spurs havia atingido o fundo do poço nesta temporada.
“É exagero dizer que eles têm sido patéticos? Que deveriam ter vergonha de si mesmos? Provavelmente não”, disse Neville à Sky Sports. “Este é o Tottenham Hotspur. Sei que às vezes sou ridicularizado por dizer que este é o Manchester United, mas este é um clube de futebol com tradições incríveis.
"Agora, eles não ganham títulos regularmente há muito tempo, mesmo tendo conquistado a Liga Europa no ano passado, o que foi fantástico. Foi ótimo para a torcida comemorar um título. Mas eles vêm apresentando um desempenho abaixo do esperado há muito tempo. Este é outro nível de desempenho abaixo do esperado e de atingir novos níveis baixos. Os últimos dois anos na Premier League."
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Questionando o lema “Ousar é fazer”
Neville foi particularmente crítico em relação à cultura do vestiário do clube do norte de Londres, sugerindo que muitos dos jogadores atuais não merecem vestir a camisa. “Os torcedores estavam comemorando porque, para eles, isso é real”, disse ele. “Para os jogadores, tenho certeza de que para alguns deles é real, mas para outros, não parece que eles queiram estar no time, e é isso que Roberto De Zerbi vai ter que resolver. Ele provavelmente já resolveu isso.”
Zombando do lema icônico do clube, Neville acrescentou: “As ações em campo falam muito mais alto do que as palavras. Ousar é fazer — será que esses jogadores ousam fazer? Acho que não. Eles estão sempre unidos? Não, acho que não.”
Proprietários são criticados por falta de orientação
As críticas não se limitaram aos jogadores, já que Neville voltou sua atenção para a diretoria e para as caóticas mudanças na comissão técnica que marcaram a temporada. Desde a saída de Ange Postecoglou até os mandatos de curta duração de Thomas Frank e Igor Tudor, o comentarista acredita que a diretoria perdeu a confiança dos torcedores devido a decisões inconsistentes.
“Existe uma conexão em todo o clube? Não, ouvimos dizer que os proprietários vêm tentando vender este clube há dois, três ou quatro anos, tentando obter o preço mais alto possível”, afirmou Neville. “Eles fizeram um ótimo trabalho em certos aspectos com algumas coisas que construíram, em termos de infraestrutura, mas decepcionaram os torcedores em campo — isso é o mais importante. É preciso haver uma grande reformulação; é preciso haver uma análise profunda, que abranja todo o clube.
"Quando você é proprietário de um clube de futebol — e eu sou proprietário de um clube de futebol —, às vezes é preciso começar olhando para si mesmo no espelho. O sucesso às vezes não vem em um clube de futebol por causa das decisões que você [o proprietário] toma, por causa do que você faz. Não por causa do que os torcedores, os jogadores ou os treinadores fazem.
"Quero dizer, nomear Igor Tudor e ter que demiti-lo em poucas semanas — ele não parecia certo; aquela nomeação, desde o primeiro dia, não foi, né? Simplesmente não deu certo. Demitir Ange Postecoglou e trazer Thomas Frank, alguém muito respeitado, trazer Igor Tudor, agora trazer De Zerbi.
"Que temporada de montanha-russa. [Os proprietários] perderam muita credibilidade e confiança. Dá para ver os cartazes contra os proprietários, e não estou surpreso."
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De Zerbi enfrenta uma batalha difícil
Com De Zerbi agora encarregado de liderar a reconstrução, o italiano enfrenta um desafio monumental para se livrar dos jogadores que não contribuem e incutir uma mentalidade vencedora. Neville acredita que o técnico deve ser implacável no mercado de transferências se quiser transformar a visão de um time dos sonhos em realidade, sugerindo que o elenco atual precisa de uma reformulação total para voltar a ser competitivo.
“Não vencer um jogo aqui (em casa) desde o Natal é absolutamente chocante para um grupo de jogadores que foi montado a um custo elevado e para um clube de tal prestígio, mas eles são frágeis, são fracos, são vulneráveis e a autópsia realmente precisa começar”, concluiu Neville. “Agora eles sabem de verdade, depois de terem escapado hoje, que podem basicamente passar um trator por aquele vestiário, porque é isso que precisam fazer.”