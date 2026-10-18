Farke expressou uma mistura de orgulho e frustração depois que o Leeds United empatou com o Manchester United em uma partida disputada. O técnico do Leeds considerou que sua equipe fez o suficiente para conquistar os três pontos em um jogo no qual era amplamente apontada como favorita para vencer o rival histórico.

“Estamos um pouco decepcionados por termos conquistado apenas um ponto”, admitiu Farke à Sky Sports em sua avaliação após a partida. “No geral, achei que não precisávamos estar perdendo no intervalo, mas ainda assim é o Manchester United. No segundo tempo, conseguimos o empate. Deveríamos ter mantido o domínio, mas muitos chutes passaram por cima do travessão. No geral, foi uma atuação sólida. Deveríamos ter vencido, mas seguimos em frente. Fomos a equipe dominante, mas não conseguimos aproveitar as chances porque faltou qualidade dentro e nas proximidades da área.”

O resultado deixa o Leeds na sétima posição da Premier League, três pontos à frente dos visitantes. A equipe mantém um retrospecto impressionante em Elland Road e está invicta em casa em todas as competições desde março.