Detalhes sobre a duração do contrato e um salário significativamente maior do que o de Julian Nagelsmann? Aparentemente, já está marcada a data da primeira reunião entre a DFB e Jürgen Klopp

De acordo com a Sky, as primeiras rodadas de negociações entre os dirigentes da DFB e Klopp, bem como seu assessor Marc Kosicke, estão marcadas para sexta-feira e sábado. Nelas, serão discutidos vários pontos importantes, entre eles a duração do contrato. Segundo a Sky, a DFB preferiria um contrato que se estendesse até a Copa do Mundo de 2030, inclusive.

No que diz respeito ao salário, a DFB certamente terá que fazer um esforço. Segundo a Sky, Klopp recebe, em seu cargo atual como diretor global de futebol da Red Bull, um salário fixo anual de nove a dez milhões de euros. Ao que tudo indica, a DFB teria que convencer Klopp com um salário pelo menos semelhante; fala-se em dez milhões de euros.

Com isso, o técnico de 59 anos ganharia significativamente mais do que seu antecessor, Julian Nagelsmann, que renunciou após a eliminação precoce da Copa do Mundo nas oitavas de final contra o Paraguai. Nagelsmann teria recebido cerca de sete milhões de euros por ano; no âmbito da rescisão, a DFB e o técnico de 38 anos teriam chegado a um acordo para que ele recebesse 6,8 milhões de euros como indenização — um valor um pouco inferior a um dos dois salários anuais a que Nagelsmann ainda teria direito, conforme o contrato. O contrato de trabalho do agora ex-técnico da DFB teria validade até o Euro 2028, inclusive.