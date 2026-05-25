"Deviam ter vergonha!" – Gary Neville critica duramente os jogadores do Tottenham por uma temporada "patética" e zomba do lema do clube

As críticas não se limitaram aos jogadores, já que Neville voltou sua atenção para a diretoria e para as caóticas mudanças na comissão técnica que marcaram a temporada. Desde a saída de Ange Postecoglou até os mandatos de curta duração de Thomas Frank e Igor Tudor, o comentarista acredita que a diretoria perdeu a confiança dos torcedores devido a decisões inconsistentes.

“Existe uma conexão em todo o clube? Não, ouvimos dizer que os proprietários vêm tentando vender este clube há dois, três ou quatro anos, tentando obter o preço mais alto possível”, afirmou Neville. “Eles fizeram um ótimo trabalho em certos aspectos com algumas coisas que construíram, em termos de infraestrutura, mas decepcionaram os torcedores em campo — isso é o mais importante. É preciso haver uma grande reformulação; é preciso haver uma análise profunda, que abranja todo o clube.

"Quando você é proprietário de um clube de futebol — e eu sou proprietário de um clube de futebol —, às vezes é preciso começar olhando para si mesmo no espelho. O sucesso às vezes não vem em um clube de futebol por causa das decisões que você [o proprietário] toma, por causa do que você faz. Não por causa do que os torcedores, os jogadores ou os treinadores fazem.

"Quero dizer, nomear Igor Tudor e ter que demiti-lo em poucas semanas — ele não parecia certo; aquela nomeação, desde o primeiro dia, não foi, né? Simplesmente não deu certo. Demitir Ange Postecoglou e trazer Thomas Frank, alguém muito respeitado, trazer Igor Tudor, agora trazer De Zerbi.

"Que temporada de montanha-russa. [Os proprietários] perderam muita credibilidade e confiança. Dá para ver os cartazes contra os proprietários, e não estou surpreso."