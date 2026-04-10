Os detalhes do novo acordo milionário pelo nome da arena do Palmeiras

A WTorre oficializou nesta sexta-feira o acordo com o Nubank para assumir os naming rights do estádio do Palmeiras. Conhecida como Allianz Parque nos últimos 12 anos, a arena passará por uma mudança histórica, e, desta vez, com participação direta da torcida na escolha do novo nome.

Três opções foram disponibilizadas para votação popular: Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank. O banco digital informou que a escolha será feita por meio de votação online até o dia 30 de abril, com limite de um voto por CPF.

O resultado será divulgado no início de maio, dando início ao processo de rebranding do estádio, previsto para ser concluído até julho.

O anúncio foi realizado em evento dentro da própria arena. O novo contrato deve vigorar até 2044, prazo que coincide com o fim da escritura de superfície que garante à WTorre o direito de exploração do estádio. A partir de 2045, o controle total da arena passa a ser exclusivamente do Palmeiras.