"Ele deveria desistir de participar da Copa do Mundo. Se sinto que algo não está certo no meu jogo, preciso me esforçar para estar pronto novamente", disse Kahn na Sky, no programa 'Triple – o programa de futebol de Hagedorn', na noite de quinta-feira.
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"Deveria desistir": ex-dirigente do FC Bayern de Munique desaconselha Jamal Musiala a participar da Copa do Mundo
Musiala sofreu uma fratura na tíbia durante o Mundial de Clubes do verão passado, em partida do FC Bayern de Munique contra o Paris Saint-Germain, o que o deixou fora dos gramados até meados de janeiro. Desde então, o jogador de 23 anos vem lutando para voltar aos gramados de forma lenta, mas constante, embora ainda esteja longe de atingir seu nível anterior.
Por isso, o técnico do FCB, Vincent Kompany, o utiliza com muita moderação; desde seu retorno, ele disputou apenas uma partida completa de 90 minutos. Também na última convocação da seleção alemã, o técnico Julian Nagelsmann preferiu não escalá-lo.
“Sabemos do que ele é capaz antes da lesão. E foi uma lesão muito grave. A questão não é apenas física, mas também: como está a cabeça dele? Ele está pronto para voltar a entrar 100% nas disputas?”, continuou Kahn.
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Jamal Musiala? “Ele precisa recuperar a forma”
O ex-CEO do Bayern recomendou a Musiala que, talvez, optasse por não participar do próximo torneio nos EUA, México e Canadá e, em vez disso, continuasse se dedicando a recuperar totalmente a forma. “Como jogador, você também se questiona: a Copa do Mundo é mesmo uma possibilidade para mim ou não se trata, antes de tudo, de voltar ao meu antigo nível?”, afirmou Kahn.
O ex-jogador da seleção nacional Dietmar Hamann também se pronunciou no mesmo sentido. Ele vê o jogador de 23 anos diante de uma tarefa desafiadora, afinal não resta muito tempo até o início da Copa do Mundo: “A Copa do Mundo não é uma preocupação para Jamal Musiala no momento. Ele precisa se concentrar em recuperar a forma. Quando ele a recuperar, tudo vai acontecer naturalmente. Mas o tempo está se esgotando. Ele tem apenas mais sete semanas. Agora tudo tem que correr na perfeição.”
Nagelsmann anunciará sua convocação para a Copa do Mundo no dia 12 de maio. Ela deverá incluir 26 jogadores, e a lista final deverá ser enviada à FIFA até o início de junho.
Copa do Mundo de 2026: o calendário
Data
Rodada
11 a 27 de junho
Fase de grupos
28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final
4 a 7 de julho
Oitavas de final
9 a 11 de julho
Quartas de final
14 a 15 de julho
Semifinais
18 de julho
Disputa pelo 3º lugar
19 de julho
Final