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"Devia ter ganhado uma Bola de Ouro!" – Antoine Griezmann dá sua 100ª assistência pelo Atlético de Madrid no último jogo em casa antes da transferência para a MLS, enquanto Jan Oblak lidera as homenagens
Um marco mágico no Metropolitano
Ao completar sua monumental 500ª partida pelo clube, o jogador de 35 anos deu o passe decisivo para Ademola Lookman aos 21 minutos, garantindo a vitória por 1 a 0 sobre o Girona na penúltima partida do Atlético na La Liga nesta temporada. Esse passe com precisão milimétrica marcou sua 100ª assistência com a famosa camisa vermelha e branca, complementando seus impressionantes 212 gols. Embora os companheiros Thiago Almada e Marc Pubill tenham tentado desesperadamente armar para ele marcar um gol de despedida no final da partida, o gol de conto de fadas continuou sendo uma quimera para o lendário atacante, mas ele ainda assim recebeu uma despedida memorável no Metropolitano, com uma cerimônia especial após a partida organizada para o campeão da Copa do Mundo.
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Oblak lidera homenagens emocionantes a um ícone que se despede
Oblak, seu companheiro de equipe de longa data, foi um dos primeiros a destacar o imenso impacto que Griezmann teve no Atlético de Madrid. O goleiro esloveno não mediu palavras em sua avaliação. Em declarações à imprensa, ele afirmou: “Estou feliz por ter podido desfrutar desses anos ao lado dele. Ele deveria ter ganhado uma Bola de Ouro. Ele ainda tem muitos anos pela frente nos Estados Unidos.”
Uma era ilustre chega ao fim na capital espanhola
A saída iminente do emblemático atacante para o Orlando City, em transferência gratuita, marca o fim de uma era lendária. Ele chegou ao Atlético vindo da Real Sociedad em 2014 por € 54 milhões, consolidando-se rapidamente como uma estrela mundial. Após uma transferência de grande repercussão para o Barcelona por € 120 milhões em 2019, ele retornou ao time de Diego Simeone por empréstimo em 2021, antes de selar uma transferência definitiva de € 22 milhões de volta ao clube. Griezmann ajudou o Atlético a conquistar a Liga Europa, a Supercopa da Espanha e a Supercopa da UEFA ao longo de suas duas passagens pelo clube.
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E agora?
Olhando para o futuro, o Atlético de Madrid viajará para enfrentar o Villarreal no próximo domingo, em uma partida decisiva pela terceira colocação. Enquanto isso, o Girona enfrenta uma batalha acirrada contra o rebaixamento. Atualmente em 18º lugar, com 40 pontos, a equipe de Michel precisa de uma vitória em casa contra o Elche para ultrapassar seus rivais e evitar o rebaixamento para a Segunda Divisão.