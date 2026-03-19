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“Devia ter sido 10 a 0!” – Dominik Szoboszlai revela que o Liverpool queria vingança contra o Galatasaray após as comemorações prematuras do time turco
Uma revanche acirrada em Anfield
Os jogadores de Arne Slot reverteram a desvantagem de 1 a 0 da primeira partida com uma exibição precisa, que contou com gols de Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch e Mohamed Salah. Os Reds dominaram desde o apito inicial, com Alexis Mac Allister comandando o meio-campo para garantir que o gigante turco não tivesse a menor chance de repetir a zebra.
A intensidade em campo não foi por acaso, já que o vestiário do Liverpool passou a semana remoendo as consequências da derrota na Turquia. Szoboszlai abriu o placar com um chute certeiro da entrada da área, definindo o tom de uma noite em que os visitantes foram completamente dominados pela atmosfera e pela agressividade dos anfitriões.
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A razão por trás da goleada
Em declarações após a partida, Szoboszlai explicou que as sementes da reviravolta foram plantadas nos corredores do RAMS Park na semana passada. O meio-campista observou que as comemorações exuberantes dos jogadores do Galatasaray, enquanto ele atendia à imprensa após a partida, serviram como motivação perfeita para a partida de volta.
“Desde o primeiro minuto, estávamos focados nisso”, disse o meio-campista àTNT Sports. “No último jogo, enquanto eu dava uma entrevista, ouvi eles comemorando. Converso com alguns colegas na Turquia e sei que é comum comemorar após os jogos, não importa se há um jogo de volta, e eu levei isso um pouco para o lado pessoal, sabe, e acho que alguns de nós também. Ainda tenho isso na cabeça: nunca se comemora cedo demais. Talvez eles não tivessem essa intenção, mas isso nos deu um empurrãozinho e acho que, desde o primeiro segundo, estávamos totalmente focados.”
"Podíamos ter vencido por 10 a 0"
Apesar da diferença de quatro gols, o placar não reflete o verdadeiro desempenho dos Reds. A pressão implacável do Liverpool também muitas vezes não resultou em gols, incluindo o pênalti de Salah que foi defendido pelo goleiro do Galatasaray, Ugurcan Cakir, e Ekitike acredita que eles poderiam facilmente ter chegado aos dois dígitos se tivessem sido mais eficientes.
“Merecemos estar aqui, por isso estamos muito felizes”, afirmou o francês, citado pelo The Mirror. “Fizemos um ótimo trabalho esta noite, poderíamos ter vencido por 10 a 0, então podemos aguardar ansiosamente pelas quartas de final. Fizemos algumas alterações no intervalo e, quando aproveitei minha chance, nos sentimos mais à vontade. Todos fizeram um ótimo trabalho e correram uns pelos outros.”
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E agora?
A vitória garante um confronto decisivo nas quartas de final contra o atual campeão, o Paris Saint-Germain. Trata-se de uma repetição do confronto da fase eliminatória da temporada passada, em que o gigante francês avançou nos pênaltis após um empate acirrado por 1 a 1 no placar agregado. Os Reds esperam levar sua eficiência nas competições europeias para essa disputa. No entanto, antes disso, eles enfrentarão primeiro o Brighton na Premier League e o Manchester City nas quartas de final da FA Cup.
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