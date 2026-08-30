'Deveria tê-lo mantido!' - Steven Gerrard detona o Liverpool por erro de transferência de £ 17 milhões após empate com o Nottingham Forest

Gerrard não se conteve em sua avaliação sobre a atuação do Liverpool no mercado de transferências depois de ver Williams ajudar o Nottingham Forest a garantir um empate muito disputado em Merseyside. O ex-capitão de Anfield, falando em sua função de comentarista da TNT Sports, expressou sua profunda frustração pelo fato de um jogador que ele orientou nas categorias de base ter sido liberado com tanta facilidade em 2022.

Ao refletir sobre o impacto do galês, Gerrard foi enfático nos elogios ao jogador de 23 anos, que sofreu um pênalti convertido por Morgan Gibbs-White para colocar o Forest em vantagem, antes de o gol de Victor Munoz restabelecer a igualdade.

"Neco tem sido ótimo para o Forest, e acho que o Forest tem sido ótimo para ele. É uma boa combinação", disse Gerrard. "Os torcedores o adoram. Ele é comprometido, é excelente sem a bola, é físico. E está jogando fora de posição no momento.

"É preciso lembrar que ele é lateral-direito ou ala pela direita, e está fazendo um trabalho fantástico para o time pela esquerda. Ao longo da temporada, ele pode atuar dos dois lados. Então, do ponto de vista de um técnico, você certamente não gostaria de perdê-lo."