AFP
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“Devastado”: Ian Wright faz alerta assustador a Eberechi Eze, do Arsenal, após substituição impiedosa feita por Mikel Arteta
Substituído no City Ground
Eze teve uma tarde decepcionante ao ser substituído no intervalo durante a vitória do Arsenal fora de casa contra o Forest. O meio-campista foi titular pela primeira vez nesta temporada da Premier League, no City Ground.
No entanto, o técnico Arteta decidiu substituir o jogador contratado por £ 60 milhões no intervalo. Noni Madueke, que entrou em seu lugar, teve impacto imediato ao marcar o gol da vitória aos 80 minutos e garantir os três pontos.
Wright, ídolo do Arsenal, acredita que a substituição precoce afetará bastante o ex-meia de criação do Crystal Palace. Ele demonstrou preocupação de que o jogador da seleção inglesa agora tenha dificuldades para garantir uma vaga regular entre os titulares de Arteta pelo restante da temporada.
- Getty Images Sport
Wright dá veredito duro
Em entrevista à Sky Sports, Wright fez uma avaliação franca da substituição precoce de Eze e de sua situação atual no elenco. O ex-atacante do Arsenal admitiu que esperava a saída do meio-campista, mas não já no intervalo.
“É um momento muito difícil para ele”, afirmou Wright. “Ao acompanhar o primeiro tempo, começamos a achar que ele seria substituído. Mas não achei que seria no intervalo. Ele deve estar arrasado.”
Enfrentando dificuldades em uma nova função
Eze ajudou o Arsenal a conquistar o título da Premier League e a chegar à final da Champions League em sua primeira temporada no Emirates Stadium. Apesar dessas conquistas da equipe, suas atuações individuais ficaram abaixo das expectativas nos últimos meses.
Wright explicou que o posicionamento em campo pode estar contribuindo para as dificuldades que o meia segue enfrentando. O ex-jogador do Palace rende melhor atuando pelo meio, mas Arteta o tem escalado principalmente pelas pontas.
“Eze é mais um jogador de movimentação, gosta de cortar para dentro, mas será muito difícil para ele conseguir espaço no time nessas posições”, explicou Wright. “Parece que ele vai jogar pelo lado esquerdo, mas precisa de jogadores por perto.
“Ele quer atuar mais pelo centro e parece isolado na esquerda. Isso não aproveita suas principais qualidades. Mas, se eu estivesse no lugar dele, tentaria mesmo assim. Parece que ele não será um dos titulares principais, assim como [Viktor] Gyokeres e [Noni] Madueke, então que pelo menos tente de verdade.”
- Getty Images Sport
Jogos importantes pela frente
O Arsenal agora precisa voltar suas atenções para a Europa enquanto se prepara para um confronto importante. O time recebe o gigante alemão Bayern de Munique na noite de quarta-feira, em um duelo decisivo pela Champions League.
Enquanto isso, o Forest tentará se recuperar da derrota em casa. A equipe volta a campo pelo campeonato nacional na noite de sexta-feira, quando visita o Ipswich Town.
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