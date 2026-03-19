“Devia ter sido 10 a 0!” – Dominik Szoboszlai revela que o Liverpool queria vingança contra o Galatasaray após as comemorações prematuras do time turco

Em declarações após a partida, Szoboszlai explicou que as sementes da reviravolta foram plantadas nos corredores do RAMS Park na semana passada. O meio-campista observou que as comemorações exuberantes dos jogadores do Galatasaray, enquanto ele atendia à imprensa após a partida, serviram como motivação perfeita para a partida de volta.

“Desde o primeiro minuto, estávamos focados nisso”, disse o meio-campista àTNT Sports. “No último jogo, enquanto eu dava uma entrevista, ouvi eles comemorando. Converso com alguns colegas na Turquia e sei que é comum comemorar após os jogos, não importa se há um jogo de volta, e eu levei isso um pouco para o lado pessoal, sabe, e acho que alguns de nós também. Ainda tenho isso na cabeça: nunca se comemora cedo demais. Talvez eles não tivessem essa intenção, mas isso nos deu um empurrãozinho e acho que, desde o primeiro segundo, estávamos totalmente focados.”