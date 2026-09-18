De acordo com a La Gazzetta dello Sport, detalhes vazados antes do anúncio oficial da convocação de Roberto Mancini sugerem que o técnico, de volta ao cargo, vai chamar até 35 jogadores para a próxima janela internacional. Mais de oito anos após sua nomeação inicial, em maio de 2018, Mancini inicia sua segunda passagem no comando da Itália.

O tamanho extenso da lista reflete um calendário exigente, com quatro partidas da Liga das Nações concentradas em 11 dias.

A Itália enfrenta a Bélgica em Roma no dia 25 de setembro, depois viaja para encarar Turquia e França antes de receber a Turquia em Bolonha.