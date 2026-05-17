Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-GIRONAAFP
Moataz Elgammal

Traduzido por

"Devia ter ganhado uma Bola de Ouro!" – Antoine Griezmann dá sua 100ª assistência pelo Atlético de Madrid no último jogo em casa antes da transferência para a MLS, enquanto Jan Oblak lidera as homenagens

A. Griezmann
Atlético de Madrid
La Liga
Atlético de Madrid x Girona
Girona
J. Oblak

Antoine Griezmann se despediu com muita emoção da torcida do Atlético de Madrid no domingo, marcando sua última partida em casa antes da transferência para o Orlando City, da MLS, ao registrar sua centésima assistência pelo clube. O companheiro de equipe Jan Oblak liderou as homenagens pós-jogo ao lendário meio-campista, afirmando que o francês merecia ter ganhado uma Bola de Ouro durante sua brilhante carreira europeia.

  • Um marco mágico no Metropolitano

    Ao completar sua monumental 500ª partida pelo clube, o jogador de 35 anos deu o passe decisivo para Ademola Lookman aos 21 minutos, garantindo a vitória por 1 a 0 sobre o Girona na penúltima partida do Atlético na La Liga nesta temporada. Esse passe com precisão milimétrica marcou sua 100ª assistência com a famosa camisa vermelha e branca, complementando seus impressionantes 212 gols. Embora os companheiros Thiago Almada e Marc Pubill tenham tentado desesperadamente armar para ele marcar um gol de despedida no final da partida, o gol de conto de fadas continuou sendo uma quimera para o lendário atacante, mas ele ainda assim recebeu uma despedida memorável no Metropolitano, com uma cerimônia especial após a partida organizada para o campeão da Copa do Mundo.



    • Publicidade
  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-GIRONAAFP

    Oblak lidera homenagens emocionantes a um ícone que se despede

    Oblak, seu companheiro de equipe de longa data, foi um dos primeiros a destacar o imenso impacto que Griezmann teve no Atlético de Madrid. O goleiro esloveno não mediu palavras em sua avaliação. Em declarações à imprensa, ele afirmou: “Estou feliz por ter podido desfrutar desses anos ao lado dele. Ele deveria ter ganhado uma Bola de Ouro. Ele ainda tem muitos anos pela frente nos Estados Unidos.”

  • Uma era ilustre chega ao fim na capital espanhola

    A saída iminente do emblemático atacante para o Orlando City, em transferência gratuita, marca o fim de uma era lendária. Ele chegou ao Atlético vindo da Real Sociedad em 2014 por € 54 milhões, consolidando-se rapidamente como uma estrela mundial. Após uma transferência de grande repercussão para o Barcelona por € 120 milhões em 2019, ele retornou ao time de Diego Simeone por empréstimo em 2021, antes de selar uma transferência definitiva de € 22 milhões de volta ao clube. Griezmann ajudou o Atlético a conquistar a Liga Europa, a Supercopa da Espanha e a Supercopa da UEFA ao longo de suas duas passagens pelo clube.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    E agora?

    Olhando para o futuro, o Atlético de Madrid viajará para enfrentar o Villarreal no próximo domingo, em uma partida decisiva pela terceira colocação. Enquanto isso, o Girona enfrenta uma batalha acirrada contra o rebaixamento. Atualmente em 18º lugar, com 40 pontos, a equipe de Michel precisa de uma vitória em casa contra o Elche para ultrapassar seus rivais e evitar o rebaixamento para a Segunda Divisão.

La Liga
Girona crest
Girona
GIR
Elche crest
Elche
ELC
La Liga
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM