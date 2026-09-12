Emery não conseguiu esconder sua frustração após a derrota apertada por 2 a 1 de sua equipe para o Nottingham Forest no Villa Park. O ponto central de sua irritação foi uma entrada forte do meio-campista do Forest, James McAtee, em Ian Maatsen, aos 81 minutos. Embora o árbitro Andy Madeley tenha optado por mostrar cartão amarelo ao jogador de 23 anos, Emery foi categórico ao afirmar que a intervenção do árbitro de vídeo era necessária para transformar a punição em expulsão.

A desvantagem tática se mostrou fatal para os donos da casa, que sofreram o gol da vitória apenas sete minutos depois. Ao comentar o incidente em seus compromissos com a imprensa após a partida, Emery deixou claro que sentiu que a tecnologia falhou em proteger seus jogadores. O técnico do Villa explicou sua posição, afirmando: "Mas, depois de assistir na TV, acho que o árbitro do VAR deveria chamar o árbitro porque é uma entrada, uma entrada clara, por trás em Maatsen, e para mim deveria ser cartão vermelho, e isso faz diferença. Claro, eles (Forest) mereceram. Pela forma como jogaram no segundo tempo, mereceram vencer."