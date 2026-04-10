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Allianz Parque PalmeirasReprodução
Luis Felipe Gonçalves

Os detalhes do novo acordo milionário pelo nome da arena do Palmeiras

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Estádio terá novo naming rights após acordo milionário anunciado nesta sexta-feira (10), encerrando uma parceria que marcou época no futebol brasileiro

A WTorre oficializou nesta sexta-feira o acordo com o Nubank para assumir os naming rights do estádio do Palmeiras. Conhecida como Allianz Parque nos últimos 12 anos, a arena passará por uma mudança histórica, e, desta vez, com participação direta da torcida na escolha do novo nome.

Três opções foram disponibilizadas para votação popular: Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank. O banco digital informou que a escolha será feita por meio de votação online até o dia 30 de abril, com limite de um voto por CPF.

O resultado será divulgado no início de maio, dando início ao processo de rebranding do estádio, previsto para ser concluído até julho.

O anúncio foi realizado em evento dentro da própria arena. O novo contrato deve vigorar até 2044, prazo que coincide com o fim da escritura de superfície que garante à WTorre o direito de exploração do estádio. A partir de 2045, o controle total da arena passa a ser exclusivamente do Palmeiras.

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  • Nubank PalmeirasReprodução

    Os detalhes da negociação

    Embora os valores não tenham sido oficialmente confirmados, a estimativa de mercado aponta que o Nubank desembolsará cerca de US$ 10 milhões (R$ 51 milhões) por temporada pelos naming rights.

    O montante representa praticamente o dobro do acordo anterior com a Allianz, firmado em 2013 e ativo desde a inauguração do estádio, em 2014. À época, o contrato previa cerca de R$ 300 milhões por 20 anos, com média inicial de R$ 15 milhões anuais, corrigidos pela inflação.

    Com o passar dos anos, o valor passou a ser considerado defasado, o que facilitou a rescisão antecipada, acertada de forma amigável entre as partes, mesmo faltando oito anos para o término original.

    O Palmeiras não participou diretamente das negociações, já que, por contrato, a exploração comercial do estádio é responsabilidade da WTorre até 2044. Ainda assim, o clube recebe uma porcentagem das receitas geradas, percentual que cresce progressivamente e chegou a 15% no caso dos naming rights.

    “O estádio é do Palmeiras, somos concessionários nesse período. Mais do que trabalhar juntos, trabalhamos para o Palmeiras”, afirmou Marcelo Frazão, vice-presidente da WTorre, destacando o alinhamento recente entre clube e construtora.

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  • Allianz Parque PalmeirasReprodução

    Encerramento do contrato anterior

    A saída da Allianz marca o fim de uma parceria de 13 anos e também um reposicionamento estratégico da empresa no Brasil. Segundo a companhia, a decisão está ligada à intenção de diversificar investimentos e ampliar sua presença em diferentes regiões e frentes de atuação.

    O naming rights do Allianz Parque foi um dos casos mais emblemáticos do país, ajudando a consolidar esse modelo de patrocínio no futebol brasileiro. Durante o período, a arena se tornou referência não apenas esportiva, mas também cultural, com grandes eventos e shows internacionais.

    Agora, a Allianz pretende redistribuir seus investimentos em ações de marketing, patrocínios e experiências, buscando maior proximidade com o público em diferentes mercados.

    O encerramento foi tratado como um movimento alinhado entre as partes, sem conflitos. Em nota, a empresa agradeceu à WTorre e ao Palmeiras pelo período de parceria e destacou o papel da arena na consolidação da marca no país.


  • Torcida PalmeirasReprodução

    Fim da “Era Allianz Parque”

    Inaugurado em 19 de novembro de 2014, o estádio se consolidou como um dos principais centros esportivos e culturais da América Latina. Ao longo desse período, recebeu mais de 17 milhões de pessoas e ultrapassou a marca de 2 mil eventos realizados.

    Dentro de campo, o Palmeiras disputou 344 partidas na arena, com 224 vitórias, 67 empates e apenas 49 derrotas, além de 646 gols marcados. O desempenho reforça o peso do estádio como um dos grandes trunfos esportivos do clube nos últimos anos, especialmente sob o comando de Abel Ferreira.

    Fora das quatro linhas, o espaço também ganhou destaque como palco de grandes shows internacionais, com 255 apresentações realizadas. O recorde de público foi registrado em 2023, quando quase 50 mil pessoas acompanharam um show de Taylor Swift.

    Com média superior a 1,5 milhão de visitantes por ano e arrecadação que ultrapassou R$ 240 milhões apenas em 2024, a arena se consolidou como um dos principais cases de sustentabilidade financeira do esporte brasileiro.

    Além disso, a "Era Allianz Parque" termina com Raphael Veiga como maior goleador (57 gols) e Dudu com o maior número de partidas disputadas no estádio (206 jogos).

    Agora, com um novo parceiro e uma nova identidade a caminho, o estádio inicia mais um capítulo na história palmeirense, encerrando uma era vitoriosa e abrindo espaço para um futuro igualmente ambicioso.

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