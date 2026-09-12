Getty Images Sport
Traduzido por
'Deveria ter sido vermelho!' - Unai Emery detona o VAR após a derrota do Aston Villa para o Nottingham Forest
Emery desabafa sua revolta com decisão do VAR
Emery não conseguiu esconder sua frustração após a derrota apertada por 2 a 1 de sua equipe para o Nottingham Forest no Villa Park. O ponto central de sua irritação foi uma entrada forte do meio-campista do Forest, James McAtee, em Ian Maatsen, aos 81 minutos. Embora o árbitro Andy Madeley tenha optado por mostrar cartão amarelo ao jogador de 23 anos, Emery foi categórico ao afirmar que a intervenção do árbitro de vídeo era necessária para transformar a punição em expulsão.
A desvantagem tática se mostrou fatal para os donos da casa, que sofreram o gol da vitória apenas sete minutos depois. Ao comentar o incidente em seus compromissos com a imprensa após a partida, Emery deixou claro que sentiu que a tecnologia falhou em proteger seus jogadores. O técnico do Villa explicou sua posição, afirmando: "Mas, depois de assistir na TV, acho que o árbitro do VAR deveria chamar o árbitro porque é uma entrada, uma entrada clara, por trás em Maatsen, e para mim deveria ser cartão vermelho, e isso faz diferença. Claro, eles (Forest) mereceram. Pela forma como jogaram no segundo tempo, mereceram vencer."
- Getty Images Sport
Lesão de Maatsen agrava os problemas do Villa
Além do resultado imediato, o impacto de longo prazo da entrada em Maatsen é uma grande preocupação para a cúpula do Villa. O internacional holandês não conseguiu apoiar peso na perna e precisou ser ajudado para deixar o campo, abrindo um grande buraco na defesa que o Forest acabou explorando.
Emery deu uma atualização preocupante sobre a condição do jogador de 24 anos, sugerindo que o ex-jogador do Chelsea pode enfrentar um período significativo fora de ação. O treinador admitiu que Maatsen pode ficar fora por “muito, muito tempo”, com o que pareceu ser uma lesão séria no tornozelo sofrida durante a colisão.
Emery enfatizou que a desvantagem numérica causada pela saída forçada de Maatsen mudou o panorama dos minutos finais. "Terminamos com Maatsen lesionado e com 10 jogadores, e cedemos muitas chances nos últimos minutos", observou Emery. "Eles (Forest) marcaram um segundo gol, e mereceram."
Falhas defensivas custam caro ao Villa
Apesar da polêmica com a arbitragem, Emery foi honesto o suficiente para admitir que o nível de atuação de sua equipe não esteve à altura do padrão exigido, particularmente no segundo tempo. O treinador assumiu total responsabilidade pela falta de ritmo mostrada por seu time, embora tenha mantido que o cartão vermelho poderia ter mudado a narrativa.
Ele comentou: "Deveria ter sido cartão vermelho e, talvez, terminando com 10 contra 10, talvez tivesse sido um jogo diferente, mas isso não é desculpa para como jogamos no segundo tempo. Também jogamos mal, e este é o nosso trabalho e a nossa responsabilidade, ou a minha responsabilidade.
- Getty Images Sport
Foco se volta para duelo da Copa da Liga Inglesa
Com apenas um ponto nas partidas de abertura da Premier League, a pressão começa a aumentar sobre Emery para encontrar uma fórmula vencedora. A profundidade do elenco será bastante testada nas próximas semanas, diante da crescente lista de lesionados no Villa Park. O Aston Villa agora precisa se recuperar rapidamente enquanto se prepara para viajar no meio de semana para enfrentar o Coventry City na Copa da Liga Inglesa.
Este confronto representa uma oportunidade vital para ganhar embalo antes de uma difícil viagem ao norte de Londres para enfrentar o Tottenham Hotspur em seu último compromisso antes da pausa internacional de setembro.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.