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“Deveríamos ter vencido!”: Daniel Farke considera um “elogio” o Leeds ter sido favorito contra o Manchester United, mas fica frustrado após sua equipe dominar e deixar escapar pontos
Farke reage ao empate em Elland Road
Farke expressou uma mistura de orgulho e frustração depois que o Leeds United empatou com o Manchester United em uma partida disputada. O técnico do Leeds considerou que sua equipe fez o suficiente para conquistar os três pontos em um jogo no qual era amplamente apontada como favorita para vencer o rival histórico.
“Estamos um pouco decepcionados por termos conquistado apenas um ponto”, admitiu Farke à Sky Sports em sua avaliação após a partida. “No geral, achei que não precisávamos estar perdendo no intervalo, mas ainda assim é o Manchester United. No segundo tempo, conseguimos o empate. Deveríamos ter mantido o domínio, mas muitos chutes passaram por cima do travessão. No geral, foi uma atuação sólida. Deveríamos ter vencido, mas seguimos em frente. Fomos a equipe dominante, mas não conseguimos aproveitar as chances porque faltou qualidade dentro e nas proximidades da área.”
O resultado deixa o Leeds na sétima posição da Premier League, três pontos à frente dos visitantes. A equipe mantém um retrospecto impressionante em Elland Road e está invicta em casa em todas as competições desde março.
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Encarando o rótulo de favoritos como um elogio
Farke fez questão de destacar que as expectativas em torno da partida antes de a bola rolar refletem o trabalho realizado por seu elenco nos primeiros meses da temporada. Ser visto como favorito para um confronto com o Manchester United é algo raro para o Leeds, e o ex-treinador do Norwich City encara isso como um sinal de evolução.
“Encaramos como um elogio o fato de termos feito muitas coisas certas no último mês para sermos vistos como favoritos contra o Manchester United, mas conquistamos esse reconhecimento”, explicou Farke. “Queríamos mostrar que os comentários estavam certos. Isso diz muito sobre o respeito que conquistamos. No geral, é onde estamos neste momento, e estamos em uma boa posição. Ainda é difícil somar pontos nesta liga. É preciso aproveitar as chances e ser muito, muito eficiente, mas temos de continuar.”
Chances perdidas em um clássico acirrado
A partida correspondeu à expectativa em torno da tradicional rivalidade das Rosas, com uma atmosfera ensurdecedora e uma série de entradas duras. Os primeiros minutos foram marcados mais pela disputa física do que pelo brilho técnico, e Bruno Fernandes e Gabriel Gudmundsson receberam cartões amarelos em um início frenético.
O jogo esquentou de vez antes da marca de meia hora, com chances em rápida sucessão para os dois lados. Depois que Senne Lammens se esticou todo para defender uma finalização de Nico Elvedi, Bryan Mbeumo, livre de marcação, desperdiçou uma chance clara ao cabecear para fora. Mbeumo, porém, se redimiu dez minutos antes do intervalo: levou a melhor sobre James Justin para alcançar um passe primoroso de Youri Tielemans para dentro da área e colocou os visitantes em vantagem ao fim do primeiro tempo.
O Leeds reagiu bem após o intervalo e empatou com Dominic Calvert-Lewin. O atacante aproveitou uma bola solta após um escanteio que envolveu Tarik Muharemovic para igualar o placar e inflamar a torcida da casa.
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Pressão sobre Michael Carrick aumenta
Enquanto o Leeds lamenta o que poderia ter sido, a situação do técnico Carrick no Manchester United continua delicada. O empate em Elland Road ampliou para seis jogos a sequência da equipe sem vitórias em todas as competições, algo que o clube não vivia desde o fim da temporada 2018-19.
O Manchester United agora volta suas atenções para a Champions League e viaja para enfrentar o Como na quarta-feira. Depois, retorna aos compromissos nacionais para receber o Bournemouth em Old Trafford, no domingo, pela Premier League.
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