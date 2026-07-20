“Deve ter alguns minutos em campo” – Atualização sobre a chance de JJ Gabriel estrear pelo Manchester United, agora que o jovem prodígio de 15 anos está apto a jogar pela primeira vez na Premier League

O recém-nomeado técnico Michael Carrick enfatizou a importância de conduzir com cuidado o desenvolvimento de Gabriel, apesar do entusiasmo crescente em torno do jovem jogador.

“Ele é muito jovem. O JJ está indo muito bem”, disse Carrick. “O JJ é um grande talento, isso é bastante óbvio, e ele teve uma boa temporada na equipe sub-18. Temos uma excelente opinião sobre ele. Mas a paciência é importante para lidar com tudo o que vem junto com isso, para desenvolvê-lo e escolher o momento certo para ele dar um passo adiante, para deixá-lo em uma determinada posição. Ele tem treinado bem e é bom ter jogadores jovens em ascensão.”

O diretor da base, Darren Fletcher, também elogiou o progresso de Gabriel, ao mesmo tempo em que enfatizou que cada jovem jogador segue um caminho diferente.

“Todos os nossos jogadores têm condições de participar da pré-temporada, não apenas o JJ. Vai depender de quem mais for selecionado e do que ele precisa para dar o próximo passo. Ter variedade no seu desenvolvimento é realmente importante. Queremos que ele vá para lá e se destaque.”



