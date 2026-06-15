"Deveres de namorado" - Justin Trudeau é criticado por assistir à apresentação ao vivo de Katy Perry para a seleção masculina de futebol dos EUA, em vez de assistir à histórica estreia do Canadá na Copa do Mundo

Enquanto o resto do Canadá estava grudado na tela para acompanhar a histórica estreia da seleção nacional na Copa do Mundo em casa, seu ex-líder estava a milhares de quilômetros de distância, no SoFi Stadium, em Los Angeles. Trudeau, que governou o país de 2015 a 2025, causou indignação ao comparecer à partida de estreia da seleção masculina dos EUA contra o Paraguai para assistir à apresentação de Perry.

Recorrendo às redes sociais para responder às críticas crescentes, Trudeau tentou justificar sua ausência invocando sua vida amorosa. Ele escreveu: “Às vezes, os deveres de um namorado solidário chamam. Mas vocês sabem por quem estou torcendo para levar a Copa.” A explicação pouco fez para acalmar a raiva dos torcedores canadenses, que se sentiram traídos pela afronta de alto nível.







