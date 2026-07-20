Após esta edição da Copa do Mundo, o futebol está pronto para entrar em uma nova era. A despedida dos grandes campeões, que se aposentarão após o torneio disputado na América do Norte, abre caminho para os futuros e potenciais craques, nos quais as novas gerações de torcedores deste esporte se identificarão. O futebol está destinado a mudar de forma, também graças aos próximos protagonistas do cenário internacional. E, se esta deveria ter sido a Copa do Mundo da consagração de Lamine Yamal, por uma série de motivos, a Copa do Mundo nos EUA acabou se transformando na melhor vitrine existente para outro 2007.
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Devia ter sido a Copa do Mundo de Lamine Yamal como sucessor de Messi, mas acabou sendo a de Cubarsì. A profecia de Maldini sobre o melhor zagueiro dos próximos 20 anos
A PROFECIA
Pau Cubarsì está confirmando, e já confirmou amplamente, a profecia de um certo Paolo Maldini, que, em tempos em que ninguém suspeitava disso, o elogiou como um zagueiro destinado a se tornar “um ícone de sua geração”. Depois de subir rapidamente na carreira com a camisa do Barcelona – clube pelo qual se tornou o mais jovem jogador a estrear na Liga dos Campeões, antes da chegada de Dowman e Nwaneri, do Arsenal –, aos 19 anos ele conquistou, além do título mundial, o prêmio de melhor jovem do torneio. Demonstrando, inclusive na final contra a Argentina, um domínio total da posição e um repertório tão completo que não se via há muito tempo.
A ESPANHA É CAMPEÃ MUNDIAL PELA SEGUNDA VEZ NA HISTÓRIA
JOGADOR ÚNICO
Criado no Blaugrana sob a orientação experiente de Íñigo Martínez no Barcelona e de Aymeric Laporte na seleção espanhola (com a qual já havia conquistado um título europeu em 2024), o jovem amadureceu, tornou-se um grande jogador, a uma velocidade supersônica. Cada vez mais dedicado e implacável na marcação, com uma personalidade transbordante e em constante crescimento na liderança da defesa, impressiona pela leitura de jogo e também pela habilidade de relançar a ação ofensiva a partir da retaguarda, mesmo sob pressão, com passes verticais raros de se encontrar em um zagueiro central.A Opta confirma essa impressão com números incontestáveis: com 671 passes completados em toda a Copa do Mundo, ele é o segundo melhor armador do torneio, atrás apenas de Rodri, que deu 756 passes.
A ESPANHA TAMBÉM DOMINA NOS PRÊMIOS INDIVIDUAIS
MELHOR DO QUE YAMAL
Com menos de 20 anos, Cubarsì já possui um acervo de conhecimentos e qualidades que o tornam único em seu gênero, destinando-o a um futuro como o melhor zagueiro central do mundo por muitos anos. Sem recorrer a exemplos ilustres do passado nem a comparações prematuras e incômodas, estamos diante de algo grandioso, de uma geração, para usar as palavras de Maldini. Desde 19 de julho de 2026, o futebol entrou definitivamente em uma nova era, mas, enquanto todos esperavam o apito final do árbitro Vincic para a aclamação de Lamine Yamal como herdeiro designado de Leo Messi, o público internacional descobriu, de uma vez por todas, Pau Cubarsì.
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