Eze teve uma tarde decepcionante ao ser substituído no intervalo durante a vitória do Arsenal fora de casa contra o Forest. O meio-campista foi titular pela primeira vez nesta temporada da Premier League, no City Ground.

No entanto, o técnico Arteta decidiu substituir o jogador contratado por £ 60 milhões no intervalo. Noni Madueke, que entrou em seu lugar, teve impacto imediato ao marcar o gol da vitória aos 80 minutos e garantir os três pontos.

Wright, ídolo do Arsenal, acredita que a substituição precoce afetará bastante o ex-meia de criação do Crystal Palace. Ele demonstrou preocupação de que o jogador da seleção inglesa agora tenha dificuldades para garantir uma vaga regular entre os titulares de Arteta pelo restante da temporada.