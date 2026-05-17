"Devia ter ganhado uma Bola de Ouro!" – Antoine Griezmann dá sua 100ª assistência pelo Atlético de Madrid no último jogo em casa antes da transferência para a MLS, enquanto Jan Oblak lidera as homenagens

Ao completar sua monumental 500ª partida pelo clube, o jogador de 35 anos deu o passe decisivo para Ademola Lookman aos 21 minutos, garantindo a vitória por 1 a 0 sobre o Girona na penúltima partida do Atlético na La Liga nesta temporada. Esse passe com precisão milimétrica marcou sua 100ª assistência com a famosa camisa vermelha e branca, complementando seus impressionantes 212 gols. Embora os companheiros Thiago Almada e Marc Pubill tenham tentado desesperadamente armar para ele marcar um gol de despedida no final da partida, o gol de conto de fadas continuou sendo uma quimera para o lendário atacante, mas ele ainda assim recebeu uma despedida memorável no Metropolitano, com uma cerimônia especial após a partida organizada para o campeão da Copa do Mundo.







