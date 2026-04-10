"Deveria desistir": ex-dirigente do FC Bayern de Munique desaconselha Jamal Musiala a participar da Copa do Mundo

Musiala sofreu uma fratura na tíbia durante o Mundial de Clubes do verão passado, em partida do FC Bayern de Munique contra o Paris Saint-Germain, o que o deixou fora dos gramados até meados de janeiro. Desde então, o jogador de 23 anos vem lutando para voltar aos gramados de forma lenta, mas constante, embora ainda esteja longe de atingir seu nível anterior.

Por isso, o técnico do FCB, Vincent Kompany, o utiliza com muita moderação; desde seu retorno, ele disputou apenas uma partida completa de 90 minutos. Também na última convocação da seleção alemã, o técnico Julian Nagelsmann preferiu não escalá-lo.

“Sabemos do que ele é capaz antes da lesão. E foi uma lesão muito grave. A questão não é apenas física, mas também: como está a cabeça dele? Ele está pronto para voltar a entrar 100% nas disputas?”, continuou Kahn.