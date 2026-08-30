Pro Sports Images
Traduzido por
'Deveria tê-lo mantido!' - Steven Gerrard detona o Liverpool por erro de transferência de £ 17 milhões após empate com o Nottingham Forest
Gerrard lamenta a saída de Williams
Gerrard não se conteve em sua avaliação sobre a atuação do Liverpool no mercado de transferências depois de ver Williams ajudar o Nottingham Forest a garantir um empate muito disputado em Merseyside. O ex-capitão de Anfield, falando em sua função de comentarista da TNT Sports, expressou sua profunda frustração pelo fato de um jogador que ele orientou nas categorias de base ter sido liberado com tanta facilidade em 2022.
Ao refletir sobre o impacto do galês, Gerrard foi enfático nos elogios ao jogador de 23 anos, que sofreu um pênalti convertido por Morgan Gibbs-White para colocar o Forest em vantagem, antes de o gol de Victor Munoz restabelecer a igualdade.
"Neco tem sido ótimo para o Forest, e acho que o Forest tem sido ótimo para ele. É uma boa combinação", disse Gerrard. "Os torcedores o adoram. Ele é comprometido, é excelente sem a bola, é físico. E está jogando fora de posição no momento.
"É preciso lembrar que ele é lateral-direito ou ala pela direita, e está fazendo um trabalho fantástico para o time pela esquerda. Ao longo da temporada, ele pode atuar dos dois lados. Então, do ponto de vista de um técnico, você certamente não gostaria de perdê-lo."
- Getty Images Sport
Destravando o verdadeiro potencial de Williams
Gerrard, que trabalhou de perto com Williams durante seu período como treinador na base do Liverpool, acredita que o defensor ainda está longe de atingir seu auge. Apesar de ter feito apenas 13 partidas na Premier League pelos Reds antes de sua transferência de £17 milhões para o City Ground, em 2022, seu ex-treinador sustenta que sua postura profissional sempre foi de altíssimo nível.
"Este é um jogador que treina da forma como joga", acrescentou Gerrard. "Ele chega todas as manhãs; faz tudo certo; é muito profissional; é um vencedor. É muito agressivo, é competitivo, e nós já sabíamos que ele tinha talento. Se você coloca tudo em torno do seu talento, pode jogar neste nível e pode se manter neste nível.
"E eu ainda acho que ele não atingiu seu teto; ainda acho que está em uma idade em que pode ir para o próximo nível com experiência, tempo e mais jogos."
A crise na lateral direita em Anfield
O momento da ascensão de Williams no Forest é particularmente doloroso para os torcedores do Liverpool após a saída sísmica de Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid no verão passado. Com o jogador da seleção inglesa fora, a posição de lateral-direito se tornou uma fraqueza evidente para o técnico Andoni Iraola, que ainda busca sua primeira vitória desde que assumiu o comando.
Gerrard continuou sua análise, dizendo: "Ele está jogando fora de posição; está fazendo um trabalho incrível pelo lado esquerdo. Você consegue imaginar como ele seria se jogasse pelo lado direito? Para mim, ele é um lateral fantástico e, não estou dizendo isso à toa e peço desculpas aos torcedores do Forest, o Liverpool deveria tê-lo mantido, disso eu tenho certeza."
- Getty Images Sport
Liverpool é forçado a ir ao mercado?
Com Conor Bradley atualmente fora por lesão, a profundidade do elenco nas laterais parece cada vez mais curta para um clube com aspirações ao título. A experiência de escalar Dominik Szoboszlai em uma função defensiva mais recuada teve resultados mistos, o que levou Gerrard a sugerir que uma movimentação na próxima janela de transferências pode ser a única solução viável para corrigir o desequilíbrio.
"Estou preocupado com o lado direito", aded Gerrard após o jogo. "Acho que a prova disso é quando você precisa colocar, provavelmente, seu melhor jogador, Szoboszlai, de novo na lateral direita. Você viu isso muitas vezes demais na temporada passada.
"A lesão de Conor Bradley está prejudicando o Liverpool, ele é o melhor lateral-direito deles. Obviamente, Trent seguindo em frente, já falamos sobre isso em várias ocasiões. Não me surpreenderia se tentássemos fazer algo nessa posição."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.