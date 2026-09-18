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Detalhes vazados da convocação da Itália sugerem lista ampliada de 35 jogadores para o retorno de Roberto Mancini
Relatórios vazados indicam uma enorme expansão do elenco
De acordo com a La Gazzetta dello Sport, detalhes vazados antes do anúncio oficial da convocação de Roberto Mancini sugerem que o técnico, de volta ao cargo, vai chamar até 35 jogadores para a próxima janela internacional. Mais de oito anos após sua nomeação inicial, em maio de 2018, Mancini inicia sua segunda passagem no comando da Itália.
O tamanho extenso da lista reflete um calendário exigente, com quatro partidas da Liga das Nações concentradas em 11 dias.
A Itália enfrenta a Bélgica em Roma no dia 25 de setembro, depois viaja para encarar Turquia e França antes de receber a Turquia em Bolonha.
- Zink
Novos rostos se preparam para possíveis estreias
Entre as inclusões-surpresa esperadas estão os promissores ainda sem convocações Romano, Zoma e Samuel Inacio, ao lado de possíveis chamados para Doumbia e Ahanor. O goleiro do Bologna, Pessina, também pode ganhar uma vaga ao lado de Gianluigi Donnarumma, Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario.
O meio-campista Romano impressionou com sua forma recente, o que motivou sua consideração diante das opções limitadas nas posições centrais.
Enquanto isso, o atacante Zoma, que atua na Alemanha, é apontado como reforço para um setor ofensivo em busca de amplitude.
Veteranos mantidos ao lado de possíveis retornos surpreendentes
Membros centrais do título da Itália na Euro 2020 seguem fundamentais nos planos de Mancini, com Nicolò Barella, Giovanni Di Lorenzo, Bryan Cristante e Alessandro Bastoni cotados para estar presentes. O ex-campeão da Euro Federico Bernardeschi e o meio-campista Rolando Mandragora também estão sendo considerados para retornos surpreendentes.
No entanto, lesões tiraram de cena vários jogadores importantes, incluindo Federico Chiesa, Nicolò Zaniolo, Manuel Locatelli e Alessandro Buongiorno.
Mateo Retegui segue de férias na Argentina, embora possa ser convocado se necessário.
- LaPresse
Joias do sub-21 protegidas para a campanha da Eurocopa
Para evitar enfraquecer a seleção italiana sub-21, Mancini adiou uma revolução total no elenco. Jovens talentos importantes, como Cher Ndour, Niccolo Pisilli e Luca Koleosho, permanecerão com o grupo de Bernardo Baldini para seus cruciais classificatórios europeus.
O rodízio do elenco será vital, já que a Itália mira uma vaga entre os dois primeiros do Grupo A da Liga das Nações para garantir lugar nas quartas de final.
Os próximos compromissos também terão impacto no chaveamento do sorteio das Eliminatórias da Euro 2028, em Belfast.
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