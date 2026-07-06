Segundo a Sky, a diretoria da DFB, liderada pelo presidente Bernd Neuendorf e pelo vice-presidente Hans-Joachim Watzke — pessoa de confiança de Klopp —, deve chegar aos EUA nesta quinta-feira, onde Klopp permanecerá como comentarista da MagentaTV até o final da Copa do Mundo.
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Detalhes sobre a duração do contrato e um salário significativamente maior do que o de Julian Nagelsmann? Aparentemente, já está marcada a data da primeira reunião entre a DFB e Jürgen Klopp
De acordo com a Sky, as primeiras rodadas de negociações entre os dirigentes da DFB e Klopp, bem como seu assessor Marc Kosicke, estão marcadas para sexta-feira e sábado. Nelas, serão discutidos vários pontos importantes, entre eles a duração do contrato. Segundo a Sky, a DFB preferiria um contrato que se estendesse até a Copa do Mundo de 2030, inclusive.
No que diz respeito ao salário, a DFB certamente terá que fazer um esforço. Segundo a Sky, Klopp recebe, em seu cargo atual como diretor global de futebol da Red Bull, um salário fixo anual de nove a dez milhões de euros. Ao que tudo indica, a DFB teria que convencer Klopp com um salário pelo menos semelhante; fala-se em dez milhões de euros.
Com isso, o técnico de 59 anos ganharia significativamente mais do que seu antecessor, Julian Nagelsmann, que renunciou após a eliminação precoce da Copa do Mundo nas oitavas de final contra o Paraguai. Nagelsmann teria recebido cerca de sete milhões de euros por ano; no âmbito da rescisão, a DFB e o técnico de 38 anos teriam chegado a um acordo para que ele recebesse 6,8 milhões de euros como indenização — um valor um pouco inferior a um dos dois salários anuais a que Nagelsmann ainda teria direito, conforme o contrato. O contrato de trabalho do agora ex-técnico da DFB teria validade até o Euro 2028, inclusive.
- Getty Images Sport
Plano da DFB: primeiro um acordo com Klopp, depois negociações com a Red Bull
Nas conversas com Klopp, que já sinalizou sua disposição, em princípio, para assumir o cargo de técnico da seleção alemã, também deve ser discutido qual será a influência que o ex-técnico do BVB e do Liverpool terá na DFB fora da seleção principal. Além disso, é preciso esclarecer quais assistentes técnicos Klopp gostaria de ter ao seu lado.
Segundo a Sky, o plano da Federação Alemã de Futebol prevê claramente que se busque, em primeiro lugar, chegar a um acordo com Klopp. Só depois disso se pretende iniciar negociações concretas com a Red Bull, a fim de liberar o candidato preferido de seu contrato, que ainda tem validade até o final de 2029.
Oliver Mintzlaff, presidente do conselho fiscal do RB Leipzig, também deve viajar para os EUA na próxima semana para as negociações com a DFB. Em princípio, segundo informações, a Red Bull está disposta a liberar Klopp de seu contrato e a não colocar obstáculos em seu caminho para assumir o cargo de técnico da seleção alemã. No entanto, a Red Bull exige, naturalmente, que a DFB apresente soluções justas para isso.
“Também preciso conversar com meu chefe, Oliver Mintzlaff. Ele se preocupa muito com o futebol alemão. A Red Bull precisa sair dessa situação de forma limpa. Não é tão fácil sair dessa”, enfatizou Klopp recentemente na MagentaTV.
Com Jürgen Klopp no banco de reservas? Os próximos jogos da seleção alemã
Data
Competição
Partida
24 de setembro
Liga das Nações
Holanda x Alemanha
27 de setembro
Liga das Nações
Alemanha x Grécia
1º de outubro
Liga das Nações
Alemanha x Sérvia
4 de outubro
Liga das Nações
Grécia x Alemanha
13 de novembro
Liga das Nações
Sérvia x Alemanha
16 de novembro
Liga das Nações
Alemanha x Holanda
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