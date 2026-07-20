Devia ter sido a Copa do Mundo de Lamine Yamal como sucessor de Messi, mas acabou sendo a de Cubarsì. A profecia de Maldini sobre o melhor zagueiro dos próximos 20 anos

Pau Cubarsì está confirmando, e já confirmou amplamente, a profecia de um certo Paolo Maldini, que, em tempos em que ninguém suspeitava disso, o elogiou como um zagueiro destinado a se tornar “um ícone de sua geração”. Depois de subir rapidamente na carreira com a camisa do Barcelona – clube pelo qual se tornou o mais jovem jogador a estrear na Liga dos Campeões, antes da chegada de Dowman e Nwaneri, do Arsenal –, aos 19 anos ele conquistou, além do título mundial, o prêmio de melhor jovem do torneio. Demonstrando, inclusive na final contra a Argentina, um domínio total da posição e um repertório tão completo que não se via há muito tempo.





A ESPANHA É CAMPEÃ MUNDIAL PELA SEGUNDA VEZ NA HISTÓRIA