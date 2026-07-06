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Oliver Maywurm

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Detalhes sobre a duração do contrato e um salário significativamente maior do que o de Julian Nagelsmann? Aparentemente, já está marcada a data da primeira reunião entre a DFB e Jürgen Klopp

Alemanha
Copa do Mundo
J. Klopp

Os primeiros passos concretos da DFB para contratar Jürgen Klopp como novo técnico da seleção nacional já parecem ter sido agendados.

Segundo a Sky, a diretoria da DFB, liderada pelo presidente Bernd Neuendorf e pelo vice-presidente Hans-Joachim Watzke — pessoa de confiança de Klopp —, deve chegar aos EUA nesta quinta-feira, onde Klopp permanecerá como comentarista da MagentaTV até o final da Copa do Mundo.

  • De acordo com a Sky, as primeiras rodadas de negociações entre os dirigentes da DFB e Klopp, bem como seu assessor Marc Kosicke, estão marcadas para sexta-feira e sábado. Nelas, serão discutidos vários pontos importantes, entre eles a duração do contrato. Segundo a Sky, a DFB preferiria um contrato que se estendesse até a Copa do Mundo de 2030, inclusive.

    No que diz respeito ao salário, a DFB certamente terá que fazer um esforço. Segundo a Sky, Klopp recebe, em seu cargo atual como diretor global de futebol da Red Bull, um salário fixo anual de nove a dez milhões de euros. Ao que tudo indica, a DFB teria que convencer Klopp com um salário pelo menos semelhante; fala-se em dez milhões de euros.

    Com isso, o técnico de 59 anos ganharia significativamente mais do que seu antecessor, Julian Nagelsmann, que renunciou após a eliminação precoce da Copa do Mundo nas oitavas de final contra o Paraguai. Nagelsmann teria recebido cerca de sete milhões de euros por ano; no âmbito da rescisão, a DFB e o técnico de 38 anos teriam chegado a um acordo para que ele recebesse 6,8 milhões de euros como indenização — um valor um pouco inferior a um dos dois salários anuais a que Nagelsmann ainda teria direito, conforme o contrato. O contrato de trabalho do agora ex-técnico da DFB teria validade até o Euro 2028, inclusive.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Plano da DFB: primeiro um acordo com Klopp, depois negociações com a Red Bull

    Nas conversas com Klopp, que já sinalizou sua disposição, em princípio, para assumir o cargo de técnico da seleção alemã, também deve ser discutido qual será a influência que o ex-técnico do BVB e do Liverpool terá na DFB fora da seleção principal. Além disso, é preciso esclarecer quais assistentes técnicos Klopp gostaria de ter ao seu lado.

    Segundo a Sky, o plano da Federação Alemã de Futebol prevê claramente que se busque, em primeiro lugar, chegar a um acordo com Klopp. Só depois disso se pretende iniciar negociações concretas com a Red Bull, a fim de liberar o candidato preferido de seu contrato, que ainda tem validade até o final de 2029.

    Oliver Mintzlaff, presidente do conselho fiscal do RB Leipzig, também deve viajar para os EUA na próxima semana para as negociações com a DFB. Em princípio, segundo informações, a Red Bull está disposta a liberar Klopp de seu contrato e a não colocar obstáculos em seu caminho para assumir o cargo de técnico da seleção alemã. No entanto, a Red Bull exige, naturalmente, que a DFB apresente soluções justas para isso.

    “Também preciso conversar com meu chefe, Oliver Mintzlaff. Ele se preocupa muito com o futebol alemão. A Red Bull precisa sair dessa situação de forma limpa. Não é tão fácil sair dessa”, enfatizou Klopp recentemente na MagentaTV.

  • Com Jürgen Klopp no banco de reservas? Os próximos jogos da seleção alemã

    Data

    Competição

    Partida

    24 de setembro

    Liga das Nações

    Holanda x Alemanha

    27 de setembro

    Liga das Nações

    Alemanha x Grécia

    1º de outubro

    Liga das Nações

    Alemanha x Sérvia

    4 de outubro

    Liga das Nações

    Grécia x Alemanha

    13 de novembro

    Liga das Nações

    Sérvia x Alemanha

    16 de novembro

    Liga das Nações

    Alemanha x Holanda

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