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“Deve ter alguns minutos em campo” – Atualização sobre a chance de JJ Gabriel estrear pelo Manchester United, agora que o jovem prodígio de 15 anos está apto a jogar pela primeira vez na Premier League
Gabriel está cada vez mais perto de ter uma chance no time principal
Gabriel deu mais um passo rumo à sua estreia na equipe principal do Manchester United após se tornar elegível para jogar na Premier League nesta temporada. O jogador de 15 anos é considerado uma das maiores promessas da base do clube, embora ainda não haja um cronograma definido para sua estreia na equipe principal.
De acordo com o Manchester Evening News, Gabriel ainda não treinou com o time principal neste verão e não foi incluído na lista de convocados para o amistoso de pré-temporada contra o Wrexham. No entanto, “espera-se que ele tenha alguns minutos de jogo” durante a pré-temporada do United, antes que o clube avalie seu próximo passo. A reportagem acrescenta que o United decidirá então se Gabriel está pronto para passar para a equipe sub-21, sendo que sua estreia na equipe principal dependerá de como ele lidar com esse nível mais elevado de competição.
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Carrick pede paciência em relação aos jovens talentos
O recém-nomeado técnico Michael Carrick enfatizou a importância de conduzir com cuidado o desenvolvimento de Gabriel, apesar do entusiasmo crescente em torno do jovem jogador.
“Ele é muito jovem. O JJ está indo muito bem”, disse Carrick. “O JJ é um grande talento, isso é bastante óbvio, e ele teve uma boa temporada na equipe sub-18. Temos uma excelente opinião sobre ele. Mas a paciência é importante para lidar com tudo o que vem junto com isso, para desenvolvê-lo e escolher o momento certo para ele dar um passo adiante, para deixá-lo em uma determinada posição. Ele tem treinado bem e é bom ter jogadores jovens em ascensão.”
O diretor da base, Darren Fletcher, também elogiou o progresso de Gabriel, ao mesmo tempo em que enfatizou que cada jovem jogador segue um caminho diferente.
“Todos os nossos jogadores têm condições de participar da pré-temporada, não apenas o JJ. Vai depender de quem mais for selecionado e do que ele precisa para dar o próximo passo. Ter variedade no seu desenvolvimento é realmente importante. Queremos que ele vá para lá e se destaque.”
O United quer proteger a estrela da base
A reputação de Gabriel continuou a crescer depois que ele ganhou o prêmio de Melhor Jogador da Temporada da Premier League Sub-18 e marcou 21 gols no campeonato. Suas atuações o consagraram como um dos maiores talentos da base do United. Apesar do entusiasmo, o United parece determinado a não apressar sua evolução. A prioridade imediata do clube é expor Gabriel a níveis mais altos de forma gradual antes de considerar sua estreia oficial na equipe principal.
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A pré-temporada será o próximo teste
O próprio jogador pouco fez para diminuir as expectativas, aparentemente confirmando sua participação na próxima turnê. Depois de receber o prêmio Jimmy Murphy de Jovem Jogador do Ano, o atacante deu fortes indícios de que assumirá um papel de destaque ao encerrar uma postagem nas redes sociais com as palavras: “Nos vemos na pré-temporada.”
Além de Gabriel, o clube continua a investir pesadamente no presente e no futuro, com as contratações de Andrey Santos e Youri Tielemans por um valor combinado de 85 milhões de libras para reforçar o meio-campo de Carrick. Enquanto o United se prepara para enfrentar o Rosenborg e o Atlético de Madrid nas próximas partidas, todos os olhos estarão voltados para saber se o jogador de 15 anos conseguirá transpor seu excelente desempenho na base para o time principal.
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