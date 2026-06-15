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"Deveres de namorado" - Justin Trudeau é criticado por assistir à apresentação ao vivo de Katy Perry para a seleção masculina de futebol dos EUA, em vez de assistir à histórica estreia do Canadá na Copa do Mundo
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Trudeau defende as "obrigações de namorado" após reação negativa
Enquanto o resto do Canadá estava grudado na tela para acompanhar a histórica estreia da seleção nacional na Copa do Mundo em casa, seu ex-líder estava a milhares de quilômetros de distância, no SoFi Stadium, em Los Angeles. Trudeau, que governou o país de 2015 a 2025, causou indignação ao comparecer à partida de estreia da seleção masculina dos EUA contra o Paraguai para assistir à apresentação de Perry.
Recorrendo às redes sociais para responder às críticas crescentes, Trudeau tentou justificar sua ausência invocando sua vida amorosa. Ele escreveu: “Às vezes, os deveres de um namorado solidário chamam. Mas vocês sabem por quem estou torcendo para levar a Copa.” A explicação pouco fez para acalmar a raiva dos torcedores canadenses, que se sentiram traídos pela afronta de alto nível.
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Fãs classificam ex-primeiro-ministro como "insuportável"
A reação no X, antigo Twitter, foi rápida e implacável. Os apoiadores não demoraram a apontar a suposta hipocrisia do político, especialmente considerando suas posições anteriores sobre a política americana e questões ambientais. Um usuário criticou duramente, afirmando: “Ainda no ano passado você disse às pessoas para boicotarem os EUA por causa do grande e malvado homem laranja, mas aqui está você, curtindo o Coachella (usando produtos de plástico que seu partido proibiu), fazendo compras em Nova York com seu filho sem talento e agora torcendo pelo futebol americano. Hipócrita como sempre.”
Outros criticaram a forma como ele se defendeu, com um crítico chamando Trudeau de “ainda insuportável”. Até mesmo o uso da palavra “namorada” se tornou motivo de controvérsia para alguns, com um comentarista postando: “Isso é nojento! Namorado nessa idade, você tem filhos grandes, cara!” Trudeau tem três filhos com sua ex-esposa, Sophie.
A apresentação de Perry deixou o público querendo mais
Se o ex-primeiro-ministro esperava um espetáculo de tirar o fôlego para justificar a viagem, ele pode ter ficado um pouco decepcionado. Apesar dos mais de 70 mil fãs que lotaram as arquibancadas em Inglewood, a apresentação de Perry acabou ficando aquém das expectativas. Os fãs que esperavam um medley de sucessos como “Firework” ou “California Gurls” ficaram desapontados quando ela cantou apenas uma música, uma canção menos conhecida chamada “Wonder”, de um álbum lançado há dois anos.
A apresentação principal durou apenas alguns minutos antes de ela deixar o palco pouco antes do início da partida. Curiosamente, foi seu co-artista, o norueguês Tius Luka, de dez anos, sensação viral, que roubou a cena. O jovem recebeu muitos elogios por seu alcance vocal, enquanto a atração principal foi criticada por sua falta de energia em comparação com as apresentações anteriores de LISA, Anitta e Tyla.
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Um romance que não para de dar o que falar
O relacionamento entre o político canadense e a estrela pop americana tem sido motivo de fascínio desde que foram vistos juntos pela primeira vez, em julho de 2025. Após o encontro inicial em Montreal, o casal tem sido visto em todos os lugares, desde iates em Santa Bárbara até visitas oficiais ao Japão. Um fã descreveu de forma memorável a confirmação do relacionamento deles, em dezembro, como o “lançamento mais louco da história do mundo livre”.
Enquanto a seleção masculina de futebol dos EUA teve um início perfeito em campo ao golear o Paraguai por 4 a 1, a decisão de Trudeau de priorizar a partida de estreia dos Estados Unidos em detrimento da do Canadá deixou um gosto amargo. À medida que o torneio avança, o ex-primeiro-ministro provavelmente precisará marcar presença nas arquibancadas na próxima partida do Canadá se quiser reconquistar a simpatia dos apaixonados torcedores de futebol do país.